Ora la care luăm cina, cantitatea și compoziția alimentelor consumate pot influența atât digestia, cât și calitatea somnului. Specialiștii recomandă un interval de aproximativ trei ore între ultima masă a zilei și momentul culcării, adaptat programului individual. Psihonutriționistul Gina Tăujan a explicat, pentru Digi24.ro, ce preparate sunt potrivite seara, care dintre acestea pot perturba odihna și de ce senzația de foame se poate accentua spre finalul zilei.

Senzația de foame accentuată seara nu este întotdeauna rezultatul unui necesar energetic crescut, ci poate avea legătură cu obiceiurile alimentare din timpul zilei, stresul și oboseala.

La ce oră este recomandat să luăm cina

„Una dintre cele mai frecvente recomandări este să luăm cina în jurul orei 18:00 sau 19:00. Totuși, această regulă nu se aplică tuturor. Ora potrivită depinde de programul fiecărei persoane, de momentul în care se trezește, de nivelul de activitate fizică și, mai ales, de ora la care merge la culcare.

Un reper practic este să lăsăm aproximativ 3 ore între cină și somn. Astfel, organismul are timp să înceapă procesul de digestie înainte de a ne întinde în pat. Pentru persoanele care se confruntă cu reflux gastroesofagian sau arsuri la stomac, poate fi necesar un interval mai mare, în funcție de recomandarea medicului.

De exemplu, dacă obișnuim să mergem la culcare la ora 23:00, o cină luată în jurul orei 20:00 poate fi o alegere potrivită.

Este nevoie să ne adaptăm orele pentru ultima masă a zilei în sezonul rece?

Nu există dovezi solide care să indice că organismul are nevoie de o oră complet diferită pentru cină în sezonul rece. Mai degrabă, schimbările de sezon ne pot influența indirect obiceiurile alimentare și programul de somn.

Iarna, apusul are loc mai devreme, iar expunerea la lumina naturală se reduce. Acest lucru poate modifica rutina zilnică, nivelul de activitate și orele la care luăm mesele. În același timp, putem simți nevoia de preparate calde și mai consistente.

Important este să păstrăm un program alimentar relativ regulat și să adaptăm ora cinei la ora de culcare, nu doar la anotimp.”, a explicat pentru Digi24.ro psihonutriționistul Gina Tăujan

Ce alimente favorizează un somn odihnitor

„Alimentația poate influența calitatea somnului prin aportul de nutrienți implicați în funcționarea sistemului nervos și în reglarea ciclului somn-veghe. Pentru masa de seară, este recomandat să alegem preparate ușor de digerat, cu un aport echilibrat de proteine, carbohidrați complecși, fibre și grăsimi sănătoase.

O cină echilibrată poate include pește, precum somonul, sardinele sau păstrăvul, care furnizează proteine de calitate și acizi grași Omega-3, dar și carne slabă de pui sau curcan, surse de proteine și triptofan, un aminoacid esențial implicat în producerea serotoninei și melatoninei.

De asemenea, produsele lactate, precum iaurtul natural, laptele sau brânzeturile proaspete, pot completa masa de seară prin aportul de proteine și calciu. Nu trebuie să lipsească nici legumele, precum dovlecelul, morcovii, broccoli, spanacul sau dovleacul, care oferă fibre, vitamine și minerale. Pentru o digestie mai confortabilă, acestea pot fi preparate termic, la cuptor, fierte sau la abur, iar mesele pot fi completate cu garnituri simple și porții moderate.

Poți alege, de exemplu, o supă cremă de legume coapte sau o doradă la cuptor cu piure de rădăcinoase. Astfel, obții o cină hrănitoare, gustoasă și variată, fără să fie nevoie de preparate grele sau de combinații complicate.” , a adăugat specialistul

Ce alimente ar trebui să evităm seara pentru a nu afecta somnul

„La fel de importantă precum alegerea alimentelor potrivite este evitarea preparatelor care pot îngreuna digestia sau pot influența negativ calitatea somnului. Printre acestea se numără, în primul rând, mâncărurile foarte grase, prăjelile și preparatele cu sosuri grele. Consumul lor în cantități mari, mai ales cu puțin timp înainte de culcare, poate favoriza senzația de prea plin, balonarea și refluxul gastroesofagian, provocând disconfort pe parcursul nopții.

Nici alimentele foarte condimentate sau picante nu sunt recomandate în exces la masa de seară, în special persoanelor predispuse la arsuri gastrice. Acestea pot accentua refluxul și pot îngreuna odihna.

Un alt aspect important este consumul de cofeină. Cafeaua, ceaiul negru și verde, băuturile energizante și ciocolata pot stimula sistemul nervos și pot întârzia instalarea somnului. Efectele pot persista mai multe ore, iar sensibilitatea diferă de la o persoană la alta.

De asemenea, alcoolul nu este un aliat al somnului, chiar dacă poate crea inițial senzația de relaxare și poate facilita adormirea. În realitate, acesta poate perturba arhitectura somnului, favorizând trezirile nocturne și reducând calitatea odihnei.

În ceea ce privește dulciurile, consumul frecvent și în cantități mari de produse bogate în zahăr adăugat poate fi asociat cu o calitate mai slabă a somnului. Prin urmare, este recomandat să limităm deserturile foarte dulci și produsele ultraprocesate seara, optând în schimb pentru mese echilibrate și porții moderate.”, a completat psihonutriționistul pentru Digi24.ro

Cum influențează o cină luată prea târziu digestia, metabolismul și calitatea somnului

„O cină consistentă, consumată cu puțin timp înainte de culcare, poate îngreuna digestia și poate afecta calitatea somnului. Atunci când ne întindem imediat după masă, crește riscul de reflux gastroesofagian, arsuri gastrice, balonare și senzație de prea plin, mai ales în cazul persoanelor predispuse la astfel de probleme.

Ora mesei influențează și procesele metabolice. Ritmul circadian reglează inclusiv modul în care organismul gestionează glucoza, iar sensibilitatea la insulină și toleranța la glucoză pot fi mai reduse seara. Astfel, mesele abundente consumate târziu pot determina un răspuns metabolic diferit față de cele luate mai devreme.

Disconfortul digestiv poate întârzia adormirea și poate favoriza trezirile nocturne, afectând odihna. Totuși, o cină târzie nu înseamnă automat creștere în greutate. Greutatea corporală depinde de mai mulți factori, printre care aportul caloric total, activitatea fizică, calitatea somnului și particularitățile metabolice individuale.”, a mai adăugat Gina Tăujan

De ce apare senzația de foame mai intensă seara

„Nevoia de a mânca mai mult seara nu este întotdeauna determinată de foamea fiziologică. Uneori, aceasta apare ca urmare a meselor sărite sau insuficiente din timpul zilei, a unui program aglomerat ori a perioadelor prelungite fără alimentație. În astfel de situații, ajungem seara cu o senzație accentuată de foame și tendința de a consuma porții mai mari sau alimente bogate în calorii.

Stresul, oboseala și anxietatea pot influența, la rândul lor, apetitul și preferințele alimentare. Pentru unele persoane, dulciurile și preparatele bogate în grăsimi devin o formă de confort emoțional, iar mâncatul ajunge să fie mai degrabă o reacție la stările emoționale decât un răspuns la nevoile organismului.

Pentru a evita acest cerc vicios, este important să avem mese regulate și echilibrate pe parcursul zilei și să diferențiem foamea reală de mâncatul emoțional. Dacă senzația de foame apare înainte de culcare, nu este recomandat să o ignorăm, ci putem opta pentru o gustare ușoară.”, a conchis sursa Digi24.ro