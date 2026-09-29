Live TV

De ce este importantă abordarea în echipă în bolile cardiovasculare

Data publicării:
echipa_inimii_sanador Articol susținut de SANADOR
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Bolile cardiovasculare pot fi abordate printr-o varietate de soluții terapeutice moderne, adaptate particularităților fiecărui caz. Pentru același diagnostic, medicul poate indica tratament medicamentos, intervențional sau chirurgical, în funcție de severitatea bolii, anatomia leziunii, starea generală a pacientului și riscul asociat tratamentului.

Atunci când este vorba despre un caz cardiovascular complex, pentru gestionarea acestuia și stabilirea strategiei terapeutice este necesară o abordare integrată, în echipă multidisciplinară, asigurată de Echipa inimii. Aceasta este formată din medici implicați în managementul bolilor cardiovasculare, respectiv specialiști din cardiologie, cardiologie intervențională, chirurgie cardiovasculară, ATI cardiovasculară, imagistică, medicină de urgență și recuperare.

Un avantaj important al acestei abordări este că opțiunile terapeutice pot fi analizate complementar. Pentru unii pacienți poate fi potrivit tratamentul medicamentos sau intervențional, în timp ce pentru alții poate fi indicată chirurgia, iar în anumite situații pot fi recomandate proceduri hibride. Decizia este stabilită pornind de la particularitățile cazului și de la beneficiile și riscurile estimate pentru pacient.

În funcție de suspiciunea clinică, evaluarea poate include investigații avansate. De exemplu, o coronarografie permite vizualizarea arterelor coronare și identificarea eventualelor îngustări. Atunci când există indicație, investigația poate fi urmată de tratament intervențional, precum angioplastia cu stent. Prin cardiologie intervențională, pot fi realizate, prin abord percutanat, atât proceduri diagnostice, cât și tratamente minim invazive pentru anumite afecțiuni cardiovasculare.

Pentru alte afecțiuni coronariene, valvulare sau ale aortei, chirurgia cardiovasculară rămâne soluția indicată. Intervenția poate fi clasică sau minim invazivă, iar în anumite cazuri, tratamentul intervențional și cel chirurgical pot fi combinate într-o procedură hibridă. Existența unei opțiuni minim invazive nu înseamnă automat că aceasta este potrivită pentru orice pacient, alegerea fiind particularizată.

Importanța adresării unui centru integrat devine și mai evidentă în cazul unor urgențe cardiovasculare, precum infarctul miocardic, disecția de aortă sau aritmiile severe, când evaluarea și tratamentul trebuie realizate rapid. La Spitalul Clinic SANADOR, funcționează în permanență linii de gardă de cardiologie, cardiologie intervențională, chirurgie cardiovasculară, USTACC și terapie intensivă cardiovasculară. Echipa Inimii de la Spitalul Clinic SANADOR reunește specialiști din cardiologie, cardiologie intervențională, chirurgie cardiovasculară, ATI cardiovasculară, imagistică, medicină de urgență și recuperare, pentru stabilirea și aplicarea unei strategii adaptate fiecărui pacient.

Procedurile de cardiologie intervențională sunt realizate în Laboratorul de Cateterism, iar intervențiile de chirurgie cardiovasculară într-un bloc operator complet digitalizat, cu sprijinul Secției de Anestezie și Terapie Intensivă Cardiovasculară de categoria I, cu nivel de competență extinsă, de asemenea complet digitalizată.

În continuarea tratamentului, atunci când există indicație, pacienții au acces la programe individualizate de recuperare care includ exercițiu fizic supravegheat, reevaluări cardiovasculare și măsuri pentru controlul factorilor de risc. Scopul este îmbunătățirea treptată a capacității de efort, recuperarea funcțională și controlul factorilor de risc, alături de monitorizarea medicală pe termen lung. Pentru pacient, avantajul concret al unui astfel de sistem integrat este continuitatea: evaluarea, alegerea tratamentului, intervenția, supravegherea pacientului critic și recuperarea pot fi integrate într-un traseu medical adaptat situației sale clinice.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - TEMPLUL CORAL - CEREMONIE - VICTIME HOLOCAUST - 27 I
1
Ambasadorul Marii Britanii, despre alegerile prezidentiale din Romania: Este foarte...
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_013_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Călin Georgescu, la ieșirea de la CAB: „Îi mulțumesc lui George Simion pentru...
Vortex polar în România. Foto Getty Images
3
Vortexul polar și El Nino pot schimba vremea în Europa. Climatolog: „Am putea avea...
BUCURESTI - PALATUL VICTORIA - PROTECTIA COPILULUI - CEREMONIE
4
Ambasadorul SUA în România, după dezvăluirile WSJ referitoare la diplomata de la Atena...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
5
Prima reacție a lui Grindeanu în scandalul ambasadoarei SUA în Grecia și dărâmarea...
Adrian Mutu, declarații greu de digerat pentru Gică Hagi
Digi Sport
Adrian Mutu, declarații greu de digerat pentru Gică Hagi
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Rodica Niculescu
Investigația care arată direct arterele inimii
Prof_Horatiu_Moldovan_SANADOR
Ce diagnostic a primit o femeie care avea dureri în piept la efort și cum a fost tratată
dr-cristian-pandrea
Ce urgențe pot apărea de sărbători
prof_costache_victor_sanador
Suferea de mai multe afecțiuni cardiovasculare severe. Cum a fost tratat un bărbat
12.02 Digi24.ro
Un sfert de secol în care performanța medicală a devenit normalitate în România
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PARLAMENT - AUDIERE MINISTRI - COMISII - 28 SEP 2026
Audierile miniștrilor lui Mureșan continuă, după o zi cu avize...
euro getty
Nazare: Vrem să aderăm la euro până în 2035. Ca să aderăm la euro...
2026-09-22-3716
Călin Georgescu a plecat de la Curtea de Apel. Procurorii au cerut...
tatal tinerei ucise olt
Reacția tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a...
Ultimele știri
Alexandru Nazare: Venim de la un deficit de 9 spre 3. Suntem la mijlocul drumului, nu ne permitem o pauză
O româncă dată dispărută în Zakynthos, Grecia, a fost găsită moartă într-un câmp cu măslini
Opoziția din Grecia cere Guvernului explicații despre presupusele declarații ale ambasadoarei SUA la Atena
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce a schimbat Gina Pistol în alimentație pentru a slăbi: "N-am mâncat nimic, de ce m-am îngrășat?". După 40...
Cancan
BREAKING! Vlăd Bălțățeanu S-A PREDAT. Unde se ascundea criminalul din Olt
Fanatik.ro
„Stanciu a bătut palma cu U Cluj”. Gigi Becali a comentat în direct informația zilei. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Reclame pro-Trump, plătite din bani publici. Casa Albă le numește „mesaje de interes public”
Fanatik.ro
Gigi Becali, prima reacție după dezastrul lui Gică Hagi la naționala României. A desființat un titular...
Adevărul
Singura forță capabilă să schimbe cursul Rusiei rămân serviciile ei secrete, susține fostul șef al GUR
Playtech
De ce cheltuim mai mulți bani atunci când plătim cu cardul. Explicația pentru senzația că „dispar” fără să ne...
Digi FM
Peste 100 de oameni s-au oferit să se căsătorească cu ea. Motivul pentru care femeia își caută urgent un soț
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Decizia luată de Ionuț Radu, după ce a fost cel mai slab în România - Bosnia 2-4
Pro FM
Gestul neașteptat făcut de Taylor Swift pentru Bebe Rexha, după ce designerii au refuzat să o îmbrace din...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Directorul Belding din "Salvați de clopoțel" a murit la 75 de ani: "Era un om minunat"
Adevarul
De ce nu cumpărăm gaz de la americani - un economist explică cine câștigă și cine pierde din această decizie
Newsweek
Pensiile cresc în 2027, dar banii pierduți în ultimii doi ani nu se mai recuperează. Ce zice Ministerul Muncii
Digi FM
ANAF schimbă regulile. Românii ar putea scăpa de drumurile după acte. Ce documente nu vor mai trebui să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Momentul în care un emu evadat se bate cu un bărbat pe stradă. Pasărea l-a doborât cu o lovitură de cap
Film Now
Suma uriașă pe care o primește Robert Downey Jr. pentru noile filme Avengers. Cât va câștiga actorul după...
UTV
Dylan Sprouse și Barbara Palvin au devenit părinți. Vezi prima fotografie cu fetița lor