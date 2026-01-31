Live TV

De ce te simți obosit și slăbit când nu există un diagnostic clar. Medicii avertizează: „Lipsa acestui nutrient duce la complicații”

Marina Cimpoacă Data publicării:
Riscurile deficitului de Vitamina C. Foto Getty Images
Riscurile deficitului de Vitamina C. Foto Getty Images
Cum acționează vitamina C și ce beneficii are pentru organism  Efectele deficitului de vitamina C în timp Care este cel mai bun moment din zi pentru a lua vitamina C Riscurile consumului excesiv de vitamina C

Vitamina C este un nutrient esențial pentru menținerea echilibrului biologic al organismului, jucând un rol important în susținerea sistemului imunitar, protejarea țesuturilor și regenerarea celulară. Un aport zilnic insuficient poate perturba aceste mecanisme vitale, generând inițial simptome subtile, care, netratate, pot evolua către probleme de sănătate cu impact semnificativ. Dr. Cornel Brotac, specialist în recuperare medicală cu experiență în medicina alternativă și regenerativă, a detaliat pentru Digi24.ro care sunt semnele deficitului de vitamina C și ce este important pentru prevenirea efectelor sale.

Specialiștii atrag atenția că menținerea unui aport corect de vitamina C este esențială pentru echilibrul organismului, avertizând totodată că un consum necontrolat poate genera riscuri pentru sănătate.

Cum acționează vitamina C și ce beneficii are pentru organism 

„Vitamina C contribuie semnificativ la susținerea sistemului imunitar și protejarea celulelor de stresul oxidativ, sprijinind mecanismele naturale de apărare ale organismului. Ea stimulează activitatea celulelor implicate în combaterea infecțiilor, menține sănătatea pielii și a mucoaselor și favorizează refacerea țesuturilor prin sinteza de colagen, esențială în vindecare și recuperare.

Absorbită în intestinul subțire și transportată prin sânge, vitamina C este atent reglată de organism, iar surplusul este eliminat natural prin urină, ceea ce evidențiază importanța menținerii unui aport echilibrat.

Radicalii liberi sunt molecule instabile care pot provoca daune la nivel celular și pot afecta întregul organism. Aceștia pot fi neutralizați atunci când organismul dispune de cantități adecvate de vitamina C, alături de alți antioxidanți naturali produși în celule, precum glutationul sau bioarginina. Acest nutrient are efect antioxidant, contribuie la reducerea inflamației și protejează celulele împotriva stresului oxidativ, sprijinind în același timp apărarea organismului împotriva infecțiilor.

Pe lângă rolul binecunoscut în susținerea sistemului imunitar, vitamina C susține și alte funcții vitale, inclusiv sănătatea creierului. Nivelurile optime ajută la absorbția eficientă a fierului din alimentele vegetale și mențin sănătatea vaselor de sânge, contribuind astfel la prevenirea anemiei feriprive.”, a explicat medicul specialist Cornel Brotac

Efectele deficitului de vitamina C în timp

„Deficitul de vitamina C se poate manifesta prin oboseală persistentă, slăbiciune musculară, piele uscată sau predispusă la vânătăi, precum și gingii inflamate sau sângerânde. Persoanele afectate pot observa și o vindecare mai lentă a rănilor, iar sistemul imunitar devine mai vulnerabil în fața infecțiilor. Aceste simptome timpurii semnalează că organismul nu primește cantitatea necesară de vitamina C pentru a susține procesele fundamentale de regenerare și protecție.

Dacă deficitul de vitamina C persistă, efectele asupra organismului pot fi severe.

Pe termen lung, lipsa acestei vitamine poate provoca scorbut, afecțiune caracterizată prin sângerări excesive, slăbirea sistemului imunitar și probleme osoase sau dentare. De asemenea, pot apărea tulburări cardiovasculare și dificultăți în regenerarea țesuturilor, sporind riscul de complicații în cazul traumelor sau infecțiilor.”, a adăugat specialistul în recuperare medicală

Alimente bogate în vitamina C

„Menținerea unei alimentații bogate în fructe și legume proaspete, surse naturale de acest nutrient esențial, este importantă pentru prevenirea deficitului și protejarea sănătății pe termen lung.

Printre alimentele cu conținut ridicat se numără citricele, în special lămâile și portocalele, căpșunile, kiwi, pepenele galben, ceapa, ardeiul gras, roșiile și pătrunjelul. Acestea pot fi consumate crude sau sub formă de sucuri naturale și combinații proaspete. În plus, uleiul de măsline facilitează absorbția vitaminelor și mineralelor la nivel celular, fiind recomandat să fie consumat, o linguriță, în perioadele în care se administrează suplimente cu vitamina C.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

Care este cel mai bun moment din zi pentru a lua vitamina C

„Vitamina C poate fi administrată în orice moment al zilei, însă pentru o absorbție optimă și pentru a evita disconfortul gastric, se recomandă consumul în prima parte a zilei, între orele 9 și 11, sau chiar dimineața, pe stomacul gol.

Persoanele care nu tolerează suplimentul în aceste condiții îl pot lua și în timpul mesei. Administrarea dimineața, când organismul este mai receptiv la nutrienți, poate avea și un efect energizant.”, a mai adăugat medicul.

Riscurile consumului excesiv de vitamina C

„Deși vitamina C este vitală pentru sănătate, un aport excesiv poate avea efecte nedorite. Fiind o vitamină solubilă în apă, organismul nu o stochează în cantități mari, iar dozele foarte mari pot crește riscul formării calculilor renali de oxalat.

Consumul excesiv de vitamina C poate influența rezultatele unor teste de laborator, precum analiza glucozei în urină sau testele de sânge ocult în scaun, motiv pentru care se recomandă întreruperea aportului cu câteva zile înainte de recoltarea probelor.

Totodată, dozele mari pot agrava supraîncărcarea cu fier la persoanele predispuse. Limita superioară tolerabilă este, în general, de 2.000 mg pe zi. Depășirea ocazională a acestei doze nu este, de regulă, periculoasă, însă consumul cronic de cantități foarte mari trebuie evitat pentru a preveni efectele adverse asupra organismului.”, conchide medicul specialist

Acest articol nu înlocuiește sfaturile unui medic specialist. Orice schemă de tratament sau recomandare de consum trebuie să vină din partea unei persoane autorizate.

