Live TV

Creierul bărbaților se micșorează mai repede decât cel al femeilor pe măsură ce îmbătrânesc, arată un studiu

Data publicării:
creier-doctor
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Din articol
De ce sunt femeile mai predispuse să dezvolte Alzheimer

Creierul bărbaților pare să se micșoreze mai repede decât cel al femeilor pe măsură ce îmbătrânesc, însă boala Alzheimer continuă să afecteze femeile mult mai des, potrivit unui nou studiu, relatează Euronews. 

Obiectivul studiului a fost de a afla dacă diferențele dintre sexe în ceea ce privește îmbătrânirea sănătoasă a creierului explică de ce femeile sunt diagnosticate mai des cu Alzheimer.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), în 2021, 57 de milioane de persoane sufereau de demență la nivel mondial, iar în fiecare an se înregistrează aproape 10 milioane de cazuri noi.

Există însă o diferență semnificativă între sexe. La nivel global, boala Alzheimer este de aproape două ori mai frecventă la femei decât la bărbați. La vârsta de 45 de ani, riscul pe parcursul vieții al unei femei de a dezvolta această boală este de una din cinci, comparativ cu unul din zece în cazul bărbaților.

De ani, oamenii de știință au fost nedumeriți de această discrepanță, întrebându-se dacă diferențele în modul în care îmbătrânesc creierele bărbaților și femeilor ar putea deține răspunsul.

Însă un nou studiu publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences sugerează că acest lucru nu este neapărat adevărat.

Analizând peste 12.000 de scanări cerebrale ale aproximativ 5.000 de persoane sănătoase cu vârste cuprinse între 17 și 95 de ani, cercetătorii au descoperit că creierul bărbaților prezintă o deteriorare mai accentuată în mai multe zone de-a lungul timpului, inclusiv în cele implicate în memorie, mișcare și procesarea vizuală.

De exemplu, cortexul postcentral, partea creierului uman care procesează senzații precum atingerea, durerea și poziția corpului, s-a micșorat cu 2,0% pe an la bărbați - aproape dublu față de declinul anual de 1,2% la femei.

Femeile, pe de altă parte, au prezentat o dilatare mai pronunțată a ventriculelor cerebrale umplute cu lichid, un semn al schimbărilor legate de vârstă, dar o pierdere structurală mai puțin extinsă în ansamblu.

În plus, bărbații au prezentat o subțiere mai mare a cortexului – stratul exterior al creierului – legată de vârstă, în special în regiuni precum zonele parahipocampale și fusiforme. De asemenea, au înregistrat o scădere mai accentuată a structurilor subcorticale, precum putamenul și caudatul, care joacă un rol esențial în funcția motorie.

De ce sunt femeile mai predispuse să dezvolte Alzheimer

Rezultatele studiului sugerează că diferențele între sexe în ceea ce privește declinul cerebral legat de vârstă nu contribuie la prevalența mai mare a diagnosticării bolii Alzheimer la femei.

Oamenii de știință au indicat de mult timp o combinație complexă de factori: schimbări hormonale după menopauză, diferențe în funcția imunitară și vasculară, factori de risc genetici, cum ar fi gena APOE ε4, și simplul fapt că femeile tind să trăiască mai mult decât bărbații.

În 2021, speranța medie de viață era de 73,8 ani pentru femei, față de 68,4 ani pentru bărbați. Astfel, mai multe femei ajung la vârste la care riscul de Alzheimer este cel mai ridicat. Boala este cea mai frecventă la persoanele cu vârsta peste 65 de ani, potrivit Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie.

Citește și:

Povestea celui mai tânăr pacient diagnosticat cu Alzheimer. Avea doar 19 ani

Diferențele dintre creierul femeilor și cel al bărbaților

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
1
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
exercitiu militari romani, bucuresti
2
Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război...
soldați ruși capturați în urma unei operațiuni în care armata ucraineană a folosit drone terestre cu explozibili
3
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum au ajuns soldații...
Un bărbat dă mâna cu o femeie
4
Firmele care angajează persoane de peste 30 ani, pentru a le califica, vor primi o...
Cine sunt muncitorii filipinezi care au venit în România. Foto Getty Images
5
Povestea unei muncitoare filipineze venite în România: „Mă simt recunoscătoare. Viața mea...
Sârbii nu uită și nu iartă! Imagini neverosimile, la o lună după ce Novak Djokovic și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
Digi Sport
Sârbii nu uită și nu iartă! Imagini neverosimile, la o lună după ce Novak Djokovic și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Submarin rusesc din flota Nordului
Proiectul secret al Rusiei construit cu tehnologie occidentală. Ce...
ilie bolojan face declaratii
Cu ce note a terminat Ilie Bolojan facultatea: Premierul a publicat...
robert negoita
Robert Negoiță, despre drumurile asfaltate deasupra magistralelor de...
Eastern Economic Forum (EEF) 2022 on Russky Island.
Zaharova anunță condițiile în care Rusia va reveni la masa...
Ultimele știri
Conference League. Universitatea Craiova - Noah, diseară, de la 22:00, pe Digi Sport 1. Oltenii pornesc favoriți. Echipele probabile
Europa League. FCSB – Bologna, diseară de la 19:45. Ce spune Elias Charalambous despre italieni. Echipele probabile
Lista dosarelor aprobate în cadrul programului „Rabla” a fost publicată. AFM a admis peste 8.400 de ecotichete
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
pacient la un control oftalmologic
Cercetătorii au inventat un microcip revoluționar care îi ajută pe pacienții orbi să își recapete vederea. Cum funcționează implantul
delfin
Delfinii, afectați de Alzheimer? Studiu alarmant: boala le-ar putea deteriora memoria și orientarea, explicând eșuările misterioase
ilustrație cu cercuri radio bizare
„Printre cele mai bizare structuri cosmice”: Ce sunt inelele uriașe ce înconjoară întregi galaxii, descoperite recent de astronomi
tineri cu alcool
„Vânzările de alcool au scăzut cu 25%”. Tinerii beau mai puțin decât părinții lor. Cum explică psihologii fenomenul
pizza, mancare aruncata la gunoi
Românii, campioni europeni la risipa alimentară. 2,5 milioane de tone de mâncare sunt aruncate la gunoi, anual, în țara noastră
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Scorpionului aduce transformări profunde. Două zodii își reevaluează resursele, valorile și relațiile
Cancan
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată...
Fanatik.ro
Turcii au făcut anunțul! Orașul în care Gică Hagi ar fi decis să se mute definitiv după plecarea din România...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Iuliu Mureșan a mers la antrenamentul lui CFR Cluj și a rămas șocat: „E rău de tot. Aici trebuie să intervin”
Adevărul
Faza critică a războiului: Cum rezistă Ucraina și ce arată evoluțiile recente despre limitele strategiei ruse
Playtech
Ajutor pentru încălzire 2025. Unde se depun actele
Digi FM
Ilie Bolojan și-a pus diplomele pe Facebook, după ce au existat confuzii privind anii de facultate: “Toate...
Digi Sport
”Moment extrem de stânjenitor”, în direct la TV! ”Hai, mai întinde-te puțin”
Pro FM
Isabel Preysler, despre căsnicia cu Julio Iglesias: „Am plâns mult în ziua nunții, nimeni nu trebuia să afle...
Film Now
"Sunt un om simplu, simplu". Colin Farrell, odată cunoscut ca un "bad boy", a lăsat petrecerile pentru natură...
Adevarul
Turcii scriu că Hagi se mută din România. „Regele” s-ar fi întâlnit deja cu agenți imobiliari
Newsweek
Pensie majorată cu 2.000 de lei după recalculare. Pensionarul, ajutat de o cerere la Casa de Pensii
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Dakota Johnson, dezvăluiri despre copilăria „înfricoșătoare”, când „oamenii încercau agresiv să ajungă la...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...