Vremea își pune amprenta asupra pielii, chiar dacă nu mai este vară. Efectele soarelui se simt abia acum, când temperaturile scad. În plus, vântul și aerul uscat pot provoca iritații și pot accentua problemele dermatologice. La toate problemele, medicii au un singur răspuns: hidratare.

„Avem mai multe creme luate, ne mai păzim și de vânt. Când e soare puternic, avem și pentru el”, spune domnul Vali.

„Din cauza vântului, afecțiunile dermatologice se pot acutiza, astfel că, în farmacii, a crescut cererea pentru creme hidratante, dar și emoliente, în această perioadă”, transmite jurnalistul Digi24, Ioana Carpen.

„Folosesc cremă și protecție solară”, spune o tânără.

„Mai ales iarna, mi se usucă rău mâinile și în fiecare zi le folosesc. Se simte diferența”, dă asigurări cineva.

„Nu le-am folosit nici astă vară, dar acum... Nu am nevoie de așa ceva! La vârsta mea, nu-mi trebuie”, e de părere o doamnă în etate.

„Am o cremă și eventual un ser hidratant, un retinol pentru vârsta mea, seara”, mărturisește o altă doamnă.

O hidratare corectă, indiferent de anotimp, este primul pas pentru o piele sănătoasă, spun medicii.

„O pot obține prin suplimentarea cantității de apă ingerată și noi le recomandăm pacienților minimum 2 litri de apă pe zi, însă pielea trebuie hidratată și din exterior către interior”, spune medicul dermatolog Andi Cristian Rizoiu.

Vara, principala amenințare pentru piele este soarele. În restul anului, diferențele de temperatură sunt cele care provoacă cele mai mari probleme.

„La revenirea în casă, diferența dintre exterior și interior nu trebuie să fie foarte mare. Suprafața corporală care a fost expusă trebuie să primească o îngrijire specială, în primul rând curățată cu apă caldă și puțin săpun cu pH neutru și să se aplice o cremă hidratantă ușoară”, recomandă Angela Mazdrag, medic de familie.

Specialiștii atrag atenția că orice modificare a alunițelor observată după lunile de vară sau apariția unor pete pe piele are nevoie de un consult dermatologic rapid.

reporter: Ioana Carpen

operator: Bogdan Vlădoiu

Editor : Izabela Zaharia