De ce intri într-o cameră și uiți de ce ai venit: Explicația științifică a „Efectului de prag”

Memoria umană nu este o arhivă video pasivă care stochează fidel fiecare moment al vieții noastre. Dimpotrivă, este un sistem dinamic și surprinzător de imprevizibil. Creierul rescrie constant amintirile, șterge detaliile inutile și, uneori, chiar umple golurile cu povești care nu s-au întâmplat niciodată.

Dacă creierul uman ar funcționa ca un înregistrator digital, ar putea stoca aproximativ 3 milioane de ore de înregistrare video continuă. Neurologii estimează că memoria umană are o capacitate de aproximativ 2,5 petabytes, suficientă pentru a stoca milioane de filme de înaltă definiție, scrie RBC.

Creierul tău poate crea amintiri false

Psihologii au demonstrat că oamenii pot fi convinși că au trăit evenimente din copilărie care, de fapt, nu s-au întâmplat niciodată. Creierul asamblează fragmente din povești, filme, vise și imaginație într-un mod atât de convingător, încât ajungem să credem că acele amintiri sunt reale.

„Efectul pragului” este un fenomen real

Aproape toată lumea a intrat vreodată într-o cameră și a uitat de ce s-a dus acolo. Oamenii de știință spun că nu este vorba pur și simplu de uitare. Trecerea pragului acționează ca o resetare mentală, determinând creierul să trateze noua cameră ca pe un context nou și să elimine sarcina anterioară din memoria de lucru.

Folosind un termen din IT am putea spune că în acel moment creierul acceseaza un „folder nou”, lăsând-ul în urmă pe cel vechi. Poate de aceea se spune că, pentru a-ți (re)aminit ar trebui să te întorci în camera din care ai venit.

Emoțiile acționează ca un super-adeziv pentru amintiri

Amigdala și hipocampul, două regiuni învecinate ale creierului, colaborează pentru a procesa emoțiile și amintirile. În momentele de frică, entuziasm sau bucurie intensă, adrenalina semnalează creierului să păstreze evenimentul cu un nivel excepțional de detaliu. De aceea, oamenii își amintesc adesea prima iubire sau o experiență înfricoșătoare pentru tot restul vieții.

Memoria pe termen scurt are limite stricte

Putem reține activ doar o cantitate mică de informații simultan. Deși cercetătorii credeau odată că limita era de șapte plus sau minus două elemente, studii mai recente sugerează că aceasta se apropie mai mult de patru sau cinci. De aceea, numerele de telefon lungi sunt mult mai ușor de reținut atunci când sunt împărțite în grupuri mai mici.

Uitarea este, de fapt, un semn al unui creier sănătos

Creierul are nevoie să șteargă informații la fel de mult cât are nevoie să le stocheze. El elimină în mod intenționat detaliile depășite, cum ar fi ce ai mâncat la micul dejun acum trei ani, pentru a elibera resurse necesare luării deciziilor în prezent. În multe cazuri, uitarea ne ajută să ne adaptăm mai eficient.

Somnul îți „reconfigurează” literalmente amintirile

În timp ce dormi, hipocampul lucrează intens, transferând informații importante din memoria temporară în memoria pe termen lung. Privarea cronică de somn perturbă acest proces de consolidare, făcând mult mai dificilă reținerea noilor cunoștințe.

Déjà vu este probabil o eroare de sincronizare

Oamenii de știință consideră că fenomenul déjà vu apare din cauza unei mici întârzieri în procesarea informațiilor de către creier. O regiune procesează informațiile primite cu doar câteva milisecunde înaintea alteia, determinând creierul să eticheteze în mod eronat o experiență actuală drept ceva familiar.

Mirosurile sunt cel mai puternic factor declanșator al amintirilor

Simțul mirosului are cea mai scurtă și mai directă cale către centrele emoționale ale creierului, ocolind o mare parte din procesarea analitică a acestuia. De aceea, parfumul unui anumit parfum, al pâinii proaspăt coapte sau al ploii te poate transporta instantaneu înapoi la un moment specific de acum mulți ani.

Îți amintești ultima versiune a unei amintiri, nu cea originală

De fiecare dată când îți amintești un eveniment, nu recuperezi amintirea originală. Îți amintești cea mai recentă versiune a acesteia. Fiecare act de amintire modifică subtil amintirea în funcție de emoțiile și perspectiva ta actuale, motiv pentru care amintirile de acum 10 ani pot diferi semnificativ de ceea ce s-a întâmplat de fapt.

Editor : Sebastian Eduard