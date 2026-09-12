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De câte ore de somn avem nevoie, în funcție de vârstă. Ce spun medicii despre ora ideală de culcare

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Ore de somn pe noapte. Foto Getty Images
Ore de somn pe noapte. Foto Getty Images
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Din articol
De câte ore de somn pe zi are nevoie o persoană, în funcție de vârstă Este indicat să avem un program de somn, cu aceeași oră de culcare/trezire în fiecare zi? Cum putem îmbunătăți calitatea somnului

Necesarul zilnic de somn se modifică odată cu vârsta și poate varia de la 14-17 ore în cazul nou-născuților până la 7-9 ore pentru majoritatea adulților. Dincolo de durata odihnei, respectarea unui program constant și obiceiurile dinaintea culcării influențează calitatea acesteia. Medicul pneumolog Răzvan Lungu, atestat în somnologie, a explicat pentru Digi24.ro care sunt recomandările pentru fiecare etapă a vieții și ce măsuri pot contribui la un somn mai bun.

Ora la care mergem la culcare, expunerea la lumina ecranelor și activitățile desfășurate seara pot afecta modul în care organismul se pregătește pentru odihnă.

De câte ore de somn pe zi are nevoie o persoană, în funcție de vârstă

„Necesarul de somn zilnic este variabil și depinde de vârsta fiecărei persoane în parte. Dacă, atunci când vorbim de bebeluși/copii mici, organismul are nevoie între 14 și 17 ore de somn/zi, odată cu înaintarea în vârstă, la viața de adult, un necesar, în medie, ar putea fi între 7 și 9 ore de somn/zi, iar la oamenii în vârstă, peste 65 de ani, intervalul poate fi între 6-8 ore de somn.

Acest interval orar este diferit în funcție de organismul fiecărei persoane în parte, nu putem spune că există o regulă scrisă care funcționează în fiecare caz la fel.
De exemplu, sunt oameni care pot dormi puține ore în fiecare noapte, aproximativ 6, dar cu toate astea se trezesc odihniți dimineața. În acest sens există și studii și poate fi vorba despre o modificare determinată genetic, care se numește „Short Sleeper Gene” (ori “Short Sleeper Syndrome”, „sindromul somnului scurt, SSS”). Această cercetare include persoanele care dorm, în medie, 6 ore pe noapte, iar organismul este odihnit și nu prezintă niciun risc cunoscut pentru sănătate.”, a explicat pentru Digi24.ro Răzvan Lungu, medic pneumolog atestat în somnologie

Nevoia de somn a oamenilor în funcție de vârstă:

  • Nou-născuți (de la 0 la 3 luni) - intervalul de somn aproximativ poate fi între 14 și 17 ore/zi;
  • Sugari (de la 4 la 11 luni) - intervalul de somn poate fi între 12 și 15 ore/zi;
  • Copii (de la 1 la 2 ani) - intervalul de somn este între 11 și 14 ore/zi;
  • Copii cu vârsta preșcolară (de la 3 la 5 ani) - intervalul de somn este între 9 și 11 ore;
  • Copii de vârsta școlară (de la 6 la 13 ani) - intervalul de somn este tot între 9 și 11 ore;
  • Adolescenți (între 14 și 17 ani) - intervalul de somn este între 8 și 10 ore/zi;
  • Tineri (între 18 și 25 de ani) - intervalul de somn este între 7 și 9 ore/zi;
  • Adulți (între 26 și 64 ani) numărul orelor de somn rămâne neschimbat, ca în cazul tinerilor, între 7 și 9 ore/zi;
  • Persoanele în vârstă (65+) - intervalul de somn este între 7 și 8 ore pe zi.

Este indicat să avem un program de somn, cu aceeași oră de culcare/trezire în fiecare zi?

„Adaptabilitatea la un program ține de fiecare persoană în parte și de modul cum își gestionează rutina zilnică. Da, putem spune că este indicat să respectăm un program în ceea ce privește ora de somn, cu o oră de culcare și de trezire asemănătoare în fiecare zi, indiferent de ziua săptămânii.

Ora de culcare, ar fi bine să fie, aproximativ, până în ora 11 seara, iar ora de trezire poate varia în funcție de programul fiecăruia (de la 7 până la 9 dimineața). Organismul nostru are un ceas interior, iar funcționarea acestuia depinde de doi factori: determinarea genetică și cea socială.

Determinarea genetică este, de regulă, evaluată de către medicul specialist printr-o serie de chestionare, pentru a putea estima, cu aproximație, care este ceasul interior al fiecărei persoane. Determinarea socială depinde de programul și activitățile zilnice ale fiecărei persoane (de ora de intrare la grădiniță/școală, serviciu sau alte activități).

Ceasul interior poate fi modificat, în rândul oamenilor, în funcție de program, deoarece organismul se poate adapta atunci când există o schimbare a ciclului de somn (în caz de schimbarea orei, schimbarea fusului orar etc).”, a mai precizat specialistul în somnologie

Cum putem îmbunătăți calitatea somnului

„În primul rând, este recomandat să evităm, cât de mult posibil, folosirea/expunerea la lumina ecranelor înainte de culcare. Lumina albastră a ecranelor (telefon, tabletă, tv) ne poate păcăli creierul și îl poate face atent în alte direcții, fără să mai secrete suficientă melatonină, necesară somnului.

Lumina din încăpere, înainte cu o oră, două de somn, nu trebuie să fie una puternică, ci una caldă, poate chiar o lumină ambientală. În felul acesta, îi vom permite corpului să secrete suficientă melatonină.

Organismul uman are nevoie de o perioadă de adaptare înainte de ora de somn, prin care să se refacă și să se relaxeze, după ce a trecut printr-o serie de transformări (stres, agitație, muncă) în timpul zilei. Pentru a intra în această stare de odihnă, este recomandat să citim o carte ori sau, dacă vrem să avem un sunet de fundal, putem asculta un podcast sau o muzică relxantă în surdină.

Oamenii trebuie să știe că nu sacrificăm somnul pentru a îndeplini alte sarcini, deoarece organismul are anumite limite biologice. Avem nevoie de un necesar minim de somn pe care, dacă nu îl îndeplinim, atunci vom resimți oboseala și pot apărea anumite afecțiuni medicale.”, conchide medicul Răzvan Lungu

Editor : C.S.

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