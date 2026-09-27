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Cum supraviețuiesc unele tipuri agresive de cancer. Cercetătorii spun că au descoperit care este mecanismul

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ilustrație cu celule ale sistemului imunitar care atacă celule canceroase
Foto: Profimedia Images
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O echipă de cercetători a identificat un mecanism care permite unor tipuri agresive de cancer să supravieţuiască atunci când sunt private de sursa lor obişnuită de energie. Această descoperire ar putea oferi o nouă modalitate de a încetini dezvoltarea tumorilor şi de a îmbunătăţi eficacitatea tratamentelor existente, a anunţat miercuri Universitatea din Sheffield, citată de agenţia de presă Xinhua.

Studiul, condus de cercetători de la Universitatea din Sheffield şi publicat în revista PLOS Biology, s-a concentrat asupra tipurilor agresive de cancer mamar şi pancreatic, înconjurate de un ţesut dens, asemănător unei cicatrici, cunoscut sub numele de matrice extracelulară.

Potrivit universităţii, matricea extracelulară poate reprezenta până la 90% din masa unor tumori mamare şi pancreatice. Deşi ţesutul dens limitează alimentarea cu sânge şi aportul de nutrienţi, celulele canceroase se pot adapta folosind colagenul de tip I, o componentă majoră a matricei, pentru a-şi asigura supravieţuirea.

Cercetătorii au descoperit că, atunci când nivelurile de glucoză - care reprezintă în mod normal o sursă majoră de energie pentru celule - scad, colagenul activează semnale ce permit celulelor canceroase să-şi schimbe sursa de energie şi să absoarbă aminoacizii esenţiali necesari pentru dezvoltare şi supravieţuire.

Procesul depinde de o proteină transportoare cunoscută sub numele de LAT1, care contribuie la transportul aminoacizilor în celulele canceroase. Experimentele de laborator care au utilizat modele celulare au arătat că blocarea LAT1, concomitent cu perturbarea interacţiunii dintre celulele canceroase şi colagen, a privat aceste celule de nutrienţi vitali, potrivit universităţii.

Dr. Elena Rainero, lector universitar la Universitatea din Sheffield şi autoare principală a studiului, a declarat că celulele canceroase se pot adapta rapid, ceea ce înseamnă că, adesea, un singur tratament nu reuşeşte să elimine complet o tumoare. „Dacă am putea bloca acest mecanism de supravieţuire mediat de colagen, am putea încetini creşterea şi răspândirea celulelor canceroase, făcându-le în acelaşi timp mai sensibile la tratamentele existente, precum chimioterapia”, a spus ea.

Rainero a afirmat că o astfel de abordare ar putea permite medicilor să utilizeze doze mai mici în cadrul tratamentului, reducând astfel efectele secundare severe şi sporind, în acelaşi timp, eficacitatea acestuia.

Cercetătorii au precizat că aceste rezultate ar putea oferi o ţintă promiţătoare pentru viitoarele terapii împotriva cancerului.

Editor : S.S.

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