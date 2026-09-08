O pacientă cu fracturi la mâini și picioare reclamă că a stat internată timp de șase zile la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din București, fără să i se spună când va fi operată. Intervenția ar fi fost amânată de la o zi la alta, iar femeia spune că nu a primit explicații clare privind motivele întârzierii. În cele din urmă, a decis să plece la un spital privat, unde a plătit 8.000 de euro pentru operație. Managerul Spitalului Floreasca a cerut explicații medicilor care s-au ocupat de pacientă.

Adina Popescu povestește că a ajuns la Spitalul Floreasca cu fracturi la mâini și picioare și a rămas internată acolo timp de șase zile, la începutul lunii august, așteptând să fie operată.

Potrivit pacientei, intervenția a fost amânată în repetate rânduri, fără ca medicii să îi ofere un termen clar.

„Am așteptat ziua aceea fără să mănânc, fără să beau apă, cum e procedura, până târziu în noapte, când mi s-a zis că se amână operația. Și s-a tot amânat de la o zi la alta și nu exista niciun fel de predictibilitate. Adică nu mi se spunea: «Uite, nu putem să te operăm acum pentru că...» sau «Va fi miercurea viitoare pentru că...»”, a povestit aceasta.

„Am simțit că nu sunt ajutată”

„M-a revoltat, pentru că mi s-a părut cumva o nedreptate ca un simplu pacient și cetățean care a contribuit 25 de ani la sistemul de sănătate să ajungă într-o situație din asta, limită, în care ei să nu te ajute. Asta am simțit, că nu sunt ajutată”, a spus pacienta.

Aceasta reclamă în special lipsa comunicării dintre personalul medical și pacienți.

„N-am avut niciun moment senzația că medicii vor să comunice cu pacienții. Eram niște cazuri”, a spus ea.

Potrivit femeii, explicațiile pe care le-a primit cu privire la programarea intervenției au fost vagi, iar chirurgul i-ar fi spus că nu el decide ce pacienți intră în sala de operație.

„Chirurgul, care mi s-a părut un medic foarte decent, a zis că nu el hotărăște. De fapt, asta era, că el doar operează, nu el hotărăște cine intră în sală, iar eu nu am înțeles niciun moment care sunt, de fapt, prioritățile”, a povestit aceasta.

„Condițiile erau foarte proaste în spital”

Femeia spune că, încă din a treia zi de internare, a început să ia în calcul varianta de a continua tratamentul într-un spital privat, inclusiv din cauza condițiilor din salon.

„Condițiile erau foarte proaste în spital. Era canicula aceea din august, 40 de grade. Exista aer condiționat în salon, dar nu funcționa”, a relatat pacienta.

După șase zile de așteptare, femeia a decis să plece din Spitalul Floreasca și să se opereze într-o unitate medicală privată. Intervenția a costat-o 8.000 de euro.

Pacienta spune că a reușit să achite suma pentru că își vânduse recent apartamentul din București.

„Încă nu cumpărasem altceva. Probabil că n-aș fi avut banii ăștia, nu îi aveam puși deoparte”, a spus aceasta.

În urma cazului, managerul Spitalului Clinic de Urgență Floreasca a cerut explicații medicilor care s-au ocupat de pacientă.

Editor : Ș.A.