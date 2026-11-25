Pietrele la rinichi se pot forma treptat, fără să provoace manifestări evidente, însă, atunci când migrează și blochează căile urinare, pot declanșa dureri intense, greață și vărsături. Alimentația dezechilibrată, excesul de sare și consumul insuficient de lichide se numără printre principalii factori favorizanți. Dr. Vasilică Minciună, medic primar în urologie și doctor în științe medicale, a explicat pentru Digi24.ro cum recunoaștem această afecțiune, în ce condiții se elimină calculii renali în mod natural și ce măsuri putem lua pentru a preveni apariția lor.

Dimensiunea și localizarea calculilor influențează atât simptomele, cât și posibilitatea eliminării lor spontane, unele formațiuni trecând neobservate, în timp ce altele pot provoca episoade dureroase de colică renală.

Ce sunt pietrele la rinichi și cum se formează

„Pietrele la rinichi, cunoscute în termeni medicali sub denumirea de calculi renali, se formează prin cristalizarea anumitor substanțe prezente în urină, precum calciul, oxalatul și acidul uric. Procesul apare atunci când concentrația acestor substanțe devine prea mare, iar urina nu le mai poate menține în stare dizolvată.

În aceste condiții, se formează cristale microscopice care se pot acumula și uni treptat, dezvoltându-se în calculi renali. Apariția acestora este favorizată de dezechilibrul dintre substanțele care stimulează cristalizarea și cele care au rol protector, precum citratul.

Tipurile principale de calculi renali

În funcție de compoziția chimică și de mecanismul de formare, calculii renali se clasifică în mai multe categorii, fiecare având caracteristici și factori favorizanți specifici.

Calculii de oxalat de calciu sunt cei mai frecvent întâlniți. Aceștia se formează prin cristalizarea calciului împreună cu oxalatul din urină, în special atunci când concentrația acestor substanțe este crescută, iar volumul urinar este redus.

Calculii de acid uric apar în principal în condițiile unui pH urinar scăzut, caracterizat printr-o aciditate crescută a urinei. Aceștia sunt întâlniți mai frecvent, dar nu este o regulă, la persoanele care suferă de obezitate, diabet zaharat sau sindrom metabolic.

Calculii de struvit, cunoscuți și sub denumirea de calculi infecțioși, se formează în asociere cu anumite infecții ale tractului urinar. Printre bacteriile implicate se numără Proteus, care produce enzima urează. Aceasta determină alcalinizarea urinei, creând condițiile favorabile pentru formarea cristalelor de struvit și dezvoltarea calculilor renali.”, a explicat Dr. Vasilică Minciună, medic primar în urologie și doctor în științe medicale

Care sunt cauzele și factorii de risc pentru apariția pietrelor la rinichi

Formarea calculilor renali este favorizată de o serie de factori care influențează compoziția urinei și echilibrul substanțelor implicate în procesul de cristalizare.

Hidratarea și alimentația, printre principalii factori de risc

„Consumul insuficient de lichide reprezintă unul dintre cei mai importanți factori de risc. Atunci când organismul nu primește suficientă apă sau pierde cantități importante de lichide prin transpirație, volumul urinar scade, iar concentrația mineralelor crește, favorizând formarea cristalelor.

Alimentația poate influența, de asemenea, riscul de apariție a pietrelor la rinichi. Consumul excesiv de sare determină creșterea cantității de calciu eliminate prin urină, în timp ce un aport ridicat de proteine animale poate favoriza modificarea pH-ului urinar și reducerea nivelului de citrat.

Totodată, consumul excesiv de alimente bogate în oxalat (spanacul, sfecla roșie, rubarba, nucile, migdalele, ciocolata și cacao) poate contribui la creșterea concentrației acestei substanțe în urină, în special la persoanele predispuse.

Predispoziția genetică și bolile asociate litiazei renale

Predispoziția genetică și istoricul familial reprezintă alți factori importanți. Persoanele care au rude apropiate diagnosticate cu litiază renală prezintă un risc mai mare de a dezvolta această afecțiune. De asemenea, antecedentele de calculi renali cresc probabilitatea reapariției acestora.

Anumite afecțiuni metabolice, precum obezitatea, diabetul zaharat și sindromul metabolic, sunt asociate cu un risc crescut de litiază renală, în special prin favorizarea unui pH urinar scăzut, care contribuie la formarea calculilor de acid uric.

Afecțiunile digestive și tulburările de absorbție pot influența, la rândul lor, compoziția urinei. Unele boli intestinale și intervenții chirurgicale digestive pot determina absorbția crescută a oxalatului la nivel intestinal, ceea ce duce la eliminarea unei cantități mai mari prin urină și favorizează formarea calculilor de oxalat de calciu.

Hiperparatiroidismul și infecțiile urinare, alți factori favorizanți

Un alt factor de risc este reprezentat de hiperparatiroidism, o afecțiune care poate determina creșterea nivelului de calciu din sânge și din urină, favorizând apariția calculilor renali.

În plus, infecțiile urinare recurente pot favoriza formarea calculilor de struvit. Anumite bacterii, precum Proteus, produc enzima urează, care determină creșterea pH-ului urinar și creează condițiile necesare pentru dezvoltarea acestui tip de calculi.”, a adăugat specialistul pentru Digi24.ro

Care sunt simptomele pietrelor la rinichi

„Principalul simptom al litiazei renale este colica renală, care se manifestă printr-o durere intensă, cu debut brusc, localizată de obicei în zona lombară sau în lateral, sub coaste, de regulă pe o singură parte. Durerea poate apărea în valuri și poate iradia anterior, spre abdomen, testicule la bărbați sau labii la femei, în special atunci când calculul ajunge în partea inferioară a ureterului.

Durata unui episod de colică renală variază de la un pacient la altul, însă, în general, un val dureros poate dura între 20 și 60 de minute. Durerea se poate diminua temporar și poate reveni în zilele următoare, în funcție de deplasarea calculului pe ureter. Acest lucru se întâmplă deoarece, atunci când piatra nu obturează complet calea urinară, urina poate trece pe lângă ea, ameliorând durerea.

În schimb, dacă aceasta ajunge într-o zonă mai îngustă și blochează din nou ureterul, durerea reapare. Colica renală apare din cauza obstrucției căilor urinare, care determină creșterea presiunii în rinichi și întinderea capsulei renale, provocând durerea.

Alte manifestări

Pe lângă durere, pot apărea și alte manifestări, precum hematuria (prezența sângelui în urină), cauzată de iritarea și lezarea mucoasei ureterului de către calcul, greața și vărsăturile. De asemenea, pacientul poate prezenta polakiurie (urinări frecvente) și disurie (usturime la urinare), mai ales atunci când piatra ajunge în vezica urinară. Dacă există și o infecție urinară asociată, pot apărea febra și frisoanele.

Totuși, nu toți calculii provoacă simptome, deoarece unele pietre, în special cele mari, numite calculi coraliformi, pot rămâne asimptomatice și pot fi descoperite întâmplător în urma unei ecografii.

Acești calculi ocupă bazinetul și calicele renale, fără să împiedice neapărat scurgerea urinei. În schimb, dacă apare imposibilitatea de a urina, aceasta poate indica un blocaj urinar și impune prezentarea de urgență la un serviciu de urologie.”, a mai completat medicul urolog

Metode de eliminare și tratament al calculilor renali

„Eliminarea calculilor renali depinde în principal de dimensiunea și localizarea acestora. Pietrele pot varia de la câțiva milimetri până la 4-5 cm. Calculii mici, aflați în partea inferioară a ureterului, aproape de vezica urinară, au șanse mai mari să fie eliminați spontan, odată cu urina, proces care poate dura aproximativ 10-15 zile.

În anumite situații, medicul poate recomanda tratamentul cu alfa-blocante, care relaxează musculatura ureterului și facilitează trecerea calculului. În schimb, pentru pietrele prea mari pentru a fi eliminate natural, poate fi necesară o intervenție urologică, precum ureteroscopia.

Aceasta este o procedură endoscopică minim invazivă, prin care medicul introduce un instrument prevăzut cu o cameră video prin uretră și ureter, până la nivelul calculului, pe care îl fragmentează cu ajutorul laserului.

Pentru calculii localizați în ureter se utilizează un ureteroscop rigid, iar pentru cei aflați în rinichi, unul flexibil, care permite accesul în grupele caliceale. Fragmentele rezultate sunt ulterior extrase sau eliminate prin urină.”, a precizat sursa Digi24.ro

Măsuri de prevenție pentru apariția pietrelor la rinichi

„Prevenirea formării calculilor renali se bazează în primul rând pe hidratarea corespunzătoare, prin consumul regulat de apă pe tot parcursul zilei. Un aport suficient de lichide diluează urina și reduce concentrația mineralelor care pot forma cristale și, ulterior, calculi renali. Pentru persoanele care au avut deja pietre la rinichi, se recomandă, în general, un aport de aproximativ 2,5-3 litri de lichide pe zi, dacă nu există restricții medicale.

De asemenea, este importantă reducerea consumului de sare, ideal până la aproximativ 5 g pe zi, menținerea unui aport normal de calciu din alimentație, consumul regulat de legume și fructe și evitarea excesului de carne. O alimentație echilibrată, în care predomină legumele, iar carnea este consumată în cantități moderate, contribuie la reducerea riscului de formare a calculilor renali.

În cazul pacienților la care pietrele la rinichi reapar frecvent, se recomandă și analiza compoziției chimice a calculului eliminat sau extras.

Aceasta permite identificarea tipului de calcul, de exemplu, pe bază de oxalat de calciu sau fosfat de calciu, și adaptarea recomandărilor alimentare în funcție de compoziția acestuia, pentru a reduce riscul de recidivă.”, a conchis Dr. Vasilică Minciună, medic primar în urologie și doctor în științe medicale