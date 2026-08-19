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Cum a ajuns un medic din Tulcea, specializat în oncologie şi hematologie pediatrică, să lucreze în construcţii, ca muncitor necalificat

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Medic
Foto: Profimedia
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Un tânăr medic specialist în oncologie şi hematologie pediatrică din judeţul Tulcea munceşte de aproape un an în construcţii, ca muncitor necalificat, din cauză că specializarea pe care o are nu îi dă dreptul de liberă practică sau să fie angajat în Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU), unitate care se confruntă cu deficit de specialişti de mai mulţi ani.

Absolvent al specializării Oncologie şi hematologie pediatrică a Universităţii de medicină "Carol Davila" din Bucureşti, Mihai Grigoraş a încheiat rezidenţiatul în institute de specialitate din capitală, iar în urmă cu un an s-a întors acasă, în Tulcea, şi a încercat să se angajeze în SJU.

„După ce am terminat studiile, am fost pus într-o situaţie extrem de dificilă, pentru că trebuia să-mi câştig existenţa. Am lucrat în construcţii ca muncitor necalificat, am cărat materiale, am montat schele, am făcut operaţiuni de bază, şmirgheluire, aplicare de adeziv, var, treburi de acest gen. Documentul oficial atestă în mod explicit că absolvenţii acestei specializări vor fi certificaţi ca medici specialişti în pediatrie, în practică, acest lucru este imposibil”, a declarat, pentru Agerpres, Mihai Grigoraş.

Situaţia paradoxală în care se află tânărul tulcean este confirmată şi de un document oficial semnat de reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, citat de preşedinta Colegiului medicilor Tulcea, Emilia Stamate.

„Angajaţii specializării Oncologie şi hematologie pediatrică vor fi certificaţi ca medici pediatrie, oncologie şi hematologie pediatrică, medici având calificarea de a efectua şi gărzi de specialitate, precum şi de a acorda îngrijiri pediatrice. Totuşi, această specialitate nu conferă competenţa de a practica pediatrie generală sau de a oferi îngrijiri medicale curente, în afara domeniului oncologie şi hematologie pediatrică, susţine Ministerul Sănătăţii. Adică, se contrazice de la o frază la alta”, a afirmat Emilia Stamate.

Ea a amintit că SJU Tulcea se confruntă de foarte mulţi ani cu deficit de specialişti şi a susţinut necesitatea ca membrii comisiei de profil din cadrul Ministerului Sănătăţii să găsească o soluţie pentru ca şi doctorii cu specializări care nu le oferă dreptul de liberă practică să poată fi angajaţi în zonele în care nu există centre universitare.

„Eu am tot trăit până acum cu speranţa că voi găsi la un moment dat un loc de muncă pe specializarea mea, iar în gândul meu a fost: de ce să aplic pentru şomaj când eu sunt capabil să muncesc, să ajut într-un mod concret ţara noastră şi copiii noştri. De fapt, despre asta vorbim, despre viitorul României, în final. (...) Nu este normal ca un copil să parcurgă 300 de kilometri ca să primească o reţetă pentru un antibiotic sau ca să fie tratat pentru o complicaţie oncologică. Nu e normal, pentru că există riscul degradării stării pacientului în timpul transportului şi chiar de deces, de ce să nu spunem?”, a menţionat doctorul Mihai Grigoraş.

De mai mulţi ani, SJU Tulcea încearcă să atragă specialişti, aşa încât Consiliul Judeţean a finalizat mai multe investiţii care au modernizat principala unitate spitalicească din judeţ. În plus, autoritatea judeţeană acordă atât locuinţe, cât şi prime medicilor specialişti care se angajează în unitatea care i se subordonează.

Editor : A.P.

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