Cum trec românii peste episoadele de depresie. Psiholog: „Dacă trece o lună și starea nu se îmbunătățește, apelează la un specialist”

Cei care trec prin perioade de tristețe fie recunosc cu greu momentul de depresie, fie se grăbesc să-și pună singur diagnostic, spun specialiștii. Cei mai mulți tind să nu ceară ajutor și așteaptă ca perioada dificilă să treacă de la sine. Grav este că o depresie netratată poate să ducă la o vârstă înaintată chiar și la demență.

Aproape 10% dintre români sunt diagnosticați cu depresie, potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății, iar principalele cauze sunt problemele financiare, conjugale sau pierderea locului de muncă. Cu toate acestea mulți dintre ei nu cer ajutorul specialiștilor, din cauza unei temeri de un stigmat social dar și pentru că, de multe ori, cred că pot să depășească singuri astfel de perioade.

-A fost o perioadă după decesul tatălui meu două luni de zile, 3 luni.

-Cum ați ieșit din ea?

-Cu ajutorul familiei, băi, pentru asta trebuie să trăiesc! Și trebuie să trec peste perioada asta.

-Cred că unele persoane exagerează și spun că au depresie, dar în general nu cred.

-Maximul de perioadă asa, trei luni, și a fost in gimnaziu și simțeam că nu am prieteni.

-Cum ai trecut peste?

-Am făcut prieteni noi și am uitat de probleme într-un fel.

-Păi mai mult ești tu cu tine însuți, lași sentimentele să te consume, te simți singur, deznădăjduit.

Specialiștii spun că perioadele de tristețe se pot transforma în afecțiuni grave, dacă nu sunt diagnosticate și tratate la timp.

Keren Rossner - psiholog: Cel mai bine este ca atunci când trec două săptămâni, o lună, și starea ta nu se îmbunătățește, să apelezi la un specialist, care să îți spună exact despre ce este vorba, să nu se facă autodiagnosticare, pentru că de foarte multe ori este greșită. Tristețea doar, unică în sine, nu poate să fie suficientă pentru o depresie, trebuie să existe și alte simptome.

Cei care au fost diagnosticați cu depresie spun că acceptarea unor astfel de stări este un pas important, și că fără ajutor de specialitate lucrurile ar sta cu totul diferit.

-Am depresie, mă duc la doctor pentru asta, mă duc la terapie și ține de ceva timp. Afectează destul de mult viața, dar caut ajutor specializat și îmi e mult mai bine acum.

-Poți să îți desfășori zilele, pur și simplu, în mod normal? Să mergi la job, să mergi la facultate?

-Pentru că iau pastile și fac terapie, da, înainte de asta era puțin greuț.

E greu să trăiești cu asta

Mulți dintre cei care simt că trec printr-o perioadă dificilă caută ajutor pe rețelele sociale.

