Scăderea bruscă a temperaturilor poate afecta sănătatea cardiovasculară. La frig, vasele de sânge se îngustează, tensiunea arterială poate crește, iar inima depune un efort suplimentar pentru a pompa sângele. Medicul cardiolog Alexandru Covaciu a explicat pentru Digi24.ro în ce condiții expunerea poate favoriza un infarct și cine are nevoie de precauții suplimentare în sezonul rece.

Specialiștii atrag atenția că infarctul miocardic este mai frecvent în sezonul rece decât în lunile de vară, temperaturile scăzute fiind unul dintre factorii care pot contribui la creșterea riscului cardiovascular.

Cum reacționează organismul la frig

„Atunci când temperaturile scad, organismul activează o serie de mecanisme fiziologice pentru a menține temperatura corporală în limite normale. Pentru a reduce pierderile de căldură, fluxul sanguin către piele și extremități este diminuat, iar activitatea musculară crește, generând căldură prin tremurat.

În paralel, organismul își adaptează procesele de termoreglare pentru a proteja organele vitale și pentru a asigura funcționarea optimă a acestora.

De ce crește tensiunea arterială când temperaturile scad

Expunerea la temperaturi scăzute poate determina creșterea tensiunii arteriale prin intensificarea rezistenței vasculare periferice. Pe măsură ce vasele de sânge se îngustează, circulația sângelui întâmpină o rezistență mai mare, iar inima trebuie să depună un efort suplimentar pentru a asigura pomparea acestuia. În consecință, valorile tensiunii arteriale pot crește.

De asemenea, frigul stimulează activitatea sistemului nervos simpatic și favorizează eliberarea unor hormoni precum adrenalina și noradrenalina. Aceștia pot contribui la creșterea ritmului cardiac și la intensificarea constricției vaselor de sânge, amplificând solicitarea asupra sistemului cardiovascular.

Aceste modificări pot avea un impact mai important asupra persoanelor cu hipertensiune arterială sau cu afecțiuni cardiovasculare, motiv pentru care monitorizarea regulată a tensiunii arteriale este deosebit de importantă în sezonul rece.”, a explicat pentru Digi24.ro medicul cardiolog Alexandru Covaciu

Când poate deveni frigul un factor de risc pentru infarct

„Expunerea bruscă la temperaturi foarte scăzute poate crește riscul de evenimente cardiovasculare, în special în cazul persoanelor care prezintă deja afecțiuni cardiace. Frigul determină creșterea tensiunii arteriale și a solicitării asupra inimii, ceea ce poate accentua dezechilibrul dintre necesarul de oxigen al mușchiului cardiac și cantitatea de sânge care ajunge la acesta.

În cazul persoanelor cu artere coronare îngustate din cauza plăcilor de aterom, această solicitare suplimentară poate favoriza apariția ischemiei miocardice și, în anumite condiții, a infarctului miocardic. Riscul poate fi amplificat de efortul fizic intens desfășurat în aer liber, precum deszăpezirea sau mersul rapid prin zăpadă, mai ales în condiții de temperaturi foarte scăzute.

Este important de subliniat că simpla trecere dintr-un spațiu încălzit în mediul exterior rece nu provoacă automat un infarct. Riscul depinde de starea cardiovasculară a fiecărei persoane, de intensitatea și durata expunerii la frig, precum și de nivelul efortului fizic depus.”, a adăugat specialistul

Cum recunoști simptomele unui infarct miocardic

„Recunoașterea la timp a simptomelor unui infarct miocardic este esențială pentru intervenția medicală promptă și pentru reducerea riscului de complicații. Deși manifestările pot varia de la o persoană la alta, există câteva semne care nu trebuie ignorate.

Cel mai frecvent, infarctul miocardic se manifestă prin durere sau senzație de presiune, strângere ori arsură în piept, care persistă mai multe minute sau dispare și reapare. Durerea poate iradia către unul sau ambele brațe, umeri, spate, gât, mandibulă sau abdomenul superior. Alte simptome asociate pot include dificultăți de respirație, transpirații reci, greață, amețeală și o stare accentuată de slăbiciune.

Manifestările nu sunt întotdeauna tipice. Unele persoane, în special femeile, vârstnicii și pacienții cu diabet zaharat, pot prezenta simptome mai puțin evidente, precum oboseală neobișnuită, greață sau dificultăți de respirație, chiar și în absența unei dureri intense în piept.

La apariția unor simptome sugestive pentru un infarct miocardic, este esențial să fie apelat imediat numărul unic de urgență 112. Nu trebuie așteptată ameliorarea simptomelor și nici încercată deplasarea la spital cu mașina personală. Intervenția medicală rapidă poate limita afectarea mușchiului cardiac și poate salva viața pacientului.”, a completat medicul cardiolog pentru Digi24.ro

Cine este cel mai vulnerabil în fața temperaturilor scăzute

„Deși temperaturile scăzute pot influența sănătatea cardiovasculară indiferent de vârstă, anumite categorii de persoane prezintă o vulnerabilitate mai ridicată. Printre acestea se află pacienții cu hipertensiune arterială, persoanele diagnosticate cu boală coronariană sau insuficiență cardiacă, precum și vârstnicii, la care capacitatea organismului de adaptare la schimbările de temperatură poate fi diminuată.

O atenție deosebită este necesară și în cazul persoanelor cu diabet zaharat sau cu afecțiuni ale circulației periferice. Prezența mai multor factori de risc cardiovascular poate crește vulnerabilitatea în sezonul rece. Din acest motiv, aceste persoane trebuie să acorde o atenție sporită protecției împotriva frigului, să evite efortul fizic intens în condiții de temperaturi scăzute și să respecte recomandările medicului curant.”, a completat sursa Digi24.ro

Cum ne protejăm inima în sezonul rece

„Protejarea sănătății cardiovasculare în sezonul rece presupune câteva măsuri simple, dar importante. Atunci când ieșim afară, este recomandat să purtăm haine adecvate temperaturilor, să protejăm în special extremitățile (mâinile, picioarele, degetele și urechile) și să evităm expunerea bruscă și prelungită la frig.

Persoanele cu hipertensiune arterială sau cu afecțiuni cardiovasculare trebuie să își monitorizeze regulat tensiunea arterială și să respecte cu strictețe tratamentul recomandat de medic.

De asemenea, vaccinarea antigripală este recomandată în special persoanelor cu boli cardiovasculare și adulților cu vârsta de peste 65 de ani, deoarece gripa poate favoriza apariția unor complicații, inclusiv la nivelul inimii. Este indicat ca aceste persoane să evite efortul fizic intens în aer liber, în special în perioadele cu temperaturi foarte scăzute.

Mișcarea rămâne importantă pentru sănătatea inimii, inclusiv în sezonul rece, însă activitatea fizică trebuie adaptată condițiilor meteorologice și stării de sănătate. Alegerea unor activități desfășurate în interior, atunci când vremea este nefavorabilă, poate reprezenta o alternativă potrivită pentru menținerea unui stil de viață activ.” , a conchis Dr. Alexandru Covaciu, medic specialist cardiolog