Cum depistezi diabetul la timp. Semnele timpurii pe care medicii recomandă să nu le ignori: „Pot preveni complicații grave”

Data publicării:
Ce simptome are diabetul. Foto Getty Images
Ce simptome are diabetul. Foto Getty Images
Ce este diabetul  Tipuri de diabet  Analize și teste pentru depistarea timpurie a diabetului 

Diabetul zaharat este una dintre cele mai frecvente afecțiuni cronice, cu un impact semnificativ asupra calității vieții și a sistemului de sănătate. Evoluția bolii poate fi adesea silențioasă, în special în cazul diabetului de tip 2, ceea ce face ca mulți pacienți să fie diagnosticați abia după apariția complicațiilor. Din acest motiv, recunoașterea semnelor timpurii și efectuarea controalelor medicale periodice sunt esențiale pentru prevenirea efectelor grave ale bolii. Dr. Simona Carniciu, medic specialist în diabet, nutriție și boli metabolice, a explicat pentru Digi24.ro cum poate fi depistată afecțiunea și de ce este important să nu ignorăm simptomele aparent banale.

Gestionarea diabetului nu înseamnă doar tratament și monitorizare medicală, ci implică și adoptarea unui stil de viață sănătos, cu atenție la alimentație și activitate fizică regulată.

Ce este diabetul 

„Diabetul este o afecțiune care, în stadiile incipiente, poate evolua mult timp fără semne evidente. Multe persoane au niveluri crescute ale glicemiei fără să fie conștiente de acest lucru, deoarece simptomele lipsesc sau sunt atât de subtile încât sunt atribuite oboselii, stresului sau stilului de viață. Cu toate acestea, diagnosticarea timpurie este esențială, putând preveni complicații grave, precum afectarea nervilor, boli cardiovasculare sau probleme renale.

Cum recunoști semnele timpurii ale diabetului 

Primele semne ale diabetului pot părea adesea banale: sete crescută, urinări frecvente, oboseală persistentă, poftă excesivă de mâncare sau vedere încețoșată. Unele persoane observă scădere în greutate fără motiv aparent, iar altele constată că rănile sau zgârieturile se vindecă mai greu decât de obicei.

Aceste simptome apar deoarece organismul nu mai utilizează eficient glucoza, iar nivelul zahărului din sânge rămâne ridicat.
Există și manifestări mai puțin cunoscute, dar relevante: senzația de uscăciune excesivă, infecții recurente, amorțeli ale degetelor, somnolență după mese sau dificultăți de concentrare. Deși adesea ignorate, aceste semne pot indica prezența diabetului în stadiu incipient.”, a explicat Dr. Simona Carniciu, medic specialist în diabet, nutriție și boli metabolice

Tipuri de diabet 

Diabetul de tip 1

„Diabetul de tip 1 se instalează rapid, uneori în doar câteva zile sau săptămâni. Este mai frecvent la copii, adolescenți și adulți tineri, care pot prezenta scădere rapidă în greutate, oboseală accentuată și sete intensă. Boala are cauză autoimună: pancreasul nu mai produce insulină, iar dacă nu este tratată prompt, poate evolua către cetoacidoză, o urgență medicală. (Cetoacidoză este o complicație gravă, potențial fatală, a diabetului, care apare când organismul nu are suficientă insulină și începe să ardă grăsimi pentru energie, producând cetone/ acizi).

Diabet de tip 2

În contrast, diabetul de tip 2 evoluează tăcut, iar simptomele pot fi atât de subtile încât boala poate rămâne neobservată chiar și timp de doi-trei ani. În această formă, pancreasul produce insulină, dar organismul devine mai puțin sensibil la ea. Printre simptome se numără oboseala, sete moderată, infecții recurente sau vedere temporar încețoșată.

Din acest motiv, mulți pacienți ajung la medic abia când glicemia este foarte ridicată sau când apar complicații. Analizele periodice devin esențiale, în special pentru persoanele cu factori de risc precum supraponderea, sedentarismul, hipertensiunea, antecedente familiale sau vârsta peste 40 de ani.

Diabet gestațional

Diabetul gestațional apare exclusiv pe durata sarcinii și, de regulă, dispare după naștere. Cu toate acestea, femeile care au avut această formă prezintă un risc crescut de a dezvolta ulterior diabet de tip 2. Boala este adesea depistată în cadrul controalelor prenatale, deoarece simptomele pot fi subtile sau chiar absente. Monitorizarea atentă a glicemiei în timpul sarcinii este esențială atât pentru sănătatea mamei, cât și pentru cea a copilului.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

Analize și teste pentru depistarea timpurie a diabetului 

„Mulți pacienți nu prezintă simptome evidente, ceea ce face ca screeningul regulat, adică verificările preventive pentru depistarea afecțiunilor înainte ca acestea să se manifeste, să fie esențial. Testele sunt simple și rapide: glicemia à jeun (pe nemâncate), hemoglobina glicozilată și profilul metabolic permit identificarea timpurie a diabetului, oferind timp pentru gestionarea eficientă a bolii și prevenirea complicațiilor.

Analizele periodice, efectuate cel puțin o dată pe an, chiar și prin intermediul medicului de familie, pot include opțional evaluarea indicelui HOMA, care măsoară rezistența la insulină. Această evaluare poate anticipa apariția diabetului cu câțiva ani înainte, oferind timp pentru implementarea unor măsuri eficiente de prevenție.”, a mai explicat medicul specialist

Prevenirea diabetului

Detectarea timpurie a diabetului este importantă pentru prevenirea complicațiilor grave și pentru gestionarea eficientă a bolii. Persoanele care prezintă factori de risc - suprapondere, sedentarism, hipertensiune sau antecedente familiale - ar trebui să efectueze periodic analize ale glicemiei și hemoglobinei glicozilate.

Diabetul de tip 1 nu poate fi prevenit, însă diagnosticarea rapidă și tratamentul cu insulină permit menținerea glicemiei sub control și reducerea riscului de complicații. În schimb, diabetul de tip 2 poate fi prevenit sau riscul de apariție poate fi semnificativ redus prin adoptarea unor schimbări simple în stilul de viață precum:

  • Alimentație echilibrată și mișcare regulată - contribuie la reglarea glicemiei și la menținerea unei greutăți sănătoase;
  • Renunțarea la fumat - reduce riscul de diabet și protejează sănătatea cardiovasculară;
  • Menținerea tensiunii arteriale și a colesterolului în limite normale, somn adecvat și gestionarea stresului - sprijină sănătatea generală și funcția metabolică;
  • Monitorizarea greutății - permite identificarea timpurie a modificărilor glicemiei;
  • Hidratare corespunzătoare, consum de fibre și limitarea alcoolului - susțin reglarea glicemiei și previn complicațiile.

Prevenția, educația și controalele regulate reprezintă pilonii esențiali ai menținerii sănătății, iar schimbările mici în stilul de viață pot preveni progresia bolii și pot îmbunătăți calitatea vieții pe termen lung.”, conchide Dr. Simona Carniciu, medic specialist în diabet, nutriție și boli metabolice

Acest articol nu înlocuiește sfaturile unui medic specialist. Orice schemă de tratament trebuie să vină din partea unei persoane autorizate.

