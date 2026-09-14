Live TV

Declinul memoriei începe mai devreme decât credeam, sugerează noi cercetări

Data actualizării: Data publicării:
ilustratie a unui om care se tine de cap
Creierul uman, Foto: Guliver/ Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Pierderea memoriei este de obicei considerată o problemă care apare odată cu înaintarea în vârstă. Greșeli precum uitarea numelui cuiva sau recunoașterea unui chip familiar fără a-ți aminti de unde îl cunoști sunt adesea privite ca probleme care apar mai târziu în viață, scrie eurekalert.org.

Un nou studiu realizat de o echipă de la Universitatea din Binghamton dezvăluie de ce memoria se modifică pe măsură ce îmbătrânim – și că această schimbare are loc mai devreme decât cred majoritatea oamenilor, posibil chiar la vârsta mijlocie.

„Acesta este unul dintre studiile dintr-o listă tot mai lungă care subliniază faptul că perioada vârstei de mijloc este cu adevărat importantă pentru funcționarea memoriei și nu ar trebui ignorată. De mult timp, majoritatea studiilor s-au concentrat pe comparația dintre adulții tineri și cei în vârstă”, a declarat Ian McDonough, profesor asociat de psihologie la Universitatea Binghamton, coautor al unui nou studiu publicat în Cerebral Cortex.

McDonough și Destaw Mekbib, cercetător postdoctoral, au testat un grup de aproximativ 60 de adulți cu vârste cuprinse între 18 și 74 de ani, arătându-le fețe asociate cu diverse obiecte și scene. După o pauză de cinci minute, participanții au efectuat un test de memorie în care li s-a cerut să aleagă obiectul sau scena corespunzătoare fiecărei fețe – totul în timp ce un aparat RMN înregistra activitatea hipocampului lor.

McDonough a afirmat că testul reflectă modul în care se formează amintirile. Mai întâi, creierul înregistrează noua amintire. Apoi, într-o perioadă scurtă de timp, hipocampul redă amintirea pentru a o stabiliza. Ulterior, creierul recuperează amintirea atunci când este necesar.

Întrebarea pe care și-au pus-o cercetătorii a fost, însă, modul în care îmbătrânirea afectează continuitatea informației care circulă între aceste etape.

„Observăm o scădere semnificativă a acurateței memoriei de la grupul de vârstă de 20-30 de ani până la persoanele de 50 de ani. Unele dintre aceste procese hipocampale încep deja să se deterioreze la vârsta de mijloc”, a spus McDonough. „Acest lucru sugerează că vârsta de mijloc este într-adevăr un punct de tranziție.”

În contextul acestei cercetări, participanții de vârstă mijlocie asociau adesea un chip cu un obiect sau o scenă greșită. Ei își aminteau că au mai văzut-o înainte, dar nu și care asociere era corectă, aproape ca un fenomen de genul „Am mai văzut ceva de genul acesta înainte”.

„Devine dificil deoarece acum toate aceste imagini de pe ecran în timpul testului par familiare”, a spus McDonough. „Ei știu că le-au văzut pe toate înainte, dar acum ceea ce trebuie să-și amintească este acea legătură specifică. Și aici, pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, încep să manifeste cu adevărat aceste erori.”

Comparând modul în care persoanele mai tinere și cele mai în vârstă accesează amintirile, cercetătorii au presupus că adulții mai în vârstă vor prezenta o activitate hipocampală mai slabă, dar nu a fost exact așa. Ceea ce au descoperit a fost mai interesant. Când adulții tineri făceau greșeli la testele de memorie, acest lucru se datora faptului că creierul lor nu activa tiparele de memorie originale, ceea ce era de așteptat.

Cu toate acestea, când adulții în vârstă făceau greșeli, creierul lor prezenta o reactivare puternică a acelor tipare de memorie.

„Cu cât reactivează mai mult hipocampul în mod consistent cu codificarea, cu atât sunt mai predispuși să facă aceste erori de memorie”, a spus McDonough. „Așadar, în loc ca acel model de reactivare să fie asociat cu o memorie mai bună, el este asociat cu acele erori.”

McDonough a spus că nu se știe încă de ce adulții în vârstă pot prezenta o reactivare puternică a hipocampului în timp ce comit erori de memorie. Viitoarele studii de urmărire ar putea analiza codificarea, consolidarea și recuperarea memoriei la nivel individual și ar putea explora modul în care stimularea creierului după învățare afectează memoria.

El a subliniat că cercetătorii ar trebui să se concentreze mai mult pe persoanele de vârstă mijlocie, urmărindu-le pe parcursul mai multor ani, având în vedere această nouă informație conform căreia memoria se poate modifica mai devreme în viață.

„Nu avem cu adevărat o înțelegere științifică solidă a ceea ce se întâmplă la vârsta mijlocie, deoarece creierul nu se degradează uniform pe parcursul acestei perioade, unele regiuni degradându-se mai repede decât altele”, a spus McDonough. „Va fi important să identificăm momentele în care au loc aceste schimbări decisive.”

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nazare nunta miri
1
Nuntă mare în politică: Alexandru Nazare s-a căsătorit astăzi. La eveniment au participat...
De ce se ține post de Înălțarea Sfintei Cruci 2026. Sursă Foto Getty Images
2
Înălțarea Sfintei Cruci 2026: Ce duc credincioșii la biserică pentru sfințire și ce...
nazare nunta
3
Alexandru Nazare a publicat o fotografie de la cununia religioasă cu Maria Mihali...
calafat
4
Situație critică pe Dunăre: Fluviul, înlocuit de kilometri de nisip la Calafat. Fermierii...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
5
Serghei Lavrov, despre invitația ca Zelenski să se vadă cu Putin la Moscova: „Și acesta e...
Aryna Sabalenka și-a ieșit din minți și l-a înjurat fără menajamente: ”A făcut înconjurul lumii”
Digi Sport
Aryna Sabalenka și-a ieșit din minți și l-a înjurat fără menajamente: ”A făcut înconjurul lumii”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Axa creier - intestin
Axa intestin-creier. Legătura între sănătatea intestinală şi depresie, explicată prin intermediul unui nou studiu
Nou născuți
Creierul nou-născuţilor reacţionează mai puternic la plânsul altor bebeluşi decât la vorbire (studiu)
Composition of mathematical equations over green chalkboard
Cei mai mari 25 de matematicieni ai lumii avertizează asupra amenințării AI. „Obiectivele sunt fundamental nealiniate”
editare genetica gene stiinta
Editarea genetică ar putea oferi un tratament de durată pentru o boală hepatică rară. Descoperirea cercetătorilor (studiu)
White sugar
Îndulcitorul mai dulce decât zahărul, care nu modifică răspunsul glicemic. 3 miligrame, suficiente pentru o cană (cercetare)
Recomandările redacţiei
World Cup Draw, Washington - 05 Dec 2025
Donald Trump respinge avertismentele privind pericolele IA şi acuză...
nicusor dan profimedia
Summitul Arcticii din Finlanda: Președintele Nicușor Dan prezintă...
Donald Tusk
Polonia, în stare de alertă sporită. Prim-ministrul polonez...
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
25 de ani de la 11 septembrie. De ce America încă duce războiul...
Ultimele știri
Alegeri prezidenţiale în Franţa, 2027: Marine Le Pen conduce detaşat în toate scenariile celui mai recent sondaj
Coreea de Nord a efectuat un „exerciţiu de atac cu putere de foc”. Ce tipuri de arme au fost folosite
Cum au reușit extremiștii iranieni să se impună și să saboteze acordul de pace cu SUA. „Războiul a intrat în faza de escaladare”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii scapă de blocaje și își ating obiectivele. Tranzit astral puternic până pe 20 septembrie
Cancan
Boala AUTOIMUNĂ de care suferea Mădălina Apostol. Se temea că va rămâne invalidă!
Fanatik.ro
Denis Drăguș, sub 5 goluri la FCSB în primul sezon! Profeția surprinzătoare a lui Mitică Dragomir
editiadedimineata.ro
Meta testează Community Notes în America Latină. Cine va mai verifica dezinformarea?
Fanatik.ro
Tavi Popescu i-a scos peri albi lui Giovanni Becali: „ Are IQ 0, e crescut în junglă!”. Episodul cu șeful...
Adevărul
Câte puncte primești la pensie dacă ai facultate
Playtech
Carrefour își schimbă numele în România. Decizia luată de frații Pavăl pentru cele aproape 500 de magazine
Digi FM
Imagini rare cu Mel Gibson și fiica sa. La 16 ani, Lucia este deja la fel de înaltă ca tatăl ei
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
OUT după 22 de ani la același post TV, n-a stat pe gânduri: decizie radicală și anunț categoric! ”Nu mă...
Pro FM
Andreea Bălan, pozată de soț în costum de baie. Radiază de când e din nou femeie căsătorită
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Martin Freeman, la 55 de ani. De la „Hobbitul” și „Sherlock” la povestea discretă de iubire cu o femeie cu 23...
Adevarul
Danu Spartanu, după bătaia cu Tolea Ciumac: „Mă doare capul. Până la nuntă, trece”. Ce i-a spus Marian...
Newsweek
România, țara unde 4 oameni se sinucid zilnic. Psiholog: Persoanele care au peste 60 ani, cele mai vulnerabile
Digi FM
Brad Pitt și Ines de Ramon, spectacol în tribune la finala US Open. Gesturile romantice dintre cei doi pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
VIDEO Cafea cu particule nesănătoase. De ce sunt periculoase paharele de unică folosință
Digi Animal World
Poziția preferată de somn a pisicilor ascunde un secret. De ce se ghemuiesc atât de des
Film Now
Dakota Johnson, magnet de priviri la New York. Atitudine seducătoare, ochi albaștri și o rochie șic cu...
UTV
Smiley o ține pe Josephine departe de rețelele sociale. Cum s-a adaptat fetița la noua grădiniță