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Exclusiv De ce întârzie livrările de vaccinuri antigripale și când vor ajunge în farmacii. Explicațiile șefului Agenției Medicamentului

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Vaccinare antigripală. Foto Getty Images
Vaccinare antigripală. Foto Getty Images
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Din articol
De ce întârzie livrările de vaccin antigripal Peste 350.000 de doze, așteptate până la sfârșitul săptămânii Cum ajung vaccinurile în farmacii România nu mai are capacitate proprie de producție a vaccinului antigripal

Livrările de vaccinuri antigripale întârzie în acest an din cauza decalajelor apărute în procesul de producție, după ce Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat cu o lună mai târziu decât era programat compoziția vaccinului pentru emisfera nordică, a declarat Răzvan Prisada, președintele Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), luni, la Digi24. Peste 350.000 de doze ar urma să fie disponibile începând de la sfârșitul acestei săptămâni, iar alte aproximativ 250.000 sunt așteptate la sfârșitul săptămânii viitoare. Restul dozelor alocate României ar urma să fie livrate în cursul lunii decembrie.

De ce întârzie livrările de vaccin antigripal

Întrebat despre motivele întârzierilor, Răzvan Prisada a explicat că stabilirea mai târzie a compoziției vaccinului de către OMS a afectat întregul proces de producție.

„Livrările sunt pr drum. În acest an, Organizația Mondială a Sănătății a dat compoziția vaccinului pentru emisfera nordică și [...] a venit cu o lună mai târziu decât era programat, lucru care a dat cumva întârzieri în toată linia de producție”, a explicat Răzvan Prisada.

Președintele ANMDMR a mai explicat că vaccinurile trebuie produse, distribuite și depozitate în condiții speciale. România primește vaccinurile din străinătate, iar livrările se fac potrivit calendarului producătorilor, la fel ca în celelalte state europene.

Peste 350.000 de doze, așteptate până la sfârșitul săptămânii

Întrebat de ce oamenii găsesc cu dificultate vaccinul în farmacii, președintele ANMDMR a precizat că următoarele tranșe sunt așteptate în perioada imediat următoare.

„Următoarea cantitate, care va fi chiar mai mare decât prima livrare, urmează să fie disponibilă în cursul acestei săptămâni”, a declarat acesta.

Răzvan Prisada a precizat că, cel mai probabil, alte aproximativ 250.000 de doze vor fi livrate la sfârșitul săptămânii viitoare. „Cel mai probabil, încă 250.000 de doze vor fi livrate în România, urmând ca diferența până la o cantitate totală care în acest an este alocată României, în cantitate mai mare decât cifrele de vaccinări de anul trecut, să fie livrate în cursul lunii decembrie”, a explicat acesta.

Potrivit președintelui ANMDMR, următoarea tranșă include două dintre cele mai utilizate vaccinuri dintre cele patru autorizate pentru folosire în România.

„Campania de vaccinare împotriva gripei sezoniere a început de undeva la trei săptămâni, primele livrări fiind făcute din a doua jumătate a lunii septembrie”, a declarat Prisada.

Potrivit datelor disponibile la începutul săptămânii anterioare interviului, peste 250.000 de persoane fuseseră deja vaccinate. Întrebat despre numărul persoanelor imunizate, Prisada a precizat că Agenția Medicamentului nu gestionează aceste date și a indicat Ministerul Sănătății sau Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) ca instituții de la care pot fi obținute cifrele exacte.

Cum ajung vaccinurile în farmacii

„Nu se mai face o comandă centralizată, cum era până în urmă cu trei ani”, a explicat Răzvan Prisada. Acesta a precizat că vaccinurile sunt prescrise de medicii de familie și distribuite prin farmacii.

Pentru cinci categorii de persoane, vaccinurile sunt prescrise gratuit, în timp ce pentru restul populației sunt compensate.

În ceea ce privește stocurile disponibile, Prisada a declarat: „În prezent sunt încă în stocuri undeva până în 30.000 de doze, ceea ce înseamnă foarte puțin, pentru că avem undeva spre 10.000 de unități farmaceutice și distribuția acestora este inegală la nivelul întregii țări”.

Președintele ANMDMR a subliniat și numărul persoanelor care s-au vaccinat în primele săptămâni ale campaniei: „Ne bucură faptul că un număr atât de mare de români s-au vaccinat deja în primele trei săptămâni de la debutul campaniei”.

România nu mai are capacitate proprie de producție a vaccinului antigripal

Răzvan Prisada a explicat că România nu mai dispune de capacitatea națională de producție a vaccinurilor antigripale pe care o avea în trecut și că dozele sunt aduse din străinătate.

„Dacă am fi avut o capacitate internă națională, cum aveam pe vremuri, de producție a acestor vaccinuri, cu siguranță lucrurile ar fi fost mult mai predictibile”, a declarat președintele ANMDMR.

Prisada a atras atenția și asupra stocurilor insuficiente pentru anumite categorii de vârstă.

„Vaccinul cu administrare intranazală, care este destinat copiilor și adolescenților, este și în prezent disponibil în stocuri insuficiente în farmacii, la fel cum este disponibil și vaccinul destinat imunizării persoanelor în vârstă de peste 60 de ani”, a declarat acesta.

Editor : C.S.

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