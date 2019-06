Cum s-au împărţit 6 miliarde de lei în sănătate: 80% pentru salarii, 20% pentru bolnavi

Sănătatea din România a primit anul acesta o "transfuzie" financiară fără precedent: 6 miliarde de lei, adică aproape 5 la sută din PIB. Suma a fost absorbită însă de majorarea salariilor medicilor şi asistentelor. Prin urmare, condiţiile în care sunt trataţi pacienţii nu s-au schimbat aproape deloc. Bolnavii sunt în continuare trimişi să-şi cumpere medicamente şi materiale sanitare. Fondurile nu ajung nici măcar pentru reparaţii banale şi absolut necesare în unităţile sanitare. Iar aici, la Digi24, am dorit să aflăm cum văd situaţia medicii şi pacienţii, care sunt soluţiile, dar şi ce spun autorităţile şi sindicaliştii.

În multe spitale din ţară, mare parte din bugetul anual se duce pentru plata salariilor.

La Institutul Pneumologie „Marius Nasta” din Capitală, asta înseamnă 80%.

Din lipsă de bani pentru salarii, managerul unităţii a fost nevoit să reducă numărul operaţiilor cu 20%.

Un alt exemplu este Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi, cel mai mare spital pediatric din estul ţării, unde leafa personalului înseamnă 90% din buget. Clădirea în care funcţionează nu a fost renovată niciodată de la înfiinţare, din 1970. Singura salvare sunt fondurile de europene.

Există un astfel de proiect aprobat, dar lucrările vor începe în câteva luni.

Radu Terinte, managerul Spitalului „Sf. Maria”, Iaşi: „Trebuie să cântărim fiecare aparatură, fiecare medicament, când îl cumpărăm, cât costă şi nu în ultimul rând, în momentul de faţă, nu ne putem permite excese.

Noi am calculat cât ar trebui să fie încasarea minimă, ca să putem să funcţionăm decent. Faţă de 1600 pe caz, cât luăm acum, trebuie să încasăm 1900 minim”.

La Craiova, Clinica de Chirurgie pediatrica de la spitalul judeţean s-a dezvoltat mai degrabă cu ajutorul donațiilor, decât cu banii oferiți de autorități.

Şi aici, salariile înseamnă 80% din bugetul spitalului.

Eleodor Cârstoiu, medic primar de Chirurgie Pediatrică: „Nu avem un centru modern de îngrijire a prematurului. Prematurul necesită îngrijiri cu totul şi cu totul speciale. Prematurii sunt îngrijiţi, în general, în spitale moderne, în secţia de neonatologie, neavând un compartiment al lor. Nu avem recuperare pentru copiii care se nasc cu sechele neuromotorii.”

La Policlinica Spitalului CF Constanţa, condiţiile în care sunt consultaţi pacienţi amintesc pe alocuri de spitalele de campanie. Clădirea a fost inaugurată la începutul anilor 70, şi, de atunci, nu a fost niciodată renovată.

Cheltuielile cu salariile la spitalul din Constanţa reprezintă 80% din buget.

Pentru acest an, sunt prevăzute investiţii de peste 800.000 de lei.

Iuliana Botezatu, manager la Spitalul Clinic CF Constanţa: „Avem nevoie de fonduri substanţiale pentru reabilitarea imobilelor. Mă refer la Ambulatoriul de specialitate, policlinică. Vom face şi facem prioritizarea listei de investiţii, cu dotări moderen absolut necesare”.

Sunt însă şi cazuri fericite, în care fondurile spitalelor au fost suficiente şi pentru investiţii.

Marius Craina, managerul Spitalului Judeţean Timişoara: „Fiind spital de urgenţă cu statut de spital regional, avem dubla finanţare, şi de la ministerul sănătăţii, şi de la consiliul judeţean, aproape 90% din spital a fost reabilitat, iar azi ne comparăm cu oricare alt spital din UE”.

De partea cealaltă, pacienţii consideră că, deocamdată, banii din sănătate nu se reflectă şi în îmbunătăţirea condiţiilor din multe spitale din ţară.

Liliana Silaghi, ruda unui pacient: „Când intri pe porţile unui spital, e posib ca holul să fie renovat, dar când intri în camera de gardă sau eşti internat, s-ar putea să nimereşti în saloane dezafectate, care nu reflectă ce auzim la tv, că în sănătate sunt bani”.

Ministrul Sănătăţii este de părere că neajunsurile din sistemul sanitar ar putea fi rezolvate cu ceva mai multă implicare din partea managerilor unităţilor spitaliceşti.

Sorina Pintea , ministrul Sănătăţii: „Nu MS plăteşte salarii, ci din tarifele pe care spitalele le contractează cu CNAS. S-a spus că multe spitale au bugetul pentru cheltuieli de personal mai mare de 80% din total venituri. Greşit. Avem 370 de spitale în contract cu CNAS, 120 dintre ele au cheltuială de personal peste 80%”.

MS nu poate să acopere incompetenţa, ci lipsa de implicare a autorităţii spitalelor.

Reprezentanţii sindicatelor din sistemul sanitar sunt încrezători, însă, că lucrurile se vor schimba.

Mihaela Zaharia, medic chirurg, lider de sindicat: „În ultimul an şi jumătate am observat creşterea investiţiilor, dotări noi, ceea ce în ultimii 23 de ani, de când lucrez în sistemul sanitar nu am văzut”.

Şi telespectatorii Digi24 ne-au trimis mesaje despre situaţia din sănătate pe pagina noastră de Facebook, dar şi la pe WhatsApp, la numărul 0771.100.304. Vă mulţumim şi vă aşteptăm în continuare opiniile.