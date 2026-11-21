Un medicament experimental administrat zilnic, în combinație cu chimioterapia, oferă noi speranțe în tratarea cancerului pancreatic, una dintre cele mai agresive forme de cancer. Într-un studiu clinic de fază I/II, tumorile au încetat să crească la 90% dintre pacienți, iar la unul din 12 participanți au devenit nedetectabile la investigațiile imagistice. Specialiștii avertizează însă că sunt necesare studii mai ample și perioade mai lungi de monitorizare pentru a stabili cât timp poate fi ținută boala sub control.

În cadrul studiilor clinice inițiale, cancerul a devenit nedetectabil la investigațiile imagistice în cazul unuia din 12 pacienți cărora li s-a administrat daraxonrasib în combinație cu chimioterapia, anunță news.ro.

Tumorile au încetat să crească la aproape toți cei 61 de participanți, diagnosticați recent cu cancer pancreatic în stadiu avansat, care se răspândise și în alte părți ale corpului.

Totuși, medicii subliniază că este nevoie de mai mult timp pentru a afla cât de mult poate acest tratament să țină boala sub control și avertizează că medicamentul nu trebuie considerat un remediu.

„Incredibil de încurajator”

Organizația Cancer Research UK a descris rezultatele drept „cel mai mare pas înainte din ultimele decenii” pentru pacienții cu cancer pancreatic. Dr. Sam Godfrey, reprezentant al organizației, a declarat pentru BBC News că rezultatele sunt extrem de încurajatoare.

„Ceea ce a reușit acest nou medicament este să găsească o modalitate de a trata ceea ce până acum nu putea fi tratat. În sfârșit, observăm progrese în cazul cancerului pancreatic, care se lăsau așteptate de mult timp”, a spus acesta.

Cancerul pancreatic este cunoscut ca fiind extrem de greu de tratat și are cea mai scăzută rată de supraviețuire dintre toate tipurile comune de cancer din Marea Britanie.

Deși chimioterapia poate reduce într-o anumită măsură dimensiunea tumorilor, boala reapare adesea. Majoritatea pacienților diagnosticați în stadii avansate supraviețuiesc doar câteva luni, nu ani.

Medicii speră că noul tratament le-ar putea oferi pacienților mai mult timp, chiar dacă nu poate opri definitiv evoluția cancerului.

Pacienții incluși în studiu au fost monitorizați, în medie, timp de un an și jumătate. În cazul unora dintre ei, cancerul nu a progresat în această perioadă.

Sunt însă necesare studii pe termen mai lung pentru a stabili dacă boala poate fi adusă în remisie și, în acest caz, cât timp poate fi menținută această stare.

În cadrul studiului de fază I/II, rezultatele au arătat că:

Tumorile au încetat să crească la 90% dintre pacienți.

Puțin peste 60% dintre participanți au observat o reducere a dimensiunii tumorilor sau dispariția acestora.

La aproximativ 8% dintre pacienți, adică unul din 12, tumorile au devenit nedetectabile la tomografiile computerizate.

Speranțe privind prelungirea supraviețuirii

Dr. Wungki Park, de la Memorial Sloan Kettering Cancer Center din SUA, implicat în studiu, a declarat că rezultatele sunt extrem de încurajatoare până în prezent.

„Începem să observăm nu doar o creștere a ratelor de răspuns tumoral, ci și răspunsuri mai profunde și o durată a controlului bolii aproape dublă, ceea ce s-ar putea traduce, în cele din urmă, printr-o supraviețuire mai îndelungată”, a spus el.

Daraxonrasib este un medicament care inhibă activitatea proteinei KRAS și vizează anumite mutații ale genei RAS, întâlnite în majoritatea cazurilor de cancer pancreatic. Aceste mutații contribuie la dezvoltarea și creșterea tumorilor.

Zeci de alte tipuri de cancer, inclusiv cel pulmonar și ovarian, pot prezenta mutații similare, ceea ce deschide posibilitatea ca medicamentul să fie util și pentru alți pacienți.

Dr. Godfrey a declarat: „Sper că succesul inițial pe care începem să-l observăm în cazul cancerului pancreatic să poată fi extins și la alte tipuri de cancer”.

El a subliniat însă că sunt esențiale studiile clinice pe termen lung și evaluarea rezultatelor acestora.

„Cancerul poate reapărea și, chiar dacă investigațiile imagistice nu indică niciun semn al bolii, nu poți ști cu certitudine că aceasta a dispărut decât după ce a trecut mai mult timp”, a explicat specialistul.

Prof. Elena Garralda, președinta Simpozionului EORTC-NCI-AACR 2026, o conferință europeană dedicată cercetării în domeniul cancerului, în cadrul căreia rezultatele studiului sunt prezentate specialiștilor, a declarat:

„Aceste rezultate sunt încurajatoare, deoarece arată că tratamentul combinat ar putea îmbunătăți semnificativ supraviețuirea globală a pacienților, precum și perioada de timp până când tumorile încep să crească din nou”.

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Potrivit organizației Cancer Research UK, în Marea Britanie sunt diagnosticate anual aproximativ 11.500 de cazuri de cancer pancreatic și se înregistrează în jur de 10.200 de decese provocate de această boală.

Actorul Alan Rickman a murit din cauza cancerului pancreatic în 2016, la cinci luni după ce fusese diagnosticat.

Printre simptomele bolii se numără icterul, mâncărimile pielii, urina închisă la culoare, scaunele decolorate, scăderea inexplicabilă în greutate, oboseala și febra.

Editor : C.A.