Criobiopsia și crioterapia, folosite cu succes la Cluj-Napoca

Cancerul la plămâni depistat prin îngheţare. Este tehnica ultramodernă folosită de Mărioara Şimon, primul şi singurul medic din ţară specializat în crio-terapie. Metoda oferă pacienţilor o alternativă mai uşoară şi mai puţin dureroasă pentru investigaţii, dar şi pentru tratament.

Medic: Apăsăm timp de şase secunde şi se îngheaţă în jur. Vedeţi bolul de gheaţă care a apărut şi care repezintă de fapt ţesutul pulmonar. La minus 80 de grade. Este de fapt un gaz dioxid de azot care la vârful sondei produce o scădere bruscă a temperaturii.

În Cluj-Napoca există un aparat cu care cancerul pulmonar poate fi depistat mai uşor şi fără durere pentru pacient. Crioterapia şi criobiopsia sunt tehnici ultramoderne folosite la Spitalul Clinic de Penumoftiziologie din Cluj-Napoca de mai bine de un an. Avantajele pentru pacienţi sunt nenumărate: randamentul de diagnostic creşte la 90 la sută, iar tratamentul are o rată de vindecare mai ridicată decât prin terapiile convenţionale.

Mărioara Şimon, medic pneumolog şi bronholog: Este o metodă relativ recentă crioterapia şi criobiopsia, aproximativ de zece ani e introdusă în practică şi cu ajutorul unei crio-sonde se îngheaţă ţesutul pulmonar din jurul sondei şi se extrage. Piesele sunt mult mai mari şi cu mai puţine artefacte. Sunt mult mai uşor de prelucrat şi cu randament diagnostic crescut. Şi, de asemenea, putem efectua dezobstrucţii, doar la tumorile care sunt pe căile respiratorii, deci nu putem pătrunde să tratăm cancerul în plămâni, doar pe căile respiratorii.

Mărioara Şimon este medicul care s-a pregătit intens pentru a aduce aceste tehnici în ţară, dar şi pentru a promova brohonscopia intervenţională în general. Acum, încreacă să pregătească noi specialişti în domeniu.

Mărioara Şimon, medic pneumolog şi bronholog: Am început în urmă cu 24 de ani când efectuam bronhoscopia cu un bronhoscop rigid, care era mult mai traumatizant pentru pacienţi. Am fost în Danemarca, în Germania, în Japonia, am fost în multe părţi, acolo unde s-au organizat workshopuri şi minunea s-a întâmplat. Adică nu m-am aşteptat să avem atât de curând aceste tehnici endoscopice avansate.

Stelian Foriş, medic rezident: Acum am văzut prima dată, este o premieră şi pentru mine crioterapia, recunosc. Pare foarte interesant. Doar în cărţi am citit despre ea, dar acum e prima dată când văd.

Mărioara Şimon, medic pneumolog şi bronholog: Cel mai fierbinte subiect al zilei este criobiopsia în fibrozele pulmonare. Este o patologie care în sfârşit are şi la noi în ţară tratament în baza unui plan naţional şi în 50% din cazuri de fibroze diagnosticul trebuie confirmat histopatologic. Şi atunci această metodă permite recoltarea de probe din ţesut pulmonar care până acum se efectua cu ajutorul metodelor chirurgicale care binenţeles sunt şi mai costisitoare şi mai traumatizante pentru pacient. Putem face diagnosticul tumorilor care înainte nu erau vizibile cu bronhoscopul clasic şi putem, într-un timp foarte scurt, într-o jumătate de oră, să realizăm şi stadializarea în cancerul bronho-pulmonar. Este un pas enorm înainte.

Medicul din Cluj are mai multe premiere la activ în ţară, între care montarea primului stent în Y la plămâni din ţară, primul lavaj bronhioloalveolar, precum şi primul EBUS făcut în Ardeal.

Mărioara Şimon, medic pneumolog şi bronholog: Cred că cel mai spectaculos lucru a fost o dezobstrucţie tumorală pe trahee, un pacient cu obstrucţie pe trahee, pe calea respiratorie principală şi am efectuat dezobstrucţie bilateral pe căile respiratorii şi am amplasat un stent în Y care practic a înlocuit calea respiratorie cu un dispozitiv din silicion şi pacientul a putut să respire. Şi cred că cea mai mare bucurie este atunci când te sună pacientul şi îţi mulţumeşte pentru zilele de viaţă pe care i le-ai dat. Nu avem unde să vedem, studiem şi apoi practicăm, nu avem ajutor.

Pacienţi din toată ţara vin să se trateze la spitalul din Cluj. Un bărbat din Bihor a ajuns la Cluj-Napoca după un accident. Maşina în care se afla a fost lovită de tren, iar omul a suferit răni serioase. Mai bine de o jumătate de an a fost intubat.

Pacient: Nu mai respiram bine, simţeam că nu mai iau aer cât trebuie. La neurochirurgie am fost operat acolo şi după am venit la doamna doctor. Mi s-a făcut aici o calcifiere şi nu mai puteam să mănânc cu mâna asta.

Medic: Deci a trebuit să fie intubat şi în urma stenozei traheale nu mai putea. Dar în urma tratamentului bronhologic a putut să efectueze operaţia şi mâna dreapta i-a devenit funcţională.

Mărioara Şimon, medic pneumolog şi bronholog: Părerea mea este că dacă vrei, poţi. Trebuie insistat, trebui muncit, să nu ne mai plângem pentru că se poate. Dovadă modul în care s-a dezvoltat aici serviciul de endoscopie. Meritul este al clinicii şi conducerii că ne-a sprijinit, dar părerea mea e că dacă vrei, poţi. Cred că atitudinea noastră faţă de actul medical trebuie schimbată şi apoi toate vin de la sine.

