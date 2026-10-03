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Cum alegem corect perna pentru un somn odihnitor. Semnele care arată că modelul folosit trebuie schimbat

Marina Cimpoacă Data publicării:
Criterii alegere pernă potrivită. Sursă Foto Getty Images
Criterii alegere pernă potrivită. Sursă Foto Getty Images
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Din articol
Cât de importantă este alegerea pernei potrivite pentru somn Ce criterii trebuie avute în vedere la alegerea unei perne Cât de des trebuie schimbată perna

Somnul ocupă aproximativ o treime din viață, iar calitatea odihnei depinde atât de durata acesteia, cât și de mediul în care dormim și de poziția corpului. În acest context, perna, deși adesea neglijată, poate influența confortul și postura pe parcursul nopții. Dr. Andreea Mihaela Popa, medic pneumolog cu competențe în somnologie, a explicat pentru Digi24.ro ce rol are aceasta și ce criterii trebuie avute în vedere pentru a o alege în funcție de nevoile fiecărei persoane.

Alegerea unei perne presupune mai mult decât compararea modelelor disponibile. Nevoile individuale și confortul resimțit în timpul utilizării sunt repere importante pentru a stabili dacă un produs este potrivit.

Cât de importantă este alegerea pernei potrivite pentru somn

„Rolul principal al pernei este de a susține capul și gâtul într-o poziție cât mai naturală, astfel încât coloana cervicală să rămână aliniată cu restul coloanei vertebrale. Atunci când susținerea este inadecvată, pot apărea semne care indică faptul că aceasta nu corespunde nevoilor organismului.

Principalele semne care nu trebuie ignorate

Printre cele mai frecvente indicii se numără durerea sau rigiditatea cervicală resimțită dimineața, durerile de umeri și senzația de oboseală la trezire, chiar și după un număr suficient de ore de somn. Studiile arată că forma și, mai ales, înălțimea pernei pot influența alinierea cervicală, iar unele modele pot reduce durerea în această zonă la anumite persoane.

În anumite situații, pot apărea amorțeli ori disconfort la nivelul membrelor superioare, precum și treziri repetate în timpul nopții. Nevoia de a schimba frecvent poziția pentru a găsi una confortabilă poate fi un alt semn. De asemenea, sunt posibile durerile de cap matinale, însă acestea pot avea numeroase alte cauze.

O pernă nepotrivită nu înseamnă automat că va produce o problemă medicală. Totuși, pentru persoanele care au deja dureri cervicale sau alte probleme musculoscheletale, alegerea acesteia poate deveni mai importantă. Cu toate acestea, dovezile actuale nu susțin existența unui singur tip care să fie superior pentru toată lumea.”, a explicat Dr. Andreea Mihaela Popa, medic pneumolog cu competențe în somnologie

Ce criterii trebuie avute în vedere la alegerea unei perne

„Atunci când alegem o pernă, criteriile importante nu țin doar de material, marcă sau aspect, ci mai ales de modul în care aceasta se adaptează corpului și poziției de somn.

Persoanele care dorm pe o parte au nevoie, în general, de un model ceva mai înalt, care să umple spațiul dintre umăr și cap și să contribuie la menținerea gâtului într-o poziție cât mai dreaptă.

Pentru cei care dorm pe spate, este recomandată o pernă de înălțime moderată, suficientă pentru a susține gâtul fără a împinge capul excesiv înainte. În cazul persoanelor care dorm pe burtă, un model foarte subțire poate reduce solicitarea cervicală. Totuși, această poziție presupune menținerea capului întors într-o parte pentru perioade îndelungate și poate favoriza apariția disconfortului cervical sau lombar la unele persoane.

Înălțimea pernei

O pernă prea înaltă poate menține gâtul într-o poziție forțată, iar una prea joasă poate oferi o susținere insuficientă. Alegerea înălțimii potrivite depinde de lățimea umerilor, conformația corporală, poziția de somn și fermitatea saltelei. Dacă aceasta este mai moale, corpul se afundă mai mult, astfel că poate fi necesar un model mai scund. În schimb, o suprafață mai fermă poate presupune alte cerințe de susținere.”, a adăugat specialistul 

Fermitatea, materialul și igiena pernei, criterii importante pentru confort

„Fermitatea trebuie adaptată nevoilor individuale, astfel încât perna să ofere suficientă susținere, fără a fi atât de rigidă încât să provoace presiune sau disconfort. Un model foarte moale se poate tasa în timpul nopții, pierzându-și capacitatea de sprijin, în timp ce unul ferm poate menține capul într-o poziție incomodă.

Materialul poate influența, la rândul său, confortul. Pe piață există numeroase variante, de la spumă cu memorie și latex până la fibre sintetice, pene sau puf, însă niciuna nu poate fi considerată cea mai bună pentru toată lumea. Mai important este ca perna să își păstreze forma, să asigure susținerea necesară și să fie confortabilă pentru persoana care o folosește.

Temperatura este un alt aspect care nu trebuie neglijat, mai ales de către persoanele care transpiră abundent în timpul nopții. În aceste situații, pot fi utile un material care permite o mai bună circulație a aerului și o husă lavabilă (detașabilă).

Întreținerea trebuie realizată conform instrucțiunilor producătorului, deoarece, în timp, perna poate acumula transpirație, sebum, praf și alergeni. O igienă corespunzătoare contribuie la menținerea unui mediu de somn mai curat și mai confortabil.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

Cât de des trebuie schimbată perna

„Nu există o regulă universală care să stabilească exact după ce perioadă trebuie înlocuită o pernă. În general, recomandările indică un interval de aproximativ unu până la trei ani, în funcție de material, calitate, frecvența utilizării și modul de întreținere. Unele modele pot avea o durată de viață mai lungă, dacă își păstrează forma și capacitatea de susținere.

Semnele de uzură care indică necesitatea înlocuirii

Este momentul înlocuirii atunci când perna s-a aplatizat și nu își mai recapătă forma după ce este scuturată, prezintă denivelări sau aglomerări ale materialului ori nu mai oferă aceeași susținere ca la început. Durerile cervicale sau de umeri apărute frecvent dimineața pot reprezenta, de asemenea, un indiciu că aceasta nu mai este potrivită.

Mirosurile persistente, petele care nu mai pot fi îndepărtate și deteriorarea materialului sunt alte semne care indică necesitatea schimbării.”, a conchis Dr. Andreea Mihaela Popa, medic pneumolog cu competențe în somnologie

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