Creștere masivă a cazurilor de COVID în Argeș. Prefect: Avem transmitere comunitară accentuată. 3 localități ar putea fi blocate

Prefectul de Argeș a vorbit la Digi24 despre creșterea masivă a numărului de cazuri COVID-19 din județ. Emanuel Soare spune că sunt trei localități care ar putea fi „blocate”. Și premierul Ludovic Orban a vorbit despre situația de acolo. „Nu suntem în situaţia de a carantina niciun judeţ. În Argeş, de exemplu, sunt 3 localităţi care sunt sub evaluare şi, în cazul care continuă răspândirea virusului, se poate dispune suspendarea”, a declarat premierul.

„Este vorba de trei localități - Buzoiești, Vulturești și Ciomăgești. În două dintre ele avem două centre de asistență socială unde din păcate în ultima perioadă au izbucnit cazuri pozitive, în condițiile în care pe perioada stării de urgență personalul a fost izolat acolo două săptămâni. Se testa și la intrare și la ieșire și nu avut niciun caz. Problema a apărut acum în această transmitere comunitară accentuată, când probabil că în timpul liber personalul medical s-a infectat”, a declarat Emanuel Soare, prefectul județului Argeș.

„În Buzoiești și Vulturești, având aceste centre, cazurile sunt localizate doar acolo. În cealaltă localitate avem 5 persoane pozitive, numai că populația din acea localitate este destul de mică. În acest moment suntem în momentul în care analizăm această situație la nivelul județului, iar mâine avem un comitet pentru situații de urgență în care vom discuta despre aceste localități pentru a vedea dacă se impun restricții suplimentare în această perioadă”, a adăugat prefectul.

„Lucrurile sunt destul de complexe. Legea 136 intrată în vigoare astăzi nu detaliază măsuri, probabil că se va merge pe ideea măsurilor din starea de urgență și se vor bloca aceste localități, iar ieșirea și intrarea se vor face numai pe motive bine justificate”, a subliniat Emanuel Soare.

În județul Argeș au fost raportate 97 de infectări noi în ultimele 24 de ore, în total 1.146 în ultimele două săptămâni, cele mai multe după București, unde s-au înregistrat 1.154 de cazuri noi în aceeași perioadă.

Orban: Nu suntem în situația de a carantina un județ. Sunt localități din Argeș și Brașov sub evaluare

Premierul Ludovic Orban spune că autorităţile au în evaluare localităţi din judeţele Argeş şi Braşov, în care se înregistrează multe cazuri de coronavirus. El a spus însă că nu a fost luată nicio decizie privind carantina locală și că nu suntem în situația de a carantina un județ înreg.

„Nu suntem în situaţia de a carantina niciun judeţ. La ora actuală există un număr de localităţi care sunt sub urmărire, sub supraveghere. În Argeş, de exemplu, sunt 3 localităţi care sunt sub evaluare şi, în cazul care continuă răspândirea virusului, se poate dispune suspendarea. În Braşov sunt 3 sau 4 localităţi. S-a făcut o evaluare pe localităţi. Deocamdată nu s-a luat nicio astfel de măsură, dar dacă va fi necesar, nu vom ezita să luăm astfel de decizii”, a declarat Ludovic Orban.

