Cseke Attila anunță întârzieri la spitalele din PNRR: „O serie de hotărâri de guvern care trebuiau emise nu sunt emise”

Foto: Inquam Photos / George Călin
Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a declarat joi că lipsa unor hotărâri de guvern a blocat progresul unor proiecte de construcţie a spitalelor din PNRR, punând în pericol finalizarea acestora până la termenul din august, şi a anunţat măsuri urgente pentru deblocarea situaţiei.

„În urma unor analize şi verificări suplimentare, există unele întârzieri şi depăşiri financiare care necesită intervenţii, dacă vreţi, sau soluţii urgente. Din păcate, am constatat că o serie de hotărâri de guvern care trebuiau emise nu sunt emise, nici nu sunt încă promovate de Ministerul Sănătăţii. Ele sunt, în unele cazuri, absolut necesare pentru ca construcţiile de spitale din PNRR, nu la toate, dar la unele dintre ele, să poată continua şi să se poată finaliza până la termenul de 31 august.

În concret, la opt obiective de investiţii, din care şase sunt spitale şi două sunt centre de formare profesională, fie e necesară de urgenţă promovarea unor hotărâri de guvern de reaprobare a indicatorilor tehnico-economici, fie este nevoie de soluţii administrative şi financiare urgente pentru a putea să ne încadrăm. Aceste hotărâri de guvern era bine dacă erau emise cu mult timp înainte”, a afirmat ministrul joi, într-o conferinţă de presă.

El a spus că la Ministerul Sănătăţii se lucrează într-un ritm susţinut pentru a debloca această situaţie.

„Am informat membrii Cabinetului şi pe domnul prim-ministru legat de această provocare, care nu este simplă şi nu este uşoară. Încă o dată accentuez că aceste hotărâri erau bine dacă erau emise până acum, nu ajungeam în această situaţie. Necesarul de finanţare pentru a finaliza aceste şase spitale şi două centre de formare profesională, necesarul de finanţare din bugetul naţional, nu din PNRR, din bugetul naţional, este de 1,2 miliarde de lei. O resursă financiară importantă, care astăzi nu este asigurată în bugetul Ministerului Sănătăţii”, a spus Cseke Attila.

Exemplu: Spitalul „Marius Nasta”

Ministrul a dat ca exemplu Spitalul „Marius Nasta”, unde lucrările au un stadiu de execuţie de 80% şi au fost sistate de constructor din cauza facturilor neachitate.

„Ministerul Sănătăţii a plătit tot ce era de plătit din PNRR pe construcţia Spitalului «Marius Nasta», nu există posibilitatea legală de a mai plăti nicio factură şi suntem în această situaţie. (...) Suntem la un stadiu de execuţie de 80% şi sunt emise facturi în valoare de 150 de milioane de lei, care nu pot fi achitate de Ministerul Sănătăţii, pentru că nu există hotărârile de guvern pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici la această investiţie.

Deci legal nu se poate plăti niciun leu. (...) Din păcate, constructorul s-a retras de pe acest şantier”, a arătat Cseke Attila, care a menţionat că la această unitate medicală este necesară o finanţare suplimentară pentru a termina investiţia de puţin peste 500 de milioane de lei, care astăzi nu există în bugetul Ministerului Sănătăţii.

În opinia sa, „urgenţa maximă” este de a fi întocmite proiectele de hotărâri de guvern pentru a fi puse în transparenţă decizională, astfel încât în maximum trei săptămâni să fie aprobate de Executiv, iar investiţiile să fie deblocate.

„La celelalte spitale, situaţia este puţin mai nuanţată, dar la Bistriţa şi la Târgu Mureş aproape sigur avem nevoie la fel de hotărâri de guvern de reaprobare a indicatorilor. Colegii lucrează şi la acestea, la celelalte trei - la Neurochirurgie Cluj, la «Agrippa Ioneescu» şi la investiţia de la Spitalul Judeţean din Constanţa. (...)

În urma discuţiei de ieri de la Palatul Victoria, am făcut şi solicitarea către ministrul Finanţelor pentru găsirea soluţiei financiare pentru alocarea de 1,2 miliarde de lei, astfel încât să putem să finalizăm aceste şase spitale. În ce priveşte cele două centre de formare profesională nu s-a plătit nicio factură pentru aceste centre, pentru construirea acestor centre de formare profesională. Gradul lor de execuţie este undeva în jurul valorii de 20%”, a susţinut ministrul interimar al Sănătăţii.
 
 

