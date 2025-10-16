Live TV

Cum a fost tratată o femeie cu o afecțiune gravă

Articol susținut de SANADOR

Progresele înregistrate în oncologie fac ca tot mai multe femei diagnosticate cu cancer de col uterin să poată fi tratate prin proceduri moderne, cu rezultate bune și cu o calitate a vieții mult îmbunătățită.

Rodica, acum în vârstă de 67 ani, a aflat în urmă cu 5 ani că suferă de cancer de col uterin. Totul a început cu dureri pelvine puternice. După un consult ginecologic în localitatea de domiciliu și un test Babeș - Papanicolau, care nu a fost recoltat corect, i s-a declanșat o sângerare vaginală, care a îngrijorat-o și mai tare.

A ajuns la București pentru un alt consult ginecologic și mai multe investigații, care au inclus și o biopsie de col uterin. Rezultatele au evidențiat un cancer de col uterin local avansat, în care tumora depășise colul uterin și invadase țesuturile din jur, dar fără extensie la peretele pelvin sau la ganglionii limfatici.

Rodica și-a propus să facă tot posibilul pentru a câștiga lupta cu această boală. A mers la un alt medic ginecologic, care mai întâi i-a recomandat tratament chirurgical, după care a sfătuit-o să apeleze la un centru specializat în oncologie. Acolo, Comisia oncologică i-a recomandat tratament multimodal prin chimioterapie, radioterapie și brahiterapie.

Brahiterapia este o metodă avansată de tratament cu radiații, care implică introducerea unei surse radioactive direct în tumoră sau în vecinătatea acesteia, administrându-se o doză mare de radiații, cu mare precizie, fără ca țesuturile sănătoase din jur să fie afectate. Acest tip de terapie este indicat în stadii incipiente de boală sau în cancerele avansate loco-regional, fără diseminare la distanță.

După efectuarea ședințelor de chimioterapie și radioterapie, Rodica a căutat pentru brahiterapie un centru medical specializat în care se face acest tip de terapie, deoarece astfel de proceduri necesită echipamente speciale și o pregătire specifică a echipei medicale. Așa a ajuns la Centrul Oncologic SANADOR, unde a fost preluată de Dr. Beatrice Anghel, medic primar radioterapie, cu competență în brahiterapie, și coordonatoarea Departamentului de Brahiterapie.

Tratamentul a inclus trei proceduri de brahiterapie interstițială 3D, ghidate imagistic prin ecografie și tomografie computerizată. Totul a decurs fără probleme, pacienta a tolerat foarte bine tratamentul, iar după finalizarea acestuia a revenit periodic la controalele recomandate.

În prezent, la 5 ani de la terminarea tratamentului, Rodica se consideră practic vindecată, duce o viață normală și se simte foarte bine.

La Centrul Oncologic SANADOR, pacienții cu cancer beneficiază de diagnostic avansat, planuri de tratament personalizate și tehnologii de ultimă generație. La Centrul Oncologic SANADOR, pacienții au acces la toate tipurile de tratamente oncologice disponibile, respectiv radioterapie, chimioterapie, brahiterapie, imunoterapie și terapie țintită, în funcție de indicația medicală stabilită în Tumor Board. Procedurile de brahiterapie interstițială sunt realizate cu echipamente performante, sub anestezie, în regim ambulatoriu, astfel încât pacientele se pot întoarce rapid la activitățile obișnuite.

