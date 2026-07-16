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De ce miroase urât aerul condiționat când îl pornești. Avertismentul medicilor privind riscurile pentru sănătate

Marina Cimpoacă Data publicării:
De ce miroase urât aerul condiționat când îl pornești. Foto Getty Images
De ce miroase urât aerul condiționat când îl pornești. Foto Getty Images
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Din articol
De ce apare mirosul neplăcut când este pornit aerul condiționat Ce probleme respiratorii poate provoca expunerea la un aparat de aer condiționat contaminat Cum se folosește corect aparatul de aer condiționat pentru a evita problemele de sănătate

Mirosul neplăcut care apare la pornirea aparatului de aer condiționat nu este întotdeauna doar o problemă de confort. De cele mai multe ori, acesta indică acumularea de praf, mucegai și bacterii în interiorul sistemului de climatizare, contaminanți care pot afecta calitatea aerului din încăpere și, în anumite situații, sănătatea respiratorie. Dr. Andreea Mihaela Popa, medic pneumolog, a explicat, pentru Digi24.ro, de ce apare acest fenomen, ce afecțiuni poate favoriza și ce măsuri sunt recomandate pentru prevenirea acestor riscuri.

Specialiștii recomandă ca eventualele mirosuri neplăcute să nu fie ignorate, deoarece pot semnala necesitatea unei verificări și a unei igienizări înainte ca acestea să afecteze calitatea aerului din încăperi.

De ce apare mirosul neplăcut când este pornit aerul condiționat

„Mirosul neplăcut care apare la pornirea aparatului de aer condiționat indică, în cele mai multe cazuri, acumularea de microorganisme și impurități în interiorul unității. În timpul funcționării, evaporatorul produce condens, iar umiditatea creată favorizează dezvoltarea bacteriilor și a fungilor, inclusiv a mucegaiurilor. În aceste condiții, pe suprafața schimbătorului de căldură și în tava de colectare a condensului se poate forma un biofilm microbian.

Totodată, filtrele rețin permanent praf, polen, fibre textile, acarieni și alte particule din aer. În lipsa unei curățări sau înlocuiri periodice, acestea devin un mediu favorabil pentru înmulțirea microorganismelor și pot genera mirosul specific de umezeală ori mucegai. O altă explicație poate fi evacuarea necorespunzătoare a condensului, stagnarea apei în sistem sau acumularea de materie organică în conductele instalației.

Din punct de vedere medical, mirosul este mai degrabă un semn indirect al contaminării microbiologice decât cauza simptomelor. Riscul real îl reprezintă inhalarea aerosolilor care pot transporta bacterii, spori fungici, alergeni și particule fine dispersate în aer în timpul funcționării sistemului.” , a explicat Dr. Andreea Mihaela Popa

Ce probleme respiratorii poate provoca expunerea la un aparat de aer condiționat contaminat

„Expunerea repetată la un sistem de climatizare care nu este întreținut corespunzător poate avea efecte diferite asupra sănătății, în funcție de tipul contaminanților prezenți și de starea generală a fiecărei persoane. În cazul celor fără afecțiuni preexistente, pot apărea simptome precum:

  • iritația căilor respiratorii;
  • senzația de uscăciune la nivelul nasului și al gâtului;
  • tuse seacă;
  • strănut;
  • congestie nazală;
  • disconfort ocular.

La persoanele diagnosticate cu afecțiuni respiratorii cronice, expunerea la alergeni, praf, mucegai sau alte particule inhalabile poate agrava manifestările bolii și poate favoriza apariția unor complicații, precum:

  • exacerbarea astmului bronșic;
  • agravarea rinitei alergice;
  • accentuarea simptomelor bronhopneumopatiei obstructive cronice (BPOC);
  • creșterea frecvenței infecțiilor respiratorii.

Ce complicații severe pot apărea în urma expunerii

„În cazul unei contaminări microbiologice semnificative, există și riscul dezvoltării unor infecții respiratorii. Un exemplu este infecția cu Legionella pneumophila, bacteria responsabilă de boala legionarilor, o formă gravă de pneumonie care se poate transmite prin inhalarea aerosolilor contaminați proveniți din anumite sisteme de climatizare sau din instalații de apă întreținute necorespunzător. Cu toate acestea, este important de precizat că aparatele de aer condiționat din locuințe sunt implicate mult mai rar în transmiterea acestei bacterii decât sistemele complexe de climatizare utilizate în clădiri de birouri, hoteluri sau spitale.

De asemenea, expunerea repetată la spori de mucegai și la alți contaminanți biologici poate favoriza, în cazul persoanelor predispuse, apariția reacțiilor alergice sau chiar a pneumonitei de hipersensibilitate, o afecțiune inflamatorie care afectează plămânii.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

Cum se folosește corect aparatul de aer condiționat pentru a evita problemele de sănătate

„Utilizarea corectă a aparatului de aer condiționat presupune atât întreținerea periodică a echipamentului, cât și respectarea unor reguli simple de folosire. Filtrele trebuie curățate la intervalele recomandate de producător, iar în sezonul cald chiar și o dată pe lună, dacă aparatul funcționează frecvent. Totodată, este recomandată o igienizare profesională cel puțin o dată pe an, înainte de perioada de utilizare intensă, precum și verificarea și curățarea sistemului de evacuare a condensului.

Pentru a asigura un confort termic optim și pentru a reduce riscurile asupra sănătății, temperatura din încăpere ar trebui menținută între 24 și 26 de grade Celsius, evitând diferențe mai mari de 6-8 grade față de cea de afară. În același timp, jetul de aer rece nu ar trebui orientat direct către față sau torace pentru perioade îndelungate.

De asemenea, este recomandată aerisirea zilnică a încăperilor și menținerea unei umidități relative cuprinse între 40% și 60%, pentru reducerea concentrației de poluanți din aer și protejarea mucoaselor respiratorii.”, a mai adăugat medicul pneumolog

Aerul condiționat nu este periculos dacă este utilizat corect

„Aerul condiționat nu este, prin natura sa, dăunător sănătății. Atunci când este întreținut corespunzător și folosit corect, contribuie chiar la protejarea organismului în perioadele de caniculă, reducând riscul de hipertermie și decompensarea unor afecțiuni cronice. Problemele apar, în principal, atunci când sistemele de climatizare nu sunt igienizate corespunzător sau sunt utilizate în mod necorespunzător.”, a conchis sursa Digi24.ro.

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