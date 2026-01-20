Cum să-ți întărești imunitatea în sezonul rece. Soluții naturale recomandate de specialiști pentru prevenirea răcelilor

Odată cu instalarea sezonului rece, temperaturile scăzute și zilele tot mai scurte pun la încercare sistemul imunitar, crescând vulnerabilitatea organismului la răceli și infecții. Menținerea unei imunități puternice nu depinde numai de aportul de vitamine sau suplimente, ci și de adoptarea unor obiceiuri zilnice sănătoase, precum alimentația echilibrată, hidratarea corespunzătoare și activitatea fizică regulată. Dr. Cornel Brotac, specialist în reabilitare medicală, a explicat pentru Digi24.ro cum putem sprijini mecanismele naturale de apărare în timpul iernii.

Sistemul imunitar este un ansamblu complex de celule, țesuturi și proteine care apără organismul împotriva bacteriilor, virusurilor și ciupercilor, contribuind la menținerea sănătății și a funcționării optime a corpului.

Cum îți întărești imunitatea în sezonul rece

Echilibrul dintre minte și corp - cheia unui sistem imunitar puternic

„Stresul prelungit și lipsa odihnei cresc nivelul cortizolului, cunoscut drept hormonul stresului, ceea ce poate diminua semnificativ capacitatea organismului de a se apăra. Înainte de a apela la suplimente sau medicamente, este important să acordăm atenție unor obiceiuri zilnice esențiale care susțin natural imunitatea și protejează organismul pe parcursul sezonului rece. Printre acestea se numără:

Somn de calitate

Odihna corespunzătoare permite refacerea organismului și regenerarea celulelor imunitare. Este recomandat să dormim între 7 și 9 ore pe noapte, să respectăm un program regulat de somn, să evităm ecranele înainte de culcare și să menținem un mediu liniștit și întunecat în dormitor.

Hidratare corectă

Apa este esențială pentru buna funcționare a organismului și pentru circulația limfei, care transportă celulele de apărare. Cantitatea necesară de lichide variază în funcție de stilul de viață, medicamentele administrate, nivelul de activitate fizică și condițiile de mediu. În general, bărbații au nevoie de mai multă apă decât femeile, iar cei care depun efort fizic intens sau lucrează în medii calde trebuie să acorde o atenție specială hidratării.

O hidratare corespunzătoare presupune moderarea consumului de cafea și alcool și includerea în alimentație a legumelor și fructelor bogate în apă, precum castraveți, țelină, salată verde, roșii, pepene și citrice.

Mișcare fizică moderată

Exercițiile regulate, de aproximativ 30 de minute pe zi – cum ar fi mersul pe jos, alergarea ușoară sau yoga - stimulează circulația sanguină și activitatea celulelor de apărare, întărind rezistența organismului la infecții. Totuși, este important să evităm suprasolicitarea, mai ales în perioadele de oboseală sau când suntem răciți, pentru a nu slăbi temporar imunitatea.”, a explicat Cornel Brotac, medic specialist în reabilitare medicală

Ceaiuri care stimulează sistemul imunitar

Un aliat simplu, dar eficient pentru imunitate este ceaiul de tei: pe lângă aroma plăcută, acesta calmează sistemul nervos și favorizează un somn odihnitor, pregătind organismul pentru o funcționare optimă. De asemenea, există și alte infuzii care pot stimula sistemul imunitar și sprijini organismul în lupta împotriva răcelilor. Printre cele mai benefice se numără:

Ceai de echinacea

Echinacea este recunoscută ca un puternic susținător al sistemului imunitar. Consumat regulat, ceaiul poate stimula producția de celule albe, esențiale în lupta împotriva virusurilor și bacteriilor. Pe lângă proprietățile imunostimulatoare, echinacea poate reduce durata simptomelor răcelii și ajuta la ameliorarea inflamațiilor tractului respirator.

Ceai de cătină

Cătina este un adevărat concentrat de vitamina C, esențială pentru întărirea sistemului imunitar. Pe lângă aportul de antioxidanți, ceaiul de cătină ajută la reglarea proceselor inflamatorii, protejează celulele împotriva stresului oxidativ și sprijină reacțiile naturale ale organismului în fața infecțiilor.

Ceai de cimbru și mușețel

Cimbrul este apreciat pentru proprietățile sale antiseptice și antivirale, iar combinat cu mușețel, ceaiul devine un sprijin valoros pentru sănătatea sistemului respirator. Mușețelul adaugă efecte calmante și antiinflamatoare, contribuind la relaxarea organismului și reducerea tensiunii asociate cu răcelile sau gripe ușoare. Acest ceai poate fi consumat atât preventiv, pe durata sezonului rece, cât și în primele zile ale răcelii, pentru a sprijini recuperarea rapidă a organismului.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

Vitamine și minerale esențiale pentru sezonul rece

„Pentru a sprijini eficient sistemul imunitar în sezonul rece, pe lângă plante și ceaiuri, este recomandat să includem în dietă anumite vitamine și minerale esențiale pentru organism, precum:

Magneziu bisglicinat

Dintre numeroasele forme de magneziu, cel mai benefic pentru sistemul imunitar este magneziul bisglicinat, apreciat pentru absorbția eficientă și toleranța digestivă ridicată. Administrat înainte de culcare, acesta favorizează un somn profund și odihnitor, esențial pentru refacerea organismului și menținerea echilibrului hormonal, inclusiv al hormonilor care influențează răspunsul imunitar.

Vitamina C liposolubilă

Vitamina C este un antioxidant puternic, esențial pentru protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. Forma liposolubilă asigură o absorbție superioară și eliberare treptată în organism, menținând apărarea naturală a corpului pe tot parcursul zilei. Doza recomandată, de un gram pe zi, sprijină protecția împotriva infecțiilor și accelerează recuperarea după perioade de stres sau boală.

Vitamina D + K2 MK7

Vitamina D, mai eficientă atunci când este combinată cu vitamina K2 MK7, joacă un rol esențial în reglarea sistemului imunitar, susținând atât producția de celule imunitare, cât și răspunsul organismului la agenți patogeni. În paralel, această combinație optimizează absorbția calciului și menține sănătatea oaselor, fiind deosebit de importantă în sezonul rece, când expunerea la soare este redusă.

Zinc

Zincul este un mineral esențial pentru buna funcționare a sistemului imunitar. Acesta contribuie la producția de celule albe și la refacerea organismului după boală, sprijinind atât apărarea împotriva infecțiilor, cât și recuperarea rapidă a organismului.”, conchide medicul specialist

Acest articol nu înlocuiește sfaturile unui medic specialist. Orice schemă de tratament sau recomandare de consum trebuie să vină din partea unei persoane autorizate.