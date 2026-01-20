Live TV

Cum să-ți întărești imunitatea în sezonul rece. Soluții naturale recomandate de specialiști pentru prevenirea răcelilor

Marina Cimpoacă Data publicării:
Ceaiuri care stimulează sistemul imunitar. Foto Getty Images
Ceaiuri care stimulează sistemul imunitar. Foto Getty Images
Din articol
Cum îți întărești imunitatea în sezonul rece Ceaiuri care stimulează sistemul imunitar Vitamine și minerale esențiale pentru sezonul rece

Odată cu instalarea sezonului rece, temperaturile scăzute și zilele tot mai scurte pun la încercare sistemul imunitar, crescând vulnerabilitatea organismului la răceli și infecții. Menținerea unei imunități puternice nu depinde numai de aportul de vitamine sau suplimente, ci și de adoptarea unor obiceiuri zilnice sănătoase, precum alimentația echilibrată, hidratarea corespunzătoare și activitatea fizică regulată. Dr. Cornel Brotac, specialist în reabilitare medicală, a explicat pentru Digi24.ro cum putem sprijini mecanismele naturale de apărare în timpul iernii.

Sistemul imunitar este un ansamblu complex de celule, țesuturi și proteine care apără organismul împotriva bacteriilor, virusurilor și ciupercilor, contribuind la menținerea sănătății și a funcționării optime a corpului.

Cum îți întărești imunitatea în sezonul rece

Echilibrul dintre minte și corp - cheia unui sistem imunitar puternic

„Stresul prelungit și lipsa odihnei cresc nivelul cortizolului, cunoscut drept hormonul stresului, ceea ce poate diminua semnificativ capacitatea organismului de a se apăra. Înainte de a apela la suplimente sau medicamente, este important să acordăm atenție unor obiceiuri zilnice esențiale care susțin natural imunitatea și protejează organismul pe parcursul sezonului rece. Printre acestea se numără:

Somn de calitate

Odihna corespunzătoare permite refacerea organismului și regenerarea celulelor imunitare. Este recomandat să dormim între 7 și 9 ore pe noapte, să respectăm un program regulat de somn, să evităm ecranele înainte de culcare și să menținem un mediu liniștit și întunecat în dormitor.

Hidratare corectă

Apa este esențială pentru buna funcționare a organismului și pentru circulația limfei, care transportă celulele de apărare. Cantitatea necesară de lichide variază în funcție de stilul de viață, medicamentele administrate, nivelul de activitate fizică și condițiile de mediu. În general, bărbații au nevoie de mai multă apă decât femeile, iar cei care depun efort fizic intens sau lucrează în medii calde trebuie să acorde o atenție specială hidratării.

O hidratare corespunzătoare presupune moderarea consumului de cafea și alcool și includerea în alimentație a legumelor și fructelor bogate în apă, precum castraveți, țelină, salată verde, roșii, pepene și citrice.

Mișcare fizică moderată

Exercițiile regulate, de aproximativ 30 de minute pe zi – cum ar fi mersul pe jos, alergarea ușoară sau yoga - stimulează circulația sanguină și activitatea celulelor de apărare, întărind rezistența organismului la infecții. Totuși, este important să evităm suprasolicitarea, mai ales în perioadele de oboseală sau când suntem răciți, pentru a nu slăbi temporar imunitatea.”, a explicat Cornel Brotac, medic specialist în reabilitare medicală

Ceaiuri care stimulează sistemul imunitar

Un aliat simplu, dar eficient pentru imunitate este ceaiul de tei: pe lângă aroma plăcută, acesta calmează sistemul nervos și favorizează un somn odihnitor, pregătind organismul pentru o funcționare optimă. De asemenea, există și alte infuzii care pot stimula sistemul imunitar și sprijini organismul în lupta împotriva răcelilor. Printre cele mai benefice se numără:

Ceai de echinacea

Echinacea este recunoscută ca un puternic susținător al sistemului imunitar. Consumat regulat, ceaiul poate stimula producția de celule albe, esențiale în lupta împotriva virusurilor și bacteriilor. Pe lângă proprietățile imunostimulatoare, echinacea poate reduce durata simptomelor răcelii și ajuta la ameliorarea inflamațiilor tractului respirator.

Ceai de cătină

Cătina este un adevărat concentrat de vitamina C, esențială pentru întărirea sistemului imunitar. Pe lângă aportul de antioxidanți, ceaiul de cătină ajută la reglarea proceselor inflamatorii, protejează celulele împotriva stresului oxidativ și sprijină reacțiile naturale ale organismului în fața infecțiilor.

Ceai de cimbru și mușețel

Cimbrul este apreciat pentru proprietățile sale antiseptice și antivirale, iar combinat cu mușețel, ceaiul devine un sprijin valoros pentru sănătatea sistemului respirator. Mușețelul adaugă efecte calmante și antiinflamatoare, contribuind la relaxarea organismului și reducerea tensiunii asociate cu răcelile sau gripe ușoare. Acest ceai poate fi consumat atât preventiv, pe durata sezonului rece, cât și în primele zile ale răcelii, pentru a sprijini recuperarea rapidă a organismului.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

Vitamine și minerale esențiale pentru sezonul rece

„Pentru a sprijini eficient sistemul imunitar în sezonul rece, pe lângă plante și ceaiuri, este recomandat să includem în dietă anumite vitamine și minerale esențiale pentru organism, precum:

Magneziu bisglicinat

Dintre numeroasele forme de magneziu, cel mai benefic pentru sistemul imunitar este magneziul bisglicinat, apreciat pentru absorbția eficientă și toleranța digestivă ridicată. Administrat înainte de culcare, acesta favorizează un somn profund și odihnitor, esențial pentru refacerea organismului și menținerea echilibrului hormonal, inclusiv al hormonilor care influențează răspunsul imunitar.

Vitamina C liposolubilă

Vitamina C este un antioxidant puternic, esențial pentru protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. Forma liposolubilă asigură o absorbție superioară și eliberare treptată în organism, menținând apărarea naturală a corpului pe tot parcursul zilei. Doza recomandată, de un gram pe zi, sprijină protecția împotriva infecțiilor și accelerează recuperarea după perioade de stres sau boală.

Vitamina D + K2 MK7

Vitamina D, mai eficientă atunci când este combinată cu vitamina K2 MK7, joacă un rol esențial în reglarea sistemului imunitar, susținând atât producția de celule imunitare, cât și răspunsul organismului la agenți patogeni. În paralel, această combinație optimizează absorbția calciului și menține sănătatea oaselor, fiind deosebit de importantă în sezonul rece, când expunerea la soare este redusă.

Zinc

Zincul este un mineral esențial pentru buna funcționare a sistemului imunitar. Acesta contribuie la producția de celule albe și la refacerea organismului după boală, sprijinind atât apărarea împotriva infecțiilor, cât și recuperarea rapidă a organismului.”, conchide medicul specialist

Acest articol nu înlocuiește sfaturile unui medic specialist. Orice schemă de tratament sau recomandare de consum trebuie să vină din partea unei persoane autorizate.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump
1
Semne de întrebare după ce Donald Trump a cumpărat obligaţiuni Netflix şi Warner Bros de...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
2
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e...
nicusor dan sustine un discurs
3
Nicușor Dan face apel la dialog, după amenințările lui Donald Trump: „Sunt profund...
4
Soluția lui Traian Băsescu pentru reforma pensiilor magistraților. Ce spune fostul...
The Norwegian Post Office's sorting center in Lørenskog during the annual Christmas gift rush.
5
Mii de proprietari, notificați de armata Norvegiei că imobilele și bunurile lor ar putea...
Direct din Groenlanda, l-a jignit public pe Donald Trump și știe ce urmează: ”E terifiant”
Digi Sport
Direct din Groenlanda, l-a jignit public pe Donald Trump și știe ce urmează: ”E terifiant”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
maimuta zoo iarna
Gerul, greu de suportat și de animalele de la zoo. Cum sunt protejate de frigul extrem: „Cele mai sensibile sunt maimuțele”
vaccin
Cercetătorii americani au dezvoltat o metodă prin care poate fi încetinită îmbătrânirea
Foto deschidere 1920x1080viroprotect
(P) Cum îți întărești imunitatea în sezonul rece: rolul suplimentelor
ucrainenii inspectează locul în care o dronă rusească a lovit structura de izolare a reactorului 4 din centrala nucleară Cernobîl
Germania trimite un ajutor suplimentar în valoare de 40 de milioane de euro Ucrainei pentru a traversa sezonul rece
diana sosoaca cu botnita in parlamentul european
Parlamentul European a început procedura de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă. Când ar putea avea loc votul
Recomandările redacţiei
relatie relatii ue europa sua america
Articolul 5 al NATO, pe masa discuțiilor. Amenințările lui Trump...
Carney și Macron
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a...
Tánczos Barna
România, aproape de momentul în care va trebui să aleagă între SUA și...
angajati fabrica
Val de concedieri la început de an: Mai multe fabrici din România își...
Ultimele știri
Rachetele și dronele rusești au lovit Kievul în plină noapte geroasă, lăsând părți din oraș fără curent electric și fără apă
Un pușcaș marin care a antrenat acum 20 de ani trupele ucrainene spune care e secretul succesului lor: „Putem învăța de la ei”
„O obsesie de peste 200 de ani”. Cum au încercat alți cinci președinți americani să obțină Groenlanda
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată Eliza Iliescu în 2026, la 21 de ani. Tânăra a avut rezultate remarcabile la școală, iar acum e...
Cancan
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ULTIMĂ ORĂ
Fanatik.ro
Primarul care a trimis imagini indecente unei fete, acuzat de un bărbat că l-a hărțuit. Ce turnură...
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Circul erorilor la Primăria Sectorului 5. Milioane de lei, bani plătiți nelegal la mega-contractul câștigat...
Adevărul
Minciuna lui Putin: de ce Kremlinul folosește imagini vechi pentru a-i păcăli pe ruși că liderul lor s-a...
Playtech
Domeniile cu cele mai mari salarii medii din România. HoReCa și confecțiile, la coada clasamentului
Digi FM
Cât plătește impozit Traian Băsescu pentru apartamentul său de 154 m pătrați: "E o creștere consistentă"
Digi Sport
Unde a apărut Mario Iorgulescu, după ce a fost dat dispărut și tatăl său a plecat de urgență în Italia
Pro FM
Paula Seling, prima iubire după divorț? "Cel care îmi este liniște și forță! Pot merge mai departe știind că...
Film Now
Filmul care domină box-office-ul nord-american pentru al cincilea weekend consecutiv. Peste 1,3 miliarde...
Adevarul
Un avion spre Alicante a decolat fără pasageri: zeci de oameni au rămas blocați pe scări. „Am mers toți după...
Newsweek
România are 17 de pensii speciale, de serviciu sau acordate pe baza unor legi speciale. Costă 5.000.000.000€
Digi FM
VIDEO "Pârtia de schi nu e podium de modă". O femeie îmbrăcată în fustă, coborâtă de pe munte de un jandarm
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Cum arată azi frumoasa din "Pasărea Spin". Rachel Ward are 68 de ani: "Ce s-a întâmplat cu tine?"
UTV
Alina Pușcău spune ce dietă ține la 43 de ani: „Am făcut școala de nutriție în America”