Cum a fost tratat un bărbat cu anevrism voluminos de aortă

Sunt situații în care refuzul unei intervenții recomandate de medic, ca metodă de tratament, poate duce în timp la apariția complicațiilor. Iar de aici, necesitatea unor operații și mai dificile.

Într-o astfel de situație s-a aflat și Ion, un bărbat acum în vârstă de 75 ani. Cu mulți ani în urmă, a ajuns la medic pentru un control de rutină, a continuat cu investigații mai amănunțite și a primit diagnosticul de anevrism de aortă abdominală, o dilatare periculoasă la nivel abdominal a celei mai mari artere din organism. I s-a recomandat montarea unui stent graft printr-o procedură minim invazivă, cu riscuri reduse și recuperare rapidă. Bărbatul a refuzat însă intervenția.

Anii au trecut, iar starea lui s-a agravat. Îngrijorat, fiul său l-a adus la Spitalul Clinic SANADOR, unde a fost preluat de către Dr. Sorin Băilă, medic primar chirurgie vasculară. Investigațiile au arătat că anevrismul devenise voluminos, cu tromboză importantă, ceea ce îl expunea pe Ion unui risc ridicat de disecție de aortă sau chiar ruptură, complicații ce ar fi putut duce la pierderea vieții.

Astfel, ceea ce inițial putea fi rezolvat printr-o procedură minim invazivă a ajuns să necesite o operație clasică, mult mai complexă și cu risc crescut. Dr. Sorin Băilă, împreună cu echipa medicală a Spitalului Clinic SANADOR, a realizat o anevrismectomie parțială, cu îndepărtarea segmentului de aortă afectat, și a refăcut fluxul sanguin către membrele inferioare printr-un bypass aorto – biiliac, folosind o proteză vasculară artificială.

Operația s-a încheiat cu succes, iar pacientul s-a recuperat treptat, fără complicații. Ion a rămas internat șapte zile pentru monitorizare atentă, după care a început un program personalizat de kinetoterapie. În prezent, Ion se simte foarte bine, are mai multă grijă de sănătatea sa și revine periodic la control.

La SANAOR, pacienții au acces la consultații de specialitate și investigații specifice, pentru un diagnostic corect și un tratament corespunzător. Intervențiile de chirurgie cardiovasculară, atunci când există indicație în acest sens, sunt realizate la Spitalul Clinic SANADOR în primul bloc complet digitalizat din România, în condiții sporite de siguranță. Succesul terapeutic este susținut de specialiștii din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă Cardiovasculară de categoria I.

În cazul anevrismului de aortă, afecțiunea poate fi tratată la Spitalul Clinic SANADOR și minim invaziv, prin proceduri de cardiologie intervențională, în funcție de fiecare caz în parte. Astfel de intervenții sunt realizate în Laboratorul de Cateterism al Spitalului Clinic SANADOR, dotat cu echipamente de ultimă generație, pentru obținerea celor mai bune rezultate.

