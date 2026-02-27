Live TV

Cum „fentează” românii prima zi de concediu medical neplătit: cer ca perioada să înceapă sâmbăta

Data publicării:
Medicii de familie nu mai pot prescrie rețete compensate. Foto Shutterstock
Imagine cu scop ilustrativ. Sursa: Shutterstock

O parte dintre beneficiari au găsit o modalitate prin care pot fenta neplata primei zi de concediu medical: au început să ceară concediu medical începând de sâmbătă, care oricum era zi nelucrătoare și nu era plătită, astfel încât să nu piardă nicio zi. Situația ar fi similară în mai multe județe. Deși procedura nu este ilegală, autoritățile s-au autosesizat și vor face controale la medicii care au emis astfel de concedii.

Directorul Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara, Adrian David, atrage atenția asupra unei practici care a devenit tot mai frecventă în ultima perioadă: solicitarea concediilor medicale începând de sâmbătă, zi nelucrătoare pentru majoritatea angajaților. 

„Au apărut foarte multe concedii medicale care încep sâmbăta. Foarte multe consultații sau prezentări la UPU sau la alte cabinete medicale, ceea ce ridică cel puțin câteva semne de întrebare și asupra cărora ne vom apleca atunci când vom efectua controale prin departamentul de specialitate. Sunt foarte multe certificate de concediu medical discutabile, cel puțin discutabile”, a declarat Adrian David.

Acesta a precizat că, deși legea nu interzice în mod expres eliberarea unui concediu medical începând cu o zi de sâmbătă, autoritățile vor verifica dacă au fost respectate toate condițiile legale privind acordarea acestora.

„În cazul în care nu sunt respectate toate rigorile legale, medicii care au eliberat certificatele de concediu medical riscă să primească amenzi. Vom analiza fiecare situație în parte și, acolo unde se impune, vom lua măsurile prevăzute de lege”, a mai transmis directorul CJAS Hunedoara.

Fenomenul ar fi semnalat și în alte județe din țară, iar verificările anunțate vizează atât modul de acordare a concediilor medicale, cât și justificarea consultațiilor care au stat la baza eliberării certificatelor.

Citește și:

Rogobete: Neplata primei zile de concediu medical va fi nuanțată, cu excepții pentru pacienții vulnerabili

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
kim jong un si fiica lui inspecteaza o racheta
1
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al...
Militari ucraineni pe frontul din Donețk.
2
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane în atacurile asupra...
Viktor Orban
3
„O veste proastă pentru Europa”. Orban acuză liderii europeni că „au convenit cu Zelenski...
steagurile sua si cuba
4
Canada anunță că va acorda „imediat” Cubei 5,8 milioane de dolari sub formă de ajutor...
BUCURESTI - PSD - CONSILIUL POLITIC NATIONAL - 13 IAN 2025
5
Un primar avertizează că reforma lui Bolojan poate fi fentată. Care este trucul legal...
O nouă răsturnare de situație. Mario Iorgulescu, în fața verdictului final
Digi Sport
O nouă răsturnare de situație. Mario Iorgulescu, în fața verdictului final
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Cabinet meeting of the Federal Government
„Trebuie să muncim mai mult”: Val de ironii după ce Friedrich Merz a criticat munca part-time și numărul de concedii medicale
concediu medical-gettyimages
Prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită. Pacienții cronici protestează: „Înseamnă pâinea pe o săptămână”
medic-familie-cabinet-pacient-gettyimages
Nemulțumiri în rândul pacienților legate de prima zi neplătită din concediile medicale. Au loc discuții la Ministerul Sănătății
medic pacient acte medicale shutterstock
Prima zi din concediul medical nu va mai fi plătită, a decis Guvernul. Ce modificări au fost aprobate
alexandru rogobete
Se înăspresc controalele la concediile medicale. Ministrul Rogobete anunță o ordonanță de urgență în acest sens
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan a promulgat legea privind pensiilor magistraților...
Interview Of Ukraine’s National Guard Commander Oleksandr Pivnenko - Kyiv Region
Ce trebuia să facă Ucraina în primele zile ale invaziei ruse din...
mesaj-ro-alert-dsu
Două mesaje RO-Alert în Tulcea, după ce radarele au detectat o dronă...
Digi 24_2026_02_27_07_32_23
Pakistanul a bombardat mai multe ținte din Afganistan. Ministrul...
Ultimele știri
Încă o țară europeană vrea să interzică accesul la reţelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Și anunță că platformele riscă amenzi
Sprijin major pentru economia Ucrainei: Fondul Monetar Internațional vine cu un program financiar pentru următorii patru ani
Sanae Takaichi, prima femeie premier din istoria Japoniei, vrea ca pe Tronul Crizantemei să ajungă, în continuare, doar bărbați
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna martie 2026. Racii pot avea cheltuieli legate de familie sau casă, Peștii învață să impună...
Cancan
Capitala a fost bombardată! Un avion a fost doborât în această dimineață. A început războiul dintre cele două...
Fanatik.ro
Spitalul care trebuie să fie construit gratis ne va costa 2,5 miliarde. Unul dintre marile eșecuri ale PNRR
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Adrian Mutu, reacție categorică după ce patronul parior de la CS Păulești s-a lăudat că îi este impresar: „Să...
Adevărul
Regimul umbrelor. Ayatollahul Khamenei a construit în jurul său un regim „rezistent la lovituri de stat”...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Câți bani a plătit un bărbat pentru un zbor la clasa întâi. A rămas fără cuvinte: „Este o cameră de hotel în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"I-a furat iubita lui De Bruyne și vorbește despre valori!" Courtois i-a răspuns lui Chilavert, dar a primit...
Pro FM
Adda, primul clip de familie cu soțul și fiul. S-au distrat și au rămas cu amintiri de neuitat
Film Now
Baz Luhrmann, despre mariajul de 29 de ani cu Catherine Martin: „Este absolut real!” Ei duc vieți separate și...
Adevarul
Consilier al guvernatorul BNR: România a pierdut 8 miliarde de euro în două zile înaintea turului doi al...
Newsweek
Decizia care ar putea arunca în aer finanțele țării. Ajutoarele la pensie și pensiile în general, în pericol
Digi FM
Ce a pățit o femeie după ce a trecut printr-un AVC: "Acum sunt tratată ca o imigrantă. Situația îmi frânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Momentul când un băiețel de doar trei ani e urmărit de un coiot uriaș, chiar în fața casei: „Nu am crezut...
Film Now
Fiul lui Audrey Hepburn susține că filmul cu Lily Collins nu i-ar fi plăcut celebrei sale mame: „Sper să...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...