Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate

World Childhood cancer Day. Girl patient listening to a doctor in medical office.
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
O injecţie experimentală împotriva cancerului a eliminat complet tumorile la unii pacienţi la care atât chimioterapia, cât şi imunoterapia nu mai funcţionau, potrivit rezultatelor unui studiu internaţional desfăşurat în 11 ţări. Medicii descriu răspunsul la tratament drept „fără precedent” pentru această categorie de bolnavi, care au opţiuni terapeutice extrem de limitate, iar în cazul unora dintre participanţi tumorile au dispărut complet în doar câteva săptămâni, scrie The Guardian.

Medicii au salutat rezultatele „fără precedent” ale unui studiu clinic care arată că o injecţie cu acţiune triplă împotriva cancerului poate elimina complet tumorile la unii pacienţi.

În cadrul unui studiu internaţional desfăşurat în 11 ţări, tratamentul a fost administrat pacienţilor la care cancerul s-a răspândit sau a recidivat şi care nu mai răspundeau la alte terapii.

Injecţia, denumită amivantamab, a redus dimensiunea tumorilor la peste o treime dintre participanţi, iar efecte spectaculoase au fost observate în doar câteva săptămâni. La 15 pacienţi, medicii au constatat că tumorile au dispărut complet.

Kevin Harrington, profesor de terapii biologice împotriva cancerului la Institutul pentru Cercetarea Cancerului (ICR) din Londra, a declarat:

Acestea sunt răspunsuri extrem de puternice, fără precedent, la pacienţi a căror boală a devenit rezistentă atât la chimioterapie, cât şi la imunoterapie.

Este vorba despre o categorie de pacienţi pentru care opţiunile de tratament sunt extrem de limitate, astfel că observarea unui asemenea beneficiu este remarcabilă.

Harrington, care este şi medic oncolog consultant la Royal Marsden NHS Foundation Trust, a adăugat:

Acest tratament are potenţialul de a ajuta multe mii de pacienţi în fiecare an.”

Rezultatele vor fi prezentate duminică, la Chicago, în cadrul reuniunii anuale a American Society of Clinical Oncology (ASCO), cea mai mare conferinţă dedicată cancerului din lume.

În cadrul studiului, 102 pacienţi cu cancer de cap şi gât, al şaselea cel mai frecvent tip de cancer la nivel mondial, au primit această injecţie. Tumorile s-au micşorat sau au dispărut complet la 43 dintre ei. Dintre aceştia, 28 au înregistrat reduceri semnificative ale tumorilor, iar 15 au avut remisie completă.

Cercetătorii au precizat că injecţia a produs rezultate similare şi la pacienţi cu cancer pulmonar. Amivantamab, dezvoltat de Johnson & Johnson, este evaluat în prezent în aproximativ 60 de studii clinice, în principal pentru cancerul pulmonar, dar şi pentru cancer colorectal, tumori cerebrale şi cancer gastric.

Tratamentul atacă boala prin trei mecanisme diferite.

El blochează atât EGFR (receptorul factorului de creştere epidermică), o proteină care favorizează dezvoltarea tumorilor, cât şi MET, o cale prin care celulele canceroase reuşesc adesea să evite efectele tratamentelor. În acelaşi timp, medicamentul stimulează sistemul imunitar să atace tumora.

Unul dintre primii pacienţi care au beneficiat de tratament este Carl Walsh, în vârstă de 56 de ani. Acesta a fost diagnosticat cu cancer la limbă în mai 2024 şi s-a înscris în studiul OrigAMI-4 la Royal Marsden în iulie 2025.

„Iniţial am fost tratat atât cu chimioterapie, cât şi cu imunoterapie, însă, din păcate, acestea nu au avut succes”, a spus el.

„În acel moment mi s-a recomandat să particip la studiul OrigAMI-4. Acum sunt la al 17-lea ciclu de tratament şi sunt foarte mulţumit de evoluţia de până acum.”

Spre deosebire de multe tratamente oncologice, amivantamab este administrat printr-o injecţie subcutanată, şi nu prin perfuzie intravenoasă. Acest lucru face tratamentul mai rapid şi mai confortabil pentru pacienţi şi mult mai uşor de administrat în regim ambulatoriu.

Majoritatea efectelor adverse ale tratamentului, administrat o dată la trei săptămâni, au fost uşoare sau moderate, iar mai puţin de unul din zece pacienţi a fost nevoit să întrerupă terapia.

Walsh, din Birmingham, a declarat:

Acum simt că pot duce o viaţă normală. Înainte de a începe studiul aveam dificultăţi de vorbire şi îmi era greu să mănânc din cauza umflăturilor şi a durerii.

De când am început tratamentul, umflătura s-a redus semnificativ, iar durerile s-au diminuat considerabil. În plus, nu mai am efectele adverse severe pe care le-am avut în timpul chimioterapiei.

El a povestit că, în perioada cea mai dificilă, se hrănea aproape exclusiv cu supă, budincă de orez, conserve de ravioli şi spaghete, multe omlete şi trei băuturi nutritive prescrise zilnic.

Am pierdut destul de mult în greutate.

După doar două cicluri de tratament, alimentaţia mea a început să revină la normal, iar după şase luni puteam mânca orice. Cel mai mult m-am bucurat de prima friptură mare. Vorbirea mea a revenit complet la normal şi la serviciu folosesc frecvent căşti fără nicio problemă.

Cercetătorii au subliniat că studiul s-a concentrat pe pacienţi cu cancere ale capului şi gâtului care nu includeau carcinomul scuamos orofaringian asociat virusului papiloma uman (HPV).

Acest aspect este important deoarece cancerele de cap şi gât care nu sunt cauzate de HPV sunt, de regulă, mai dificil de tratat, ceea ce face ca aceste rezultate să fie cu atât mai valoroase.

Pacienţii trataţi cu amivantamab au avut o supravieţuire mediană de 12,5 luni după începerea tratamentului, în ciuda faptului că sufereau de forme de cancer cu prognostic foarte rezervat, după eşecul terapiilor standard.

Kristian Helin, directorul executiv al ICR, a declarat:

Acest studiu demonstrează modul în care dezvoltarea unor noi tratamente, prin cercetare riguroasă în domeniul cancerului, poate conduce la progrese semnificative chiar şi pentru pacienţii cu opţiuni terapeutice foarte limitate.

Obţinerea unui asemenea nivel de răspuns tumoral şi a unor rezultate încurajatoare privind supravieţuirea într-un grup atât de dificil de tratat reprezintă un pas important înainte.”

Editor : Ș.A.

