Declinul memoriei începe mai devreme decât credeam, sugerează noi cercetări

Pierderea memoriei este de obicei considerată o problemă care apare odată cu înaintarea în vârstă. Greșeli precum uitarea numelui cuiva sau recunoașterea unui chip familiar fără a-ți aminti de unde îl cunoști sunt adesea privite ca probleme care apar mai târziu în viață, scrie eurekalert.org.

Un nou studiu realizat de o echipă de la Universitatea din Binghamton dezvăluie de ce memoria se modifică pe măsură ce îmbătrânim – și că această schimbare are loc mai devreme decât cred majoritatea oamenilor, posibil chiar la vârsta mijlocie.

„Acesta este unul dintre studiile dintr-o listă tot mai lungă care subliniază faptul că perioada vârstei de mijloc este cu adevărat importantă pentru funcționarea memoriei și nu ar trebui ignorată. De mult timp, majoritatea studiilor s-au concentrat pe comparația dintre adulții tineri și cei în vârstă”, a declarat Ian McDonough, profesor asociat de psihologie la Universitatea Binghamton, coautor al unui nou studiu publicat în Cerebral Cortex.

McDonough și Destaw Mekbib, cercetător postdoctoral, au testat un grup de aproximativ 60 de adulți cu vârste cuprinse între 18 și 74 de ani, arătându-le fețe asociate cu diverse obiecte și scene. După o pauză de cinci minute, participanții au efectuat un test de memorie în care li s-a cerut să aleagă obiectul sau scena corespunzătoare fiecărei fețe – totul în timp ce un aparat RMN înregistra activitatea hipocampului lor.

McDonough a afirmat că testul reflectă modul în care se formează amintirile. Mai întâi, creierul înregistrează noua amintire. Apoi, într-o perioadă scurtă de timp, hipocampul redă amintirea pentru a o stabiliza. Ulterior, creierul recuperează amintirea atunci când este necesar.

Întrebarea pe care și-au pus-o cercetătorii a fost, însă, modul în care îmbătrânirea afectează continuitatea informației care circulă între aceste etape.

„Observăm o scădere semnificativă a acurateței memoriei de la grupul de vârstă de 20-30 de ani până la persoanele de 50 de ani. Unele dintre aceste procese hipocampale încep deja să se deterioreze la vârsta de mijloc”, a spus McDonough. „Acest lucru sugerează că vârsta de mijloc este într-adevăr un punct de tranziție.”

În contextul acestei cercetări, participanții de vârstă mijlocie asociau adesea un chip cu un obiect sau o scenă greșită. Ei își aminteau că au mai văzut-o înainte, dar nu și care asociere era corectă, aproape ca un fenomen de genul „Am mai văzut ceva de genul acesta înainte”.

„Devine dificil deoarece acum toate aceste imagini de pe ecran în timpul testului par familiare”, a spus McDonough. „Ei știu că le-au văzut pe toate înainte, dar acum ceea ce trebuie să-și amintească este acea legătură specifică. Și aici, pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, încep să manifeste cu adevărat aceste erori.”

Comparând modul în care persoanele mai tinere și cele mai în vârstă accesează amintirile, cercetătorii au presupus că adulții mai în vârstă vor prezenta o activitate hipocampală mai slabă, dar nu a fost exact așa. Ceea ce au descoperit a fost mai interesant. Când adulții tineri făceau greșeli la testele de memorie, acest lucru se datora faptului că creierul lor nu activa tiparele de memorie originale, ceea ce era de așteptat.

Cu toate acestea, când adulții în vârstă făceau greșeli, creierul lor prezenta o reactivare puternică a acelor tipare de memorie.

„Cu cât reactivează mai mult hipocampul în mod consistent cu codificarea, cu atât sunt mai predispuși să facă aceste erori de memorie”, a spus McDonough. „Așadar, în loc ca acel model de reactivare să fie asociat cu o memorie mai bună, el este asociat cu acele erori.”

McDonough a spus că nu se știe încă de ce adulții în vârstă pot prezenta o reactivare puternică a hipocampului în timp ce comit erori de memorie. Viitoarele studii de urmărire ar putea analiza codificarea, consolidarea și recuperarea memoriei la nivel individual și ar putea explora modul în care stimularea creierului după învățare afectează memoria.

El a subliniat că cercetătorii ar trebui să se concentreze mai mult pe persoanele de vârstă mijlocie, urmărindu-le pe parcursul mai multor ani, având în vedere această nouă informație conform căreia memoria se poate modifica mai devreme în viață.

„Nu avem cu adevărat o înțelegere științifică solidă a ceea ce se întâmplă la vârsta mijlocie, deoarece creierul nu se degradează uniform pe parcursul acestei perioade, unele regiuni degradându-se mai repede decât altele”, a spus McDonough. „Va fi important să identificăm momentele în care au loc aceste schimbări decisive.”

Editor : M.C