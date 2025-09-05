Decizie majoră pentru pacienţii din România. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene obligă statul să respecte dreptul pacienţilor la decontarea tratamentelor în străinătate. Această hotărâre a fost pronunţată după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a sesizat instanţa europeană în legătură cu regulile din ţara noastră, care îngreunau accesul pacienţilor la decontarea tratamentelor.

În acest moment, pentru ca un pacient să poată pleca la tratament în străinătate are nevoie de acordul unui medic dintr-un spital public, după care să obțină formularul european de la Casa de Sănătate. Aceasta este condiția pentru ca el să poată pleca în orice țară a Uniunii Europene, relatează Carla Tănasie, jurnalist Digi24.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene ne spune însă că este o regulă care nu e tocmai corectă, și care nu mai încurajează pacienții să plece la aceste tratamente în străinătate și că, de fapt, ar trebui ca orice medic - fie că este din sistemul public, privat sau chiar din străinătate, să poată emite un document care să autorizeze plecarea pacientului la aceste tratamente. Practic, instanțele naționale din țara noastră trebuie să țină cont de ce spune acum Curtea Europeană, iar România trebuie să stabilească acum reguli mai simple pentru a falicilita plecarea pacienților la tratamente în străinătate.

Un alt lucru pe care l-a sesizat CJUE este legat de modul în care autoritățile calculează suma care trebuie rambursată statului în care pacientul pleacă, iar instanțele pot de acum înainte să verifice această formulă, să fie una obiectivă, clară și nediscriminatorie.

Așadar, ce se schimbă pentru pacienți este că dacă vor merge în instanță, cel mai probabil vor câștiga mai ușor aceste procese. Și totul a plecat de la faptul că un pacient din Mureș care avea cancer la prostată s-a operat în Germania. A dat statul român în judecată pentru că nu i-a decontat acest tratament, tocmai pentru că nu avea un aviz, un bilet de trimitere de la un medic dintr-un spital public.

