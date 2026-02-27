Cum „fentează” românii prima zi de concediu medical neplătit: cer ca perioada să înceapă sâmbăta

O parte dintre beneficiari au găsit o modalitate prin care pot fenta neplata primei zi de concediu medical: au început să ceară concediu medical începând de sâmbătă, care oricum era zi nelucrătoare și nu era plătită, astfel încât să nu piardă nicio zi. Situația ar fi similară în mai multe județe. Deși procedura nu este ilegală, autoritățile s-au autosesizat și vor face controale la medicii care au emis astfel de concedii.

Directorul Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara, Adrian David, atrage atenția asupra unei practici care a devenit tot mai frecventă în ultima perioadă: solicitarea concediilor medicale începând de sâmbătă, zi nelucrătoare pentru majoritatea angajaților.

„Au apărut foarte multe concedii medicale care încep sâmbăta. Foarte multe consultații sau prezentări la UPU sau la alte cabinete medicale, ceea ce ridică cel puțin câteva semne de întrebare și asupra cărora ne vom apleca atunci când vom efectua controale prin departamentul de specialitate. Sunt foarte multe certificate de concediu medical discutabile, cel puțin discutabile”, a declarat Adrian David.

Acesta a precizat că, deși legea nu interzice în mod expres eliberarea unui concediu medical începând cu o zi de sâmbătă, autoritățile vor verifica dacă au fost respectate toate condițiile legale privind acordarea acestora.

„În cazul în care nu sunt respectate toate rigorile legale, medicii care au eliberat certificatele de concediu medical riscă să primească amenzi. Vom analiza fiecare situație în parte și, acolo unde se impune, vom lua măsurile prevăzute de lege”, a mai transmis directorul CJAS Hunedoara.

Fenomenul ar fi semnalat și în alte județe din țară, iar verificările anunțate vizează atât modul de acordare a concediilor medicale, cât și justificarea consultațiilor care au stat la baza eliberării certificatelor.

Citește și:

Rogobete: Neplata primei zile de concediu medical va fi nuanțată, cu excepții pentru pacienții vulnerabili

Editor : C.A.