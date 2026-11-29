Vaccinurile ar putea avea beneficii mult mai mari decât prevenirea bolilor infecțioase pentru care au fost dezvoltate. Mai multe studii recente sugerează că anumite vaccinuri pot reduce inclusiv riscul de demență, infarct, accident vascular cerebral și unele forme de cancer. Una dintre cele mai surprinzătoare descoperiri privește vaccinul împotriva zonei zoster, asociat cu o reducere de aproximativ 20% a riscului de diagnosticare cu demență, relatează Focus Online.

Cercetătorii analizează tot mai atent efectele suplimentare ale vaccinării asupra sănătății. Dacă până acum principalul obiectiv al imunizării era prevenirea infecțiilor și a formelor grave de boală, noile cercetări arată că beneficiile ar putea fi mai extinse.

O analiză publicată în 2024 în revista The Lancet estima că vaccinurile au salvat peste 150 de milioane de vieți la nivel mondial începând din 1974. Noile descoperiri sugerează că efectele lor asupra sănătății ar putea fi chiar mai importante decât se credea.

Vaccinul împotriva zonei zoster, asociat cu un risc de demență mai mic cu 20%

Una dintre cele mai importante descoperiri provine din Marea Britanie, unde o particularitate a programului de vaccinare din Țara Galilor a permis realizarea unui studiu amplu.

În 2013, din cauza disponibilității limitate a vaccinului împotriva zonei zoster, accesul la imunizare a fost stabilit în funcție de vârstă. Persoanele care împliniseră deja 80 de ani nu mai erau eligibile, în timp ce cele aflate imediat sub acest prag puteau primi vaccinul.

Cercetătorii au comparat starea de sănătate a persoanelor aflate de o parte și de alta a limitei de vârstă.

După șapte ani de monitorizare, riscul de diagnosticare cu demență a fost cu aproximativ 20% mai mic în grupul eligibil pentru vaccinare, potrivit rezultatelor publicate în revista Nature în 2025.

Studii ulterioare au sugerat că vaccinarea ar putea încetini inclusiv evoluția demenței la persoanele deja diagnosticate.

Totuși, specialiștii avertizează că sunt necesare cercetări suplimentare înainte ca vaccinul să fie recomandat special pentru prevenirea acestei boli.

Patru vaccinuri ar putea reduce riscul de infarct și AVC

Există dovezi și privind efectele cardiovasculare ale vaccinării.

Potrivit cardiologului german Barbara Richartz, vaccinurile împotriva gripei, pneumococului, virusului sincițial respirator (RSV) și COVID-19 sunt asociate cu un risc mai redus de complicații cardiovasculare, inclusiv infarct și accident vascular cerebral.

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Explicația este legată de reacțiile inflamatorii provocate de infecții.

În timpul unei infecții, organismul produce substanțe care activează sistemul imunitar. Aceste reacții pot destabiliza plăcile de aterom formate în vasele de sânge, favorizând blocarea arterelor.

Prin prevenirea sau atenuarea infecțiilor, vaccinurile pot reduce și riscurile cardiovasculare asociate acestora.

Beneficiile sunt deosebit de importante pentru persoanele în vârstă și pentru pacienții care suferă deja de boli de inimă.

Vaccinurile care pot preveni anumite forme de cancer

În cazul cancerului, există beneficii demonstrate pentru unele vaccinuri.

Vaccinarea împotriva hepatitei B reduce riscul de infecție cronică și, implicit, de cancer hepatic.

De asemenea, vaccinul împotriva virusului papiloma uman (HPV) protejează împotriva infecțiilor cu tulpini oncogene, responsabile pentru numeroase cazuri de cancer de col uterin, dar și pentru anumite cancere ale penisului și gâtului.

În regiunile cu o acoperire vaccinală ridicată, precum Scoția, circulația tulpinilor HPV cu risc oncogen a scăzut considerabil.

În aceste cazuri, mecanismul protector este cunoscut: vaccinurile previn infecții care pot contribui direct la apariția cancerului.

Vaccinurile ar putea influența și riscul de astm

O cercetare publicată la sfârșitul lunii noiembrie 2025 a sugerat că vaccinarea împotriva RSV ar putea reduce riscul de dezvoltare a astmului la copii.

Ipoteza pornește de la observația că infecțiile respiratorii cu RSV pot contribui la apariția unor probleme respiratorii ulterioare.

Totuși, asocierea trebuie investigată suplimentar, înainte de a putea fi considerată un beneficiu demonstrat.

Un alt exemplu este vaccinarea împotriva rujeolei. Specialiștii explică faptul că infecția rujeolică poate afecta memoria sistemului imunitar, crescând vulnerabilitatea copiilor la alte infecții timp de doi până la trei ani.

De ce cercetătorii sunt încă prudenți

În cazul demenței și al altor posibile beneficii indirecte, nu toate mecanismele biologice au fost elucidate.

O posibilă explicație este prevenirea infecțiilor care afectează sistemul nervos sau produc inflamație. O altă ipoteză sugerează că anumite vaccinuri pot modifica favorabil răspunsul imunitar.

Specialiștii subliniază însă că studiile observaționale pot fi influențate și de alți factori, precum diferențele de sănătate și de comportament dintre persoanele vaccinate și cele nevaccinate.

De aceea, Comisia Permanentă pentru Vaccinare din Germania (STIKO) nu recomandă deocamdată vaccinul împotriva zonei zoster în scopul prevenirii demenței.

Concluzia cercetărilor este că vaccinurile pot oferi beneficii care depășesc protecția împotriva infecției inițiale. Unele efecte, precum prevenirea cancerelor asociate HPV și hepatitei B, sunt bine demonstrate. Altele, inclusiv posibila reducere a riscului de demență, rămân în curs de investigare.

Editor : Sebastian Eduard