Creierul bărbaților se micșorează mai repede decât cel al femeilor pe măsură ce îmbătrânesc, arată un studiu

Creierul bărbaților pare să se micșoreze mai repede decât cel al femeilor pe măsură ce îmbătrânesc, însă boala Alzheimer continuă să afecteze femeile mult mai des, potrivit unui nou studiu, relatează Euronews.

Obiectivul studiului a fost de a afla dacă diferențele dintre sexe în ceea ce privește îmbătrânirea sănătoasă a creierului explică de ce femeile sunt diagnosticate mai des cu Alzheimer.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), în 2021, 57 de milioane de persoane sufereau de demență la nivel mondial, iar în fiecare an se înregistrează aproape 10 milioane de cazuri noi.

Există însă o diferență semnificativă între sexe. La nivel global, boala Alzheimer este de aproape două ori mai frecventă la femei decât la bărbați. La vârsta de 45 de ani, riscul pe parcursul vieții al unei femei de a dezvolta această boală este de una din cinci, comparativ cu unul din zece în cazul bărbaților.

De ani, oamenii de știință au fost nedumeriți de această discrepanță, întrebându-se dacă diferențele în modul în care îmbătrânesc creierele bărbaților și femeilor ar putea deține răspunsul.

Însă un nou studiu publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences sugerează că acest lucru nu este neapărat adevărat.

Analizând peste 12.000 de scanări cerebrale ale aproximativ 5.000 de persoane sănătoase cu vârste cuprinse între 17 și 95 de ani, cercetătorii au descoperit că creierul bărbaților prezintă o deteriorare mai accentuată în mai multe zone de-a lungul timpului, inclusiv în cele implicate în memorie, mișcare și procesarea vizuală.

De exemplu, cortexul postcentral, partea creierului uman care procesează senzații precum atingerea, durerea și poziția corpului, s-a micșorat cu 2,0% pe an la bărbați - aproape dublu față de declinul anual de 1,2% la femei.

Femeile, pe de altă parte, au prezentat o dilatare mai pronunțată a ventriculelor cerebrale umplute cu lichid, un semn al schimbărilor legate de vârstă, dar o pierdere structurală mai puțin extinsă în ansamblu.

În plus, bărbații au prezentat o subțiere mai mare a cortexului – stratul exterior al creierului – legată de vârstă, în special în regiuni precum zonele parahipocampale și fusiforme. De asemenea, au înregistrat o scădere mai accentuată a structurilor subcorticale, precum putamenul și caudatul, care joacă un rol esențial în funcția motorie.

De ce sunt femeile mai predispuse să dezvolte Alzheimer

Rezultatele studiului sugerează că diferențele între sexe în ceea ce privește declinul cerebral legat de vârstă nu contribuie la prevalența mai mare a diagnosticării bolii Alzheimer la femei.

Oamenii de știință au indicat de mult timp o combinație complexă de factori: schimbări hormonale după menopauză, diferențe în funcția imunitară și vasculară, factori de risc genetici, cum ar fi gena APOE ε4, și simplul fapt că femeile tind să trăiască mai mult decât bărbații.

În 2021, speranța medie de viață era de 73,8 ani pentru femei, față de 68,4 ani pentru bărbați. Astfel, mai multe femei ajung la vârste la care riscul de Alzheimer este cel mai ridicat. Boala este cea mai frecventă la persoanele cu vârsta peste 65 de ani, potrivit Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie.

Diferențele dintre creierul femeilor și cel al bărbaților

