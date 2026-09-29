De ce este importantă abordarea în echipă în bolile cardiovasculare

Bolile cardiovasculare pot fi abordate printr-o varietate de soluții terapeutice moderne, adaptate particularităților fiecărui caz. Pentru același diagnostic, medicul poate indica tratament medicamentos, intervențional sau chirurgical, în funcție de severitatea bolii, anatomia leziunii, starea generală a pacientului și riscul asociat tratamentului.

Atunci când este vorba despre un caz cardiovascular complex, pentru gestionarea acestuia și stabilirea strategiei terapeutice este necesară o abordare integrată, în echipă multidisciplinară, asigurată de Echipa inimii. Aceasta este formată din medici implicați în managementul bolilor cardiovasculare, respectiv specialiști din cardiologie, cardiologie intervențională, chirurgie cardiovasculară, ATI cardiovasculară, imagistică, medicină de urgență și recuperare.

Un avantaj important al acestei abordări este că opțiunile terapeutice pot fi analizate complementar. Pentru unii pacienți poate fi potrivit tratamentul medicamentos sau intervențional, în timp ce pentru alții poate fi indicată chirurgia, iar în anumite situații pot fi recomandate proceduri hibride. Decizia este stabilită pornind de la particularitățile cazului și de la beneficiile și riscurile estimate pentru pacient.

În funcție de suspiciunea clinică, evaluarea poate include investigații avansate. De exemplu, o coronarografie permite vizualizarea arterelor coronare și identificarea eventualelor îngustări. Atunci când există indicație, investigația poate fi urmată de tratament intervențional, precum angioplastia cu stent. Prin cardiologie intervențională, pot fi realizate, prin abord percutanat, atât proceduri diagnostice, cât și tratamente minim invazive pentru anumite afecțiuni cardiovasculare.

Pentru alte afecțiuni coronariene, valvulare sau ale aortei, chirurgia cardiovasculară rămâne soluția indicată. Intervenția poate fi clasică sau minim invazivă, iar în anumite cazuri, tratamentul intervențional și cel chirurgical pot fi combinate într-o procedură hibridă. Existența unei opțiuni minim invazive nu înseamnă automat că aceasta este potrivită pentru orice pacient, alegerea fiind particularizată.

Importanța adresării unui centru integrat devine și mai evidentă în cazul unor urgențe cardiovasculare, precum infarctul miocardic, disecția de aortă sau aritmiile severe, când evaluarea și tratamentul trebuie realizate rapid. La Spitalul Clinic SANADOR, funcționează în permanență linii de gardă de cardiologie, cardiologie intervențională, chirurgie cardiovasculară, USTACC și terapie intensivă cardiovasculară. Echipa Inimii de la Spitalul Clinic SANADOR reunește specialiști din cardiologie, cardiologie intervențională, chirurgie cardiovasculară, ATI cardiovasculară, imagistică, medicină de urgență și recuperare, pentru stabilirea și aplicarea unei strategii adaptate fiecărui pacient.

Procedurile de cardiologie intervențională sunt realizate în Laboratorul de Cateterism, iar intervențiile de chirurgie cardiovasculară într-un bloc operator complet digitalizat, cu sprijinul Secției de Anestezie și Terapie Intensivă Cardiovasculară de categoria I, cu nivel de competență extinsă, de asemenea complet digitalizată.

În continuarea tratamentului, atunci când există indicație, pacienții au acces la programe individualizate de recuperare care includ exercițiu fizic supravegheat, reevaluări cardiovasculare și măsuri pentru controlul factorilor de risc. Scopul este îmbunătățirea treptată a capacității de efort, recuperarea funcțională și controlul factorilor de risc, alături de monitorizarea medicală pe termen lung. Pentru pacient, avantajul concret al unui astfel de sistem integrat este continuitatea: evaluarea, alegerea tratamentului, intervenția, supravegherea pacientului critic și recuperarea pot fi integrate într-un traseu medical adaptat situației sale clinice.

Editor : A.D.V.