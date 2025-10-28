Live TV

Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor

Ștefania Szabo
Foto: Facebook/Ștefania Szabo

Apar noi detalii în cazul directorului medical al Spitalului Județean Buzău, Ștefania Szabo, care a fost găsită moartă în camera de gardă. Tragedia a fost descoperită de un coleg. Între timp, poliția și Inspectoratul Teritorial de Muncă au declanșat anchete în acest caz.

Ștefania Szabo, director medical și medic chirurg generalist la Spitalul Județean de Urgență din Buzău, a fost găsită în această dimineață decedată în camera de gardă din spital, de către un alt medic.

Potrivit managerului spitalului, Sorin Pătrașcu, descoperirea a fost făcută cu puțin timp înaintea orei 06:00.

Pentru că alarma îi suna încontinuu, un angajat al secției ar fi intrat să vadă ce se întâmplă, moment în care a găsit-o fără viață, a povestit managerul spitalului pentru reporterbuzoian.ro.

A fost sesizată imediat poliția, dar și Inspectoratul Teritorial de Muncă și o anchetă este în desfășurare pentru a stabili împrejurările decesului. Sunt luate în calcul mai multe ipoteze.

„La data de 28 octombrie a.c., polițiștii din Buzău au fost sesizați despre faptul că o persoană a fost găsită decedată în incinta unei unități medicale. În urma sesizării, la fața locului s-a deplasat o echipă de investigații în vederea demarării cercetărilor specifice, stabilind că este vorba de o femeie, de 37 de ani, din Buzău. În cauză a fost întocmit dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea parchetului, în cauză urmând a se efectua și expertizele medico-legale, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul persoanei”, arată IPJ Buzău.

Potrivit informațiilor Digi24, medicul urma un tratament cardiac ușor, dar managerul spitalului spune că se confrunta în ultima perioadă și cu oboseală accentuată. Făcea cel puțin șapte gărzi lunar, pe lângă activitatea din secție și cea administrativă.

Ieri, medicul a participat la un eveniment public al spitalului, unde a fost inaugurată o secție, și a vorbit în fața presei.

Ștefania Szabo era medic de chirurgie generală și director medical al spitalului din anul 2020. A lucrat ca medic rezident în chirurgie generală la Spitalul de Urgență Floreasca.

În spitalele din România există o mare problemă a medicilor care să acopere gărzile. Sunt multe secții care nu au gărzi acoperite, iar cei care sunt angajați în spital fac eforturi mari pentru a avea aceste linii acoperite.

