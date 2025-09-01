Cum sunt tratate modern monturile

Inestetice și dureroase, monturile afectează în special femeile care poartă încălțăminte strâmtă, îngustă sau cu toc înalt, dar pot avea și alte cauze, precum cele ereditare. Deși seamănă mai mult cu o excrescență osoasă, în realitate, monturile sunt diformități ale antepiciorului, caracterizate de o deviație către interior a osului de la baza degetului mare și către lateral a degetului mare.

Cu timpul, deformarea devine tot mai vizibilă și dureroasă, provocând disconfort. În fazele incipiente ale monturilor, durerea se resimte doar la purtarea pantofilor. Ulterior, în fazele mai avansate, durerea se resimte și în repaus, putându-se accentua pe timpul nopții.

De asemenea, cu cât deformarea se accentuează, opțiunile de corectare sunt mai complicate, iar riscul de recidivă e mai mare.

Atunci când o durere de picioare nu cedează prin metode conservatoare, la recomandarea medicului, se poate apela la metode chirurgicale de tratare a monturilor. Intervenția chirurgicală este singura metodă de tratament care duce la dispariția durerii cauzate de monturi, revenirea la o formă obișnuită a piciorului, precum și la redarea mobilității.

O operație la picior realizată pentru tratarea monturilor poate fi efectuată clasic sau minim invaziv, cu avantaje multiple pentru pacienți. Diferența dintre o intervenție chirurgicală clasică și una minim invazivă pentru tratarea monturilor constă în faptul că atunci când este efectuată minim invaziv sunt necesare realizarea de incizii mici, de doar 2-3 mm, prin care chirurgul operează cu ajutorul unor instrumente foarte fine. Acestea sunt asemănătoare frezelor folosite de stomatologi, intervenția fiind urmărită pe aparatul de radiologie.

În urma unei astfel de operații, plăgile mici sunt îngrijite cu ușurință și se vindecă în scurt timp, cicatricile fiind aproape insesizabile. Pacientul astfel operat își poate relua în scurt timp mobilitatea, revenind la activitățile de zi cu zi. El poate începe să meargă chiar de a doua zi după intervenție, dar cu ajutorul unei sandale ortopedice.

Pacienții cu monturi au acces la SANADOR la consulturi de specialitate și investigații specifice, pentru un diagnostic corect și un tratament adecvat. Tipul de tratament propus depinde de cât de mare este gradul de deformare și de cât de severe este disconfortul dat de monturi.

Atunci când este indicat tratament chirurgical, operațiile sunt realizate la Spitalul Clinic SANADOR de medici ortopezi cu multă experiență, prin tehnici moderne, minim invazive, în condiții sporite de siguranță. În acest mod, tratamentele efectuate asigură o corecție eficientă a monturilor, cu ameliorarea durerii și a disconfortului, și permit reluarea activităților cotidiene într-un timp scurt.

