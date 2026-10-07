De ce ne simțim mai obosiți toamna. Specialiștii atrag atenția asupra simptomelor care nu trebuie ignorate

Odată cu venirea toamnei, scurtarea zilelor și scăderea temperaturilor determină organismul să se adapteze treptat unui nou ritm. Pentru multe persoane, această tranziție poate fi însoțită de oboseală accentuată, somnolență pe parcursul zilei sau modificări ale programului de odihnă. Dr. Andreea Mihaela Popa, medic pneumolog cu competențe în somnologie, a explicat pentru Digi24.ro cum influențează schimbarea anotimpului somnul și nivelul de energie, dar și ce măsuri pot ușura adaptarea.

Oboseala persistentă, care se agravează sau afectează activitățile cotidiene, nu ar trebui atribuită automat schimbării anotimpului.

De ce ne simțim mai obosiți toamna

„Schimbarea anotimpului nu înseamnă doar temperaturi mai scăzute, ci și modificări ale duratei zilei, ale expunerii la lumină naturală, ale rutinei zilnice și, uneori, ale nivelului de activitate fizică.

Pe măsură ce toamna avansează, zilele devin treptat mai scurte, iar organismul beneficiază de mai puțină lumină naturală decât în timpul verii. Această reducere poate influența ritmul circadian, cunoscut drept «ceasul biologic» intern, care reglează alternanța dintre somn și starea de veghe.

Pentru unele persoane, adaptarea la noile condiții poate fi însoțită de oboseală mai accentuată, somnolență pe parcursul zilei, lipsă de energie sau dificultăți de concentrare. În cele mai multe situații, aceste manifestări pot reprezenta o etapă firească de acomodare a organismului la schimbările sezoniere și nu indică automat existența unei probleme de sănătate.”, a explicat Dr. Andreea Mihaela Popa, medic pneumolog cu competențe în somnologie

Cum influențează lumina ritmul circadian și somnul

„Lumina este unul dintre principalii factori care reglează ritmul circadian și ciclul somn-veghe. Seara, pe măsură ce intensitatea acesteia scade, crește secreția de melatonină, hormon care pregătește organismul pentru odihnă. În schimb, expunerea la lumină dimineața contribuie la reducerea secreției și favorizează starea de vigilență.

Toamna, scurtarea intervalului de lumină naturală poate influența acest mecanism, iar unele persoane pot observa că se trezesc mai greu, adorm la ore diferite sau se simt mai puțin odihnite. Totodată, expunerea la lumină artificială seara, în special prin utilizarea telefonului, televizorului sau laptopului, poate îngreuna instalarea somnului.”, a adăugat specialistul

Cât timp are nevoie organismul pentru a se adapta la schimbarea anotimpului

„Nu există un interval valabil pentru toată lumea. Perioada de adaptare poate varia în funcție de programul de odihnă, expunerea la lumină, nivelul de activitate fizică, stres și starea generală de sănătate. Pentru multe persoane, manifestările sunt ușoare și se estompează treptat, în decurs de câteva zile sau săptămâni.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

Medic: „Este important să facem diferența între o perioadă firească de adaptare și o stare de oboseală persistentă”

Potrivit specialiștilor în somnologie, oboseala care persistă, se agravează sau începe să afecteze activitățile cotidiene nu ar trebui atribuită automat schimbării anotimpului.

O atenție deosebită se impune atunci când aceasta este însoțită de sforăit puternic, pauze respiratorii observate în timpul somnului, treziri repetate, dureri de cap dimineața, somnolență excesivă pe parcursul zilei sau dificultăți importante de concentrare. În asemenea situații, se recomandă o evaluare medicală.

Odihna insuficient de reconfortantă poate avea numeroase cauze, iar ceea ce pare inițial o simplă „oboseală de toamnă” poate ascunde, uneori, o tulburare de somn care necesită investigații.

Cum ne putem adapta mai ușor programul de somn

„Un prim pas este menținerea unui orar regulat de odihnă. Culcarea și trezirea la ore apropiate în fiecare zi, inclusiv în weekend, oferă un reper stabil și pot facilita adaptarea ceasului biologic.

Un rol important îl are și expunerea la lumină naturală, în special în prima parte a zilei. O plimbare în aer liber dimineața poate sprijini sincronizarea ritmului circadian și poate ajuta organismul să diferențieze mai clar perioada de activitate de cea destinată odihnei.

Activitatea fizică regulată contribuie, la rândul său, la un somn de calitate. Mișcarea poate favoriza o odihnă mai bună, însă exercițiile foarte intense ar trebui evitate în apropierea orei de culcare, deoarece pot menține corpul într-o stare de alertă.

Seara, se recomandă reducerea treptată a stimulilor care pot întârzia adormirea. Limitarea luminii puternice și a timpului petrecut în fața ecranelor, alături de o rutină relaxantă înainte de culcare, poate facilita pregătirea organismului pentru somn.

Contează, de asemenea, mediul în care dormim. Un dormitor liniștit, întunecat și menținut la o temperatură confortabilă poate favoriza o odihnă de calitate. Confortul și reducerea factorilor perturbatori sunt componente importante ale unei bune igiene a somnului.

Cafeaua consumată târziu poate afecta somnul

Un alt aspect de care trebuie ținut cont este consumul de cofeină. Cafeaua și alte băuturi care conțin această substanță, consumate în a doua parte a zilei, pot întârzia adormirea și pot influența calitatea somnului, chiar dacă efectele nu sunt întotdeauna resimțite imediat.”, a conchis Dr. Andreea Mihaela Popa, medic pneumolog cu competențe în somnologie