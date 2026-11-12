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De ce poți face infarct chiar dacă ai colesterolul „rău” scăzut. Noua explicație a cercetătorilor

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Infarct
Foto: Profimedia
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Din articol
Ce au descoperit cercetătorii în sângele a aproximativ 35.000 de persoane Două tipuri de particule pot provoca inflamații și modificări ale arterelor Colesterolul LDL scăzut nu înseamnă că riscul de infarct a dispărut Descoperirea ar putea duce la noi metode de prevenire a infarctului

Persoanele care au colesterolul „rău” în limitele recomandate pot fi în continuare expuse riscului de infarct. O echipă internațională de cercetători, coordonată de specialiști de la Universitatea de Tehnologie Chalmers din Suedia, a identificat două tipuri de particule din sânge care pot contribui la inflamarea și deteriorarea vaselor de sânge, independent de acumularea colesterolului.

Descoperirea, prezentată de ScienceDaily, ar putea explica de ce unele persoane dezvoltă boli cardiovasculare chiar și după reducerea colesterolului LDL la valori considerate sănătoase.

Bolile cardiovasculare reprezintă una dintre principalele cauze de mortalitate la nivel mondial. Potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), aproximativ 17,9 milioane de persoane mor anual din cauza acestor afecțiuni, peste 80% dintre decese fiind provocate de infarct și accident vascular cerebral.

Una dintre principalele metode de prevenire a bolilor de inimă este reducerea colesterolului LDL, cunoscut și sub denumirea de colesterol „rău”.

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Acesta poate favoriza formarea plăcilor de aterom în interiorul arterelor, îngustând vasele de sânge și afectând circulația. Dacă o placă se rupe, se poate forma un cheag care blochează circulația sângelui și provoacă un infarct.

Totuși, medicii au observat că reducerea colesterolului LDL nu elimină complet riscul cardiovascular. Unele persoane continuă să dezvolte boli coronariene chiar și atunci când tratamentele reușesc să aducă valorile colesterolului în intervalul recomandat.

Ce au descoperit cercetătorii în sângele a aproximativ 35.000 de persoane

Pentru a înțelege cauzele acestui risc persistent, cercetătorii au analizat probe de sânge provenite de la aproximativ 35.000 de participanți la proiectul britanic UK Biobank, care nu aveau antecedente de boli cardiovasculare.

Oamenii de știință au examinat aproape 3.000 de proteine și au comparat rezultatele cu informațiile genetice și istoricul medical al participanților, monitorizat pe termen lung.

Studiul a urmărit modul în care trei categorii de particule transportoare de grăsimi din sânge pot contribui la apariția bolilor cardiovasculare.

Este vorba despre colesterolul LDL, lipoproteinele bogate în trigliceride (TRL) și lipoproteina(a), cunoscută sub denumirea de Lp(a).

Toate cele trei categorii de particule pot contribui la depunerea colesterolului în pereții arterelor, însă cercetătorii au identificat diferențe importante între mecanismele prin care acestea afectează sistemul cardiovascular.

„Am vrut să înțelegem ce se întâmplă dincolo de acumularea colesterolului în pereții arterelor, dacă diferitele particule care transportă grăsimi pot afecta vasele de sânge în moduri diferite și de ce riscul de boli cardiace persistă”, a explicat Jakub Morze, autorul principal al studiului și cercetător la Universitatea Chalmers.

Două tipuri de particule pot provoca inflamații și modificări ale arterelor

Una dintre cele mai importante descoperiri privește lipoproteinele bogate în trigliceride (TRL) și lipoproteina(a).

Deși aceste particule au structuri diferite, cercetătorii au identificat asemănări semnificative între proteinele asociate lor.

Analizele au arătat că ambele tipuri de particule sunt asociate cu proteine capabile să atragă celulele sistemului imunitar, favorizând inflamația și modificarea structurii pereților vaselor de sânge.

Aceste procese ar putea contribui la dezvoltarea bolilor cardiovasculare chiar și atunci când nivelul colesterolului LDL este controlat prin tratament.

În schimb, proteinele asociate particulelor LDL au fost corelate în principal cu acumularea colesterolului în pereții arterelor.

Descoperirea sugerează că diferitele tipuri de lipoproteine pot contribui la ateroscleroză prin mecanisme biologice distincte.

„Suprapunerea observată între TRL și Lp(a) este una dintre cele mai interesante descoperiri. Aceasta sugerează că particulele pot afecta aceleași procese inflamatorii și vasculare”, a declarat Jakub Morze.

Potrivit cercetătorului, identificarea acestor mecanisme ar putea permite dezvoltarea unor strategii de prevenție mai precise.

Colesterolul LDL scăzut nu înseamnă că riscul de infarct a dispărut

Rezultatele oferă o posibilă explicație pentru ceea ce specialiștii numesc „risc cardiovascular rezidual”, respectiv riscul care persistă chiar și după controlarea factorilor cunoscuți, precum colesterolul LDL.

Lipoproteina(a) este deja recunoscută drept un factor de risc pentru bolile coronariene. Nivelul acesteia este influențat în mare măsură de moștenirea genetică.

În cazul lipoproteinelor bogate în trigliceride, cercetătorii au observat că particulele rămase după eliminarea trigliceridelor pot contribui la acumularea colesterolului în pereții arterelor.

Noul studiu sugerează însă că efectele lor ar putea depăși simpla depunere a grăsimilor, implicând și procese inflamatorii care afectează vasele de sânge.

Cercetătorii consideră că înțelegerea acestor mecanisme ar putea contribui la identificarea persoanelor care prezintă un risc cardiovascular ridicat, chiar dacă analizele obișnuite arată valori bune ale colesterolului LDL.

Descoperirea ar putea duce la noi metode de prevenire a infarctului

Rezultatele studiului, publicate în revista științifică European Heart Journal, deschid posibilitatea dezvoltării unor metode mai personalizate de prevenire a bolilor cardiovasculare.

Cercetătorii vor să stabilească dacă măsurarea proteinelor implicate în inflamație sau dezvoltarea unor tratamente care acționează asupra acestor mecanisme poate reduce riscul de infarct.

Totuși, studiul nu a testat un tratament nou și nici nu a stabilit existența unui test de sânge care să poată fi introdus imediat în practica medicală.

„Reducerea colesterolului LDL rămâne o componentă fundamentală a prevenției. Rezultatele noastre indică procese biologice care ar putea explica o parte din riscul care persistă dincolo de LDL”, a explicat Clemens Wittenbecher, coordonatorul cercetării și profesor asistent de medicină de precizie și diagnostic la Universitatea Chalmers.

Specialistul a precizat că următorul pas va fi stabilirea măsurii în care identificarea sau influențarea acestor procese poate îmbunătăți prevenția cardiovasculară alături de tratamentele existente.

Cercetătorii subliniază că descoperirea nu diminuează importanța reducerii colesterolului LDL, o măsură cu beneficii demonstrate în prevenirea infarctului.

În schimb, studiul arată că sănătatea cardiovasculară depinde de mai multe mecanisme biologice, iar controlul colesterolului „rău”, deși esențial, nu este întotdeauna suficient pentru eliminarea tuturor riscurilor.

Editor : Sebastian Eduard

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