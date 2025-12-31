Cum reușește cancerul de piele să „păcălească” sistemul imunitar. Experimentul care dă speranțe medicilor

O echipă internaţională de oameni de ştiinţă a descoperit o tactică ascunsă folosită de cel mai grav tip de cancer de piele - melanomul - pentru a dezactiva apărarea sistemului imunitar al organismului.

Cercetătorii au descoperit că celulele melanomului eliberează unele particule speciale, numite melanozomi, structuri minuscule asemănătoare unor bule, care acţionează ca „momeală” pentru distragerea şi epuizarea celulelor imunitare însărcinate cu distrugerea cancerului, potrivit studiului publicat recent în jurnalul ştiinţific Cell, citat de agenţia Xinhua, preluată de Agerpres.

Aceşti melanozomi poartă markeri de suprafaţă care îi imită pe cei aflaţi pe celulele canceroase. Când sunt eliberate, ele se leagă direct de celulele T „ucigaşe”, un tip de celule ale sistemului imunitar, pe care le păcălesc să atace ţinta greşită, conform studiului.

Acest lucru epuizează energia celulelor T şi, în plus, le declanşează disfuncţionalitatea şi chiar moartea, ceea ce permite celulelor reale ale melanomului să se dezvolte necontrolat, potrivit rezultatelor studiului.

Experiment încurajator

Experimentele realizate pe şoareci în cadrul acestei cercetări au demonstrat că blocarea eliberării melanozomilor a restabilit capacitatea celulelor T de a se infiltra în tumori şi de a încetini dezvoltarea cancerului.

În urma studiului s-a constatat, de asemenea, că subiecţii care nu au răspuns la imunoterapie aveau mai multe celule T acoperite cu melanozomi în tumorile lor, ceea ce, potrivit cercetătorilor, subliniază relevanţa clinică a descoperirii.

