Cum a fost salvat un bărbat cu o boală gravă

În cazul unor afecțiuni severe, care necesită tratament chirurgical, experiența echipei medicale și dotările spitalului sunt esențiale pentru asigurarea succesului intervențiilor efectuate. Cu o afecțiune medicală gravă s-a confruntat și Virgil, în vârstă de 64 de ani, care suferea de boală aterosclerotică cu afectare multiplă.

Bărbatul fusese tratat în Germania, printr-o procedură endovasculară, de angioplastie cu stent pe cele două artere iliace comune, dar procedura nu a avut rezultate de durată, apărând în scurt timp ocluzia celor două stenturi. La recomandarea unui prieten, Virgil s-a programat pentru consultație la Prof. Dr. Horațiu Moldovan, medic primar chirurgie cardiovasculară la Spitalul Clinic SANADOR.

Investigațiile avansate efectuate la Spitalul Clinic SANADOR au indicat mai multe probleme de sănătate care necesitau tratament rapid. Ateroscleroza severă de care suferea bărbatul, agravată de fumat, produsese obstrucție arterială la mai multe niveluri: pe lângă ocluzia bilaterală de artere iliace comune, reapărută în urma intervenției efectuate în Germania, Virgil avea și stenoză carotidiană dreaptă, care putea provoca oricând un accident vascular cerebral ischemic.

Pentru început, Prof. Dr. Horațiu Moldovan i-a recomandat o procedură minim invazivă, de endarterectomie carotidiană, care să rezolve obstrucția carotidei, prevenind astfel riscul de AVC. Operația a fost realizată cu succes la Spitalul Clinic SANADOR, iar Prof. Dr. Horațiu Moldovan a îndepărtat depozitele de grăsime și de colesterol de pe carotida dreaptă. Bărbatul s-a recuperat fără probleme în urma intervenției chirurgicale.

După doi ani de la tratamentul prin endarterectomie, Virgil a început să aibă dureri de picioare în timpul mersului. Acest simptom indica faptul că ocluzia arterelor iliace comune se agravase, iar sângele nu mai circula normal spre membrele inferioare. Îngrijorat, bărbatul s-a programat din nou la Prof. Dr. Horațiu Moldovan.

Noile examinări realizate la Spitalul Clinic SANADOR, care au inclus și o arteriografie periferică, au arătat că, pe lângă ocluzia celor două stenturi montate în Germania, apăruse și o tromboză secundară. Virgil avea nevoie de o nouă operație, în cel mai scurt timp posibil.

Pentru tratarea acestor probleme, Prof. Dr. Horațiu Moldovan a realizat o intervenție complexă – bypass aortobifemural cu proteză bifurcată, singurul tratament care putea asigura rezultatele dorite în cazul lui Virgil. Și această procedură a fost finalizată cu succes, asigurând restabilirea circulației normale a sângelui spre picioare, prevenind riscurile de complicații și eliminând simptomele.

În prezent, Virgil se simte foarte bine, și-a reluat activitățile obișnuite și revine periodic la Spitalul Clinic SANADOR, pentru consult și investigații periodice.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții au acces la intervenții complexe de chirurgie cardiovasculară, realizate de medici cu vastă experiență. Operațiile sunt efectuate în primul bloc operator complet digitalizat din România, cu sprijinul Secției ATI de categoria I. În funcție de specificul fiecărui caz în parte, procedurile sunt realizate prin abord clasic, deschis, sau minim invaziv, pentru obținerea celor mai bune rezultate.

Editor : A.D.V.