Criză de materiale sanitare la Spitalul „Bagdasar Arseni” din Bucureşti. Asistenta-șefă: „Am ajuns la fundul sacului”

Asistenta şefă din cadrul Spitalului „Bagdasar Arseni” Bucureşti, Victoria Homorodean, a afirmat, vineri, că în sănătate nu se poate lucra „pe caiet şi nici pe datorie” şi că este nevoită să restricţioneze consumul de materiale sanitare pe măsură ce stocul se apropie de zero.

„Pentru UPU s-au luat materiale sanitare din spital. Dar nu se poate lucra în sănătate pe caiet şi pe datorie. În niciun caz. Restricţionez pe măsură ce mă apropii de stocul zero, restricţionez parţial fiecare produs”, a afirmat, vineri, Victoria Homorodean, asistenta şefă din cadrul Spitalului „Bagdasar Arseni” Bucureşti, potrivit News.ro.

Ea a precizat că nu este suficientă hârtie pentru aparatele EKG, iar numărul de perfuzoare este insuficient.

Întrebată dacă s-a ajuns la o triere a bolnavilor privind asigurarea materialelor sanitare de care aceştia au nevoie, Victoria Homorodean a răspuns că nu s-a ajuns la această situaţie.

„Decizia este în totalitate a medicului. Şi trebuie să facă rost. Asta se întâmplă în România. Trebuie să faci rost, dar am ajuns la fundul sacului. Din banii spitalului şi cu ajutorul managerului au putut fi cumpărate doar nişte cantităţi mici de materiale sanitare. Noi consumăm extrem de multe materiale sanitare. Eu nu pot să fac primăvară cu 200 de pachete de comprese, toate de la spital, pentru că o săptămână eu consum 15 pachete pe zi. Astea sunt cam toate materialele. Încercăm de la o săptămână la alta să trecem hopul”, a adăugat asistenta şefă Victoria Homorodean.

Şi managerul unităţii medicale, Andi Nodiţ, a vorbit despre lipsa de stocuri în spital, apreciind că s-ar putea ajunge ca pacienţii care se prezintă la Urgenţă să fie trimişi spre alte spitale.

Editor : C.S.