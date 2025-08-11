Cum a fost tratat un bărbat pentru hernie de disc recidivată

Durerea de spate este un simptom cu care se confruntă multe persoane, cauzele fiind multiple. Nu de fiecare dată aceasta indică o problemă de sănătate, însă atunci când persistă, este intensă și nu cedează cu tratament conservator, consultul de specialitate este esențial deoarece durerile de spate în astfel de situații pot indica o afecțiune severă a coloanei vertebrale, cum este o hernie de disc.

Cu dureri de spate s-a confruntat mult timp și Victor, acum în vârstă de 48 de ani. La început, le-a pus pe seama efortului fizic intens, pe care îl depunea zilnic, în cadrul profesiei pe care o desfășura. Până când acestea au devenit de nesuportat. A mers la medic și a fost diagnosticat, în urmă cu șapte ani, cu hernie de disc lombară la nivel L4-L5. A fost operat, însă din cauză că nu a respectat indicațiile medicale și a continuat să facă efort fizic, hernia de disc a recidivat, fiind necesară o nouă intervenție.

O perioadă s-a simțit bine, însă reluarea lucrului a provocat reapariția durerilor lombare, de data aceasta și cu o dificultate în controlarea piciorului stâng. Nu a mai stat pe gânduri și s-a programat la Dr. Dan Răzvan Benția, medic primar neurochirurgie, cu supraspecializare în microchirurgie și tehnici minim invazive cerebrale și spinale la Spitalul Clinic SANADOR, de altfel neurochirurgul care i-a efectuat și primele două intervenții.

Dr. Dan Răzvan Benția i-a recomandat să efectueze un RMN de coloană vertebrală lombară, care avea să arate că bărbatul suferea de o nouă recidivă a herniei de disc, la nivel L4-L5 stânga, migrată caudal în recesul lateral stâng, cu modificări fibrotice periduro-radiculare L4-L5 stânga. În plus, medicul a identificat și un spondilolistezis de grad I la nivel L5-S1. Toate acestea au condus la o instabilitate a coloanei vertebrale la nivel lombar.

Victor avea nevoie de o nouă operație pentru hernie de disc. Astfel, bărbatul a fost supus unei operații complexe de stabilizare a coloanei, abordul realizându-se lombar posterior bilateral microchirurgical. Intervenția a implicat o procedură de fibroliză periduro-radiculare, decomprimarea discurilor herniate, o ablație a discului extruzionat și o rahisinteză posterioară sub navigație spinală L4-L5-S1 bilateral. Fixarea coloanei vertebrale a fost realizată cu tije și șuruburi compatibile RMN.

Chiar dacă a fost o intervenție cu un grad ridicat de complexitatea, totul a decurs fără probleme, operația finalizându-se cu succes. Pacientul s-a recuperat rapid, durerile s-au ameliorat, iar la scurt timp după intervenție, a primit permisiunea de a se externa. La o lună de la tratamentul chirurgical, radiografia de coloană vertebrală lombară a confirmat succesul intervenției, evidențiind o poziționare corectă a implantului metalic. În prezent, Victor se simte foarte bine, a scăpat de dureri și are mai multă grijă de sănătatea sa.

Pacienții cu afecțiuni ale coloanei vertebrale au acces la SANADOR la consulturi de specialitate și la investigații imagistice avansate, precum RMN 3 Tesla și CT 128 slice, pentru stabilirea unui diagnostic corect și a unui tratament corespunzător pentru fiecare caz în parte.

Atunci când este indicat tratament chirurgical, inclusiv pentru hernie de disc, operațiile sunt realizate la Spitalul Clinic SANADOR, în condiții de maximă siguranță, într-un bloc operator foarte bine dotat, de neurochirurgi experimentați. Intervențiile de neurochirurgie sunt realizate cu echipamente performante și tehnologii de top, cum sunt microscoapele operatorii Zeiss Kinevo 900 și sistemul de neuronavigație Medtronic. Succesul terapeutic este susținut de specialiștii din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I.

Editor : A.D.V.