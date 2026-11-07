De ce par ochii obosiți chiar și după opt ore de somn. Cu ce afecțiuni se poate asocia acest aspect și ce măsuri ajută

Cearcănele nu apar întotdeauna din cauza oboselii. Aspectul lor poate fi influențat de moștenirea genetică, de modificările pielii odată cu înaintarea în vârstă sau de acumularea de pigment în zona de sub ochi. Dr. Cristina Soare, medic specialist dermatolog, a explicat pentru Digi24.ro când pot indica o problemă de sănătate și ce măsuri pot ajuta la prevenirea sau diminuarea acestora.

Alegerea tratamentului depinde de tipul cearcănelor și de cauzele apariției lor. Pentru stabilirea celor mai potrivite măsuri, este necesară o evaluare individuală realizată de medicul specialist.

De ce apar cearcănele

„Cearcănele apar la nivelul pleoapei inferioare, iar cauzele care favorizează formarea lor pot varia în funcție de vârsta persoanei și de particularitățile fiecărui organism.

În cazul adulților, unul dintre principalii factori este îmbătrânirea cronologică, accentuată de expunerea îndelungată la radiațiile solare. Pe măsură ce timpul trece, pielea din jurul ochilor își pierde treptat elasticitatea, iar structurile de susținere slăbesc. Aceste schimbări pot favoriza protruzia, respectiv proeminența țesutului adipos din această zonă, ceea ce face ca aspectul cearcănelor să devină mai vizibil.

Pe lângă procesul natural de îmbătrânire, și alergiile pot contribui la apariția acestora. Mâncărimile și frecarea repetată a pleoapelor provoacă iritații și sensibilizează pielea, accentuând aspectul închis la culoare al zonei.

Totodată, stilul de viață are un rol important. Fumatul, consumul de alcool și retenția de lichide pot influența aspectul pielii din jurul ochilor. La acestea se pot adăuga și anumite modificări hormonale, care pot favoriza hiperpigmentarea și, implicit, apariția unor nuanțe mai închise la nivelul pleoapei inferioare.

Cearcănele la copii: cauze vasculare și predispoziție genetică

În cazul copiilor, cearcănele sunt frecvent de natură vasculară, mai ales în cazul celor cu afecțiuni alergice, când vasele de sânge devin mai vizibile prin pielea subțire din jurul ochilor. Pot exista și forme pigmentare, asociate cu predispoziția genetică, întâlnite uneori și la alți membri ai familiei.”, a explicat Dr. Cristina Soare, medic specialist dermatolog

Care sunt principalele tipuri de cearcăne și cum le putem diferenția

„Cearcănele pot fi clasificate în mai multe tipuri, în funcție de aspectul și nuanța lor, dar și de mecanismul care determină apariția acestora.

Cearcănele de cauză vasculară se caracterizează printr-o colorație violacee sau albăstruie, determinată de vizibilitatea vaselor de sânge prin pielea subțire și sensibilă din jurul ochilor. Acestea tind să devină mai evidente în perioadele de oboseală, fiind unul dintre tipurile întâlnite frecvent în practica medicală.

Cearcănele pigmentare prezintă, de regulă, o nuanță maronie și sunt întâlnite mai frecvent la persoanele cu fototipuri cutanate mai închise, în special III și IV, comparativ cu fototipurile I și II, caracteristice pielii mai deschise. Apariția lor poate fi influențată de predispoziția genetică, fiind vizibile uneori încă din copilărie, dar și de expunerea la radiațiile solare, care favorizează hiperpigmentarea pielii.

Cearcănele structurale sunt asociate cu modificările anatomice ale regiunii perioculare și se pot manifesta prin apariția pungilor de sub ochi sau prin accentuarea șanțului lacrimal. În cazul pungilor, acestea pot fi cauzate de protruzia țesutului adipos, favorizată de slăbirea structurilor musculare și de susținere din jurul ochilor.

Există, de asemenea, situații în care șanțul lacrimal este principalul element vizibil, fără ca pungile de sub ochi să fie proeminente. În aceste cazuri, aspectul de cearcăne este determinat în special de relieful anatomic al zonei și de umbrele create de acesta.”, a adăugat specialistul

Când poate indica apariția cearcănelor o problemă de sănătate

„Un prim semnal de alarmă poate fi apariția unui edem la nivelul ochilor, mai ales atunci când acesta apare brusc sau este persistent. În astfel de situații, poate fi luată în considerare o posibilă afectare tiroidiană sau renală.

Atât hipotiroidismul, cât și anumite afecțiuni renale pot favoriza retenția de lichide, care se poate manifesta prin umflarea țesuturilor din jurul ochilor. De asemenea, în boala Basedow-Graves, o afecțiune autoimună a tiroidei, poate apărea exoftalmia, caracterizată prin protruzia (proeminența) globilor oculari.

Asimetria oculară, un semnal de alarmă care necesită investigații

Un alt aspect care necesită atenție este apariția unei asimetrii evidente între cei doi ochi, în special atunci când un singur glob ocular devine brusc mai proeminent decât celălalt. În astfel de cazuri, trebuie investigată și posibilitatea existenței unei formațiuni tumorale în spatele globului ocular.

În cazul anemiei, aspectul zonei din jurul ochilor poate fi caracterizat mai degrabă prin paloare (aspect palid) decât printr-o pigmentare propriu-zisă. Evaluarea nu se limitează însă la aspectul pielii, fiind importantă identificarea altor simptome asociate, deoarece manifestările unei anemii nu se rezumă, de regulă, la regiunea oculară.

Traumatismele și apariția echimozelor periorbitale

Nu în ultimul rând, traumatismele pot determina apariția unor echimoze periorbitale, adică a unor colorații violacee în jurul ochilor. Un exemplu îl reprezintă fractura de bază de craniu, care poate fi însoțită de echimoze periorbitale bilaterale. Într-un asemenea context, modificările sunt asociate unui traumatism și trebuie evaluate medical de urgență.”, a completat medicul specialist dermatolog

Cum putem preveni apariția cearcănelor

„În ceea ce privește rutina de îngrijire, este recomandată utilizarea zilnică a cremelor hidratante, atât dimineața, cât și seara. În rutina de seară pot fi introduse și produse pe bază de retinoizi, special formulate pentru zona perioculară, în funcție de toleranța pielii și de recomandările unui specialist.

De asemenea, aplicarea zilnică a unui produs cu factor de protecție (SPF 50), indiferent de anotimp, contribuie la protejarea pielii împotriva efectelor radiațiilor ultraviolete. Pentru o protecție optimă, este indicată și reaplicarea produsului pe parcursul zilei, atunci când este posibil. În plus, purtarea ochelarilor de soare, inclusiv în timpul condusului, ajută la protejarea zonei perioculare împotriva radiațiilor solare.” a mai precizat sursa Digi24.ro

Specialiștii atrag atenția că prevenirea și diminuarea cearcănelor nu țin doar de produsele cosmetice folosite, ci și de stilul de viață.

Un program regulat de somn, hidratarea adecvată, aproximativ doi litri de lichide pe zi, în funcție de nevoile individuale, renunțarea la fumat și limitarea consumului de alcool pot contribui la menținerea unui aspect sănătos al pielii.”, a mai adăugat sursa Digi24.ro

Medic dermatolog: „În funcție de tipul de cearcăne, pot fi recomandate abordări terapeutice diferite”

Cearcăne pigmentare

„În cazul cearcănelor pigmentare, rutina de îngrijire deține un rol important și trebuie să includă fotoprotecție riguroasă, aplicarea retinoizilor seara și utilizarea unor ingrediente precum vitamina C, niacinamida sau acizii cu efect exfoliant, dimineața, în funcție de toleranța pielii.

În cabinetul dermatologic, pot fi recomandate proceduri pentru zona din jurul ochilor sau tratamente laser care reduc hiperpigmentarea. Pentru rezultate vizibile, sunt necesare, de regulă, mai multe ședințe. Menținerea efectelor poate presupune tratamente periodice și protecție solară riguroasă.

Cearcăne vasculare și structurale

În cazul cearcănelor vasculare, aspectul închis la culoare poate fi asociat cu vizibilitatea vaselor de sânge din zona ochilor. Abordarea depinde de cauză și de particularitățile pielii, iar medicul poate recomanda măsuri de îngrijire sau tratamente adaptate situației, printre care microneedling, mezoterapie injectabilă, polinucleotide și lasere vasculare.

Cearcănele structurale pot fi influențate de forma zonei de sub ochi și de proeminența țesutului adipos, care favorizează apariția pungilor. În aceste cazuri, opțiunile se stabilesc în urma evaluării medicale, în funcție de cât de pronunțate sunt modificările și de rezultatul urmărit.

Totuși, în cazurile în care pungile sunt pronunțate, soluția cea mai potrivită poate fi intervenția chirurgicală, respectiv blefaroplastia.

Șanțurile lacrimale adâncite

Aspectul cearcănelor poate fi accentuat de adâncirea șanțului lacrimal, zona dintre pleoapa inferioară și obraz. Această particularitate poate fi însoțită sau nu de pungi sub ochi.

În astfel de situații, opțiunile de tratament depind de anatomia fiecărei persoane și de modificările observate la consultație. Alegerea unei intervenții necesită o evaluare atentă a beneficiilor și a riscurilor, având în vedere sensibilitatea zonei din jurul ochilor și posibilitatea apariției unor complicații.

Printre procedurile pe care medicul specialist le poate lua în considerare se numără injectarea cu acid hialuronic, fillerul autolog, obținut din sângele pacientului, și transferul de nanofat. Acesta din urmă presupune recoltarea grăsimii dintr-o altă zonă a corpului, prelucrarea și purificarea ei, urmate de injectarea produsului obținut la nivelul șanțului lacrimal, pentru a corecta adâncitura și a reda volum zonei.”, a conchis Dr. Cristina Soare, medic specialist dermatolog