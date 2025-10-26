De la trosnitul degetelor la guma de mestecat care rămâne în stomac: experții demontează cele mai întâlnite mituri despre sănătate

Există numeroase mituri despre sănătate. Într-un sondaj recent realizat pe un eșantion de 1.000 de medici, peste 85% dintre aceștia au declarat că au întâlnit informații eronate din partea pacienților în ultimii cinci ani, relatează Independent.

„Adesea căutăm o soluție de tipul «o singură pastilă», acel lucru pe care îl putem face pentru a rezolva o problemă sau pentru a ne simplifica viața și a ne simți eficienți”, a declarat dr. Leonor Fernandez, medic de familie la Centrul Medical Beth Israel Deaconess din Boston, pentru Harvard Medical School.

„Dar pentru majoritatea aspectelor legate de sănătate, soluția constă în echilibrul dintre ceea ce faci și ceea ce mănânci, mai degrabă decât într-un singur lucru specific.”

Trosnitul degetelor

Trosnitul degetelor este un obicei greșit, iar o superstiție veche susține că acest obicei poate provoca artrită.

Sursa acestei idei, care circulă de zeci de ani, rămâne neclară. Dar medicii spun că nu este adevărată.

Osteoartrita — care afectează aproximativ 33 de milioane de adulți din SUA și este de departe cea mai frecventă afecțiune articulară — este cauzată de suprasolicitare și uzură în timp.

„Adevărul este că nu există nicio legătură între pocnitul degetelor și artrita — sau orice altă problemă de sănătate pe termen lung”, a spus dr. Eric Ruderman, reumatolog la Northwestern Medicine.

Momentul în care mănânci

Peste 100 de milioane de americani suferă de obezitate, ceea ce crește riscul de diabet, boli cardiace și alte afecțiuni care pun viața în pericol.

O concepție greșită des întâlnită este că mâncatul seara poate duce la creșterea în greutate. Vedete precum Chris Hemsworth, starul Marvel, ar practica postul intermitent și nu ar mânca cu câteva ore înainte de culcare.

Totuși, deși metabolismul tău încetinește noaptea, momentul în care mănânci nu contează atât de mult cât ceea ce mănânci la acea masă.

„Poate că este adevărat că metabolismul și secreția de insulină se modifică noaptea, deoarece dormim”, a spus Fernandez. „Dar bănuiesc că ceea ce mănânci și dacă mănânci conștient contează mai mult.”

Guma de mestecat

O veche zicală sugerează că guma de mestecat poate rămâne în stomac timp de șapte ani după ce o înghiți.

Dar, deși organismul nostru nu dispune de enzimele necesare pentru a descompune baza gumelor, aceasta părăsește totuși organismul, a spus gastroenterologul dr. Nancy McGreal pentru Duke Health.

„În toate endoscopiile superioare pe care le-am efectuat atât la copii, cât și la adulți, nu am văzut niciodată o bucată de gumă de mestecat în stomac”, a spus Nancy McGreal.

Cafeaua și dezvoltarea

Mitul conform căruia cafeaua încetinește creșterea se crede că provine dintr-o schemă comercială din anii 1930. O reclamă din 1933, realizată de magnatul și producătorul de Grape Nuts, C.W. Post, avertiza asupra consumului de cafea.

În realitate, nu există dovezi științifice conform cărora consumul de cafea ar putea afecta creșterea copiilor, a afirmat Harvard Medical School.

„Cofeina nu are un impact semnificativ asupra înălțimii unui copil”, a declarat medicul endocrinolog pediatru Dr. Roy Kim pentru Cleveland Clinic.

Ouăle și colesterolul

Mitul conform căruia consumul de ouă determină creșterea colesterolului este un alt adevăr distorsionat care nu este chiar așa cum se crede.

Deși nu se poate nega faptul că ouăle au un conținut ridicat de colesterol – 186 miligrame numai în gălbenuș, sau 62% din doza zilnică recomandată –, acest lucru nu va crește semnificativ nivelul colesterolului din sânge, potrivit Australia Health Alliance.

„Mai degrabă, consumul excesiv de alimente bogate în grăsimi saturate și zahăr tinde să provoace acest lucru”, a explicat Australia Health Alliance.

Ouăle sunt, de asemenea, bogate în proteine și alți nutrienți, iar consumul lor poate îmbunătăți sănătatea inimii, potrivit unui studiu realizat de Universitatea Harvard.

Gheața și arsurile

Ideea că gheața poate ajuta la vindecarea unei arsuri pare rezonabilă pentru cei care nu sunt experți în medicină. Gheața ajută la calmarea inflamațiilor și a altor leziuni.

Cu toate acestea, aplicarea gheții pe o arsură poate face mai mult rău decât bine, spun medicii. Gheața poate provoca degerături care deteriorează și mai mult pielea, avertizează Tulsa ER și Spitalul.

În schimb, oamenii ar trebui să țină zona afectată sub apă rece.

„Pe o zonă arsă, cel mai bine este să folosiți apă rece, de exemplu ținând zona arsă sub un robinet deschis timp de câteva minute”, au recomandat medicii de la Mount Elizabeth Hospitals.

Regula de 5 secunde

Proveniența ideii că alimentele sunt încă ferite de bacterii după ce au stat cinci secunde pe podea sau pe o altă suprafață poate fi surprinzătoare. Ea datează din vremea războinicului mongol Genghis Khan, care a creat propria „regulă Khan”.

Mâncarea care cădea pe podea la banchetele sale era considerată suficient de bună pentru a fi consumată, deoarece era foarte specială.

Dar bacteriile se transferă pe alimente în momentul în care acestea ating solul, potrivit medicilor de la Mount Elizabeth.

„Pentru a evita îmbolnăvirea, este mai bine să fiți precauți și să aruncați orice aliment căzut pe jos sau, cel puțin, să îl spălați cu atenție mai întâi”, au recomandat specialiștii.

Editor : A.M.G.