Live TV

De la trosnitul degetelor la guma de mestecat care rămâne în stomac: experții demontează cele mai întâlnite mituri despre sănătate

Data publicării:
trosnit-degete
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Din articol
Trosnitul degetelor Momentul în care mănânci Guma de mestecat Cafeaua și dezvoltarea Ouăle și colesterolul Gheața și arsurile Regula de 5 secunde

Există numeroase mituri despre sănătate. Într-un sondaj recent realizat pe un eșantion de 1.000 de medici, peste 85% dintre aceștia au declarat că au întâlnit informații eronate din partea pacienților în ultimii cinci ani, relatează Independent.

„Adesea căutăm o soluție de tipul «o singură pastilă», acel lucru pe care îl putem face pentru a rezolva o problemă sau pentru a ne simplifica viața și a ne simți eficienți”, a declarat dr. Leonor Fernandez, medic de familie la Centrul Medical Beth Israel Deaconess din Boston, pentru Harvard Medical School.

„Dar pentru majoritatea aspectelor legate de sănătate, soluția constă în echilibrul dintre ceea ce faci și ceea ce mănânci, mai degrabă decât într-un singur lucru specific.”

Trosnitul degetelor

Trosnitul degetelor este un obicei greșit, iar o superstiție veche susține că acest obicei poate provoca artrită.

Sursa acestei idei, care circulă de zeci de ani, rămâne neclară. Dar medicii spun că nu este adevărată.

Osteoartrita — care afectează aproximativ 33 de milioane de adulți din SUA și este de departe cea mai frecventă afecțiune articulară — este cauzată de suprasolicitare și uzură în timp.

„Adevărul este că nu există nicio legătură între pocnitul degetelor și artrita — sau orice altă problemă de sănătate pe termen lung”, a spus dr. Eric Ruderman, reumatolog la Northwestern Medicine.

Momentul în care mănânci

Peste 100 de milioane de americani suferă de obezitate, ceea ce crește riscul de diabet, boli cardiace și alte afecțiuni care pun viața în pericol.

O concepție greșită des întâlnită este că mâncatul seara poate duce la creșterea în greutate. Vedete precum Chris Hemsworth, starul Marvel, ar practica postul intermitent și nu ar mânca cu câteva ore înainte de culcare.

Totuși, deși metabolismul tău încetinește noaptea, momentul în care mănânci nu contează atât de mult cât ceea ce mănânci la acea masă.

„Poate că este adevărat că metabolismul și secreția de insulină se modifică noaptea, deoarece dormim”, a spus Fernandez. „Dar bănuiesc că ceea ce mănânci și dacă mănânci conștient contează mai mult.”

Guma de mestecat

O veche zicală sugerează că guma de mestecat poate rămâne în stomac timp de șapte ani după ce o înghiți.

Dar, deși organismul nostru nu dispune de enzimele necesare pentru a descompune baza gumelor, aceasta părăsește totuși organismul, a spus gastroenterologul dr. Nancy McGreal pentru Duke Health.

„În toate endoscopiile superioare pe care le-am efectuat atât la copii, cât și la adulți, nu am văzut niciodată o bucată de gumă de mestecat în stomac”, a spus Nancy McGreal.

Cafeaua și dezvoltarea

Mitul conform căruia cafeaua încetinește creșterea se crede că provine dintr-o schemă comercială din anii 1930. O reclamă din 1933, realizată de magnatul și producătorul de Grape Nuts, C.W. Post,  avertiza asupra consumului de cafea.

În realitate, nu există dovezi științifice conform cărora consumul de cafea ar putea afecta creșterea copiilor, a afirmat Harvard Medical School.

„Cofeina nu are un impact semnificativ asupra înălțimii unui copil”, a declarat medicul endocrinolog pediatru Dr. Roy Kim pentru Cleveland Clinic.

Ouăle și colesterolul

Mitul conform căruia consumul de ouă determină creșterea colesterolului este un alt adevăr distorsionat care nu este chiar așa cum se crede.

Deși nu se poate nega faptul că ouăle au un conținut ridicat de colesterol – 186 miligrame numai în gălbenuș, sau 62% din doza zilnică recomandată –, acest lucru nu va crește semnificativ nivelul colesterolului din sânge, potrivit Australia Health Alliance.

„Mai degrabă, consumul excesiv de alimente bogate în grăsimi saturate și zahăr tinde să provoace acest lucru”, a explicat Australia Health Alliance.

Ouăle sunt, de asemenea, bogate în proteine și alți nutrienți, iar consumul lor poate îmbunătăți sănătatea inimii, potrivit unui studiu realizat de Universitatea Harvard.

Gheața și arsurile

Ideea că gheața poate ajuta la vindecarea unei arsuri pare rezonabilă pentru cei care nu sunt experți în medicină. Gheața ajută la calmarea inflamațiilor și a altor leziuni.

Cu toate acestea, aplicarea gheții pe o arsură poate face mai mult rău decât bine, spun medicii. Gheața poate provoca degerături care deteriorează și mai mult pielea, avertizează Tulsa ER și Spitalul.

În schimb, oamenii ar trebui să țină zona afectată sub apă rece.

„Pe o zonă arsă, cel mai bine este să folosiți apă rece, de exemplu ținând zona arsă sub un robinet deschis timp de câteva minute”, au recomandat medicii de la Mount Elizabeth Hospitals.

Regula de 5 secunde

Proveniența ideii că alimentele sunt încă ferite de bacterii după ce au stat cinci secunde pe podea sau pe o altă suprafață poate fi surprinzătoare. Ea datează din vremea războinicului mongol Genghis Khan, care a creat propria „regulă Khan”.

Mâncarea care cădea pe podea la banchetele sale era considerată suficient de bună pentru a fi consumată, deoarece era foarte specială.

Dar bacteriile se transferă pe alimente în momentul în care acestea ating solul, potrivit medicilor de la Mount Elizabeth.

„Pentru a evita îmbolnăvirea, este mai bine să fiți precauți și să aruncați orice aliment căzut pe jos sau, cel puțin, să îl spălați cu atenție mai întâi”, au recomandat specialiștii.

Citește și:

Creierul bărbaților se micșorează mai repede decât cel al femeilor pe măsură ce îmbătrânesc, arată un studiu

Butonul de panică, obligatoriu în fiecare salon de spital privat sau de stat. Ce mai prevede legea promulgată de președinte

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
salvador dali
1
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador...
jurilovca
2
România are o nouă stațiune turistică: Comuna este una dintre cele mai pitorești așezări...
2025-01-10 instant-4635
3
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce...
Vacanța de iarnă pentru elevi. Foto Getty Images
4
Cea mai lungă vacanță din an pentru elevi: Sărbătorile de iarnă aduc 19 zile libere...
maria zaharova face declaratii
5
Reacția Moscovei după ce al 19-lea pachet de sancțiuni UE a interzis exportul de licheni...
Ce a făcut Gigi Becali, după ce i s-a spus ”NU” la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului! A avut 60.000 € ”la mână”
Digi Sport
Ce a făcut Gigi Becali, după ce i s-a spus ”NU” la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului! A avut 60.000 € ”la mână”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Premierul Ilie Bolojan, în studioul Digi24. Răspunsuri după o...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
Ziua în care a fost inaugurată Catedrala Națională. Politicieni...
donald trump - mike pence
Dezvăluiri din discuția dintre Donald Trump și Mike Pence din ziua...
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu a fost desemnat candidatul PNL la Primăria Capitalei...
Ultimele știri
O întrerupere a serviciilor Amazon a zguduit internetul. Un informatician explică de ce „cloud-ul” trebuie să se schimbe
Actorul Michael J. Fox compară boala Parkinson cu un agresor: „Totul ține de felul în care te ridici împotriva lui”
După Kamala Harris, Gavin Newsom a anunțat că ia în calcul o candidatură la președinția SUA: „Da, altfel aș minți”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Nicolae Ceausescu besucht Renault / Foto 1970
Miturile „raiului” comunist (3). Ceaușescu a plătit datoria externă, dar cu costuri uriașe pentru populație. Era România mai bogată?
profimedia-0073894216
Miturile „raiului” comunist (1). Cum erau, de fapt, educația, sănătatea și siguranța cetățeanului de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu
68dc5699-0044-4e52-854e-86b513d779b6
Marea Britanie promovează renunțarea la fumat prin vaping. 8 mituri despre vaping, demontate de Serviciul britanic de Sănătate
persoana care incearca sa deschida o masina inghetata
VIDEO. Cum ne dezghețăm corect mașina. Specialiștii avertizează că metodele de pe internet pot provoca pagube
Activitate cerebrală, mintea umană
„Un mit amuzant”: oamenii obișnuiți utilizează doar 10% din creier. „Dacă folosești doar atât, probabil ești conectat la aparate”
Partenerii noștri
Pe Roz
Femeie criticată dur după ce a plătit mii de dolari pe operație estetică, dar a refuzat să achite rechizitele...
Cancan
Ce a făcut mulțimea când Principesa Margareta și Principele Radu au ajuns la sfințirea Catedralei Mântuirii...
Fanatik.ro
Mirel Rădoi, atac direct la Mihai Rotaru: „Toți antrenorii sunt nebuni? Și Neagoe, și Gâlcă?”
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Transferul pe axa UTA – Steaua care l-a băgat în belele pe Nicolae Ceaușescu. „Judecat pentru subminarea...
Adevărul
Inflație de formațiuni suveraniste. Ce arată, de fapt, „bucățile rupte” din AUR, partidul condus de George...
Playtech
Când și cum trebuie tuns gazonul înainte de iarnă pentru a-l proteja corect
Digi FM
Dan Negru, comentariu dur privind sfințirea picturii Catedralei Neamului: „Poate că Iisus n-ar fi prins o...
Digi Sport
Imaginile care au provocat un scandal uriaș după Real Madrid - Barcelona: ”Niciodată în viața asta” / ”Jaf pe...
Pro FM
Justin Trudeau, impresionat de Katy Perry încă de la prima întâlnire: „A zburat până în California doar...
Film Now
Danny DeVito, îndrăgostit de rolul de bunic. “Carmine și tataie sunt cei mai buni prieteni”, spune fiica lui...
Adevarul
Unul dintre bărbații morți în Munții Făgăraș era polițist și avea 35 de ani. Un supraviețuitor a povestit cum...
Newsweek
Protest, miercuri, pentru pensii mai mari. 4 sindicate alături de pensionari. Ce nemulțumiri sunt?
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
7 reguli simple pentru o inimă sănătoasă. Recomandările nutriționiștilor pentru a reduce riscul de infarct și...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Jessica Alba, îndrăzneață la plajă, într-un costum de baie minuscul. Iubire cu un actor mai tânăr și un nou...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...