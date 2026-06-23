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Devin mai periculoase pentru sănătate valurile de caniculă când durează mai mult timp? Ce arată ultimele studii

Data publicării:
A man washes his head with a garden hose to cool down in a park
Foto: Profimedia
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Din articol
Evaluări dificile Studii multiple Efecte asupra somnului

Efectele nocive ale căldurii excesive asupra organismului, precum insolaţia sau problemele cardiovasculare, sunt binecunoscute. Însă, în ce măsură acestea se acumulează în cazul unei perioade de caniculă ce durează excepţional de mult, aşa cum se preconizează în cazul celei care afectează în prezent Franţa şi Europa? Cercetătorii încearcă de mult timp să ajungă la concluziile corecte.

După aproape o săptămână de căldură sufocantă, Franţa se pregăteşte de temperaturi şi mai ridicate - care vor depăşi pe alocuri 40 de grade Celsius -, iar meteorologii au avertizat că acest episod s-ar putea prelungi până aproape de luna iulie şi că ar putea fi comparabil cu celebra caniculă din 2003.

Europa de Vest este afectată de acest fenomen la mai puţin de o lună după un prim val de caniculă. Acel episod, însă, a fost relativ scurt, în timp ce valul actual se anunţă mai îndelungat, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Această constatare alimentează întrebările referitoare la efectele unei canicule care se prelungeşte dincolo de doar câteva zile asupra sănătăţii. În vara anului 2003, când perioada de căldură excesivă a durat mai mult de două săptămâni, canicula a provocat decesul a peste 70.000 de persoane.

Problema este cu atât mai presantă cu cât cercetătorii se aşteaptă ca valurile de caniculă să fie nu doar mai frecvente, ci şi din ce în ce mai lungi, pe fondul încălzirii globale.

Evaluări dificile

Un studiu publicat în 2025 în revista ştiinţifică Nature Geoscience sublinia că durata valurilor de căldură creşte mai rapid decât se preconizase.

Însă, efectele acestei accelerări asupra sănătăţii sunt dificil de evaluat, deoarece uneori se manifestă cu întârziere - pe moment, temperaturile ridicate pot provoca insolaţie şi deshidratare, care uneori pot fi mortale, însă pot să agraveze, de asemenea, afecţiunile existente, în special cele cardiovasculare şi respiratorii, caz în care decesul sau spitalizarea pot surveni după câteva zile.

„Canicula antrenează un număr excesiv de decese şi cunoaştem faptul că impactul se resimte la cinci până la zece zile după debutul caniculei”, a reamintit luni dimineaţă ministrul francez al Sănătăţii, Stéphanie Rist, la postul TF1.

„De fapt, intrăm acum, în această săptămână, în acele zile, în care se manifestă acest impact şi, prin urmare, vom fi foarte vigilenţi în zilele următoare”, a precizat oficialul.

Mai ales că, după mai multe zile de caniculă, apare o întrebare: expunerea la temperaturi ridicate are efecte din ce în ce mai pronunţate asupra organismelor deja afectate de căldură?

Studii multiple

Literatura ştiinţifică rămâne rezervată în privinţa acestui subiect, iar puţine studii s-au axat în mod specific pe consecinţele asociate în mod direct cu durata valului de caniculă. Cu toate acestea, unele lucrări mai vechi oferă, totuşi, unele indicii.

O cercetare publicată în 2011 în revista ştiinţifică Epidemiology a concluzionat, pe baza datelor referitoare la aproximativ o sută de valuri de căldură din Statele Unite, că există un „mic efect” agravant în cazul episoadelor care durează mai mult de patru zile.

Însă, de cele mai multe ori, riscul se rezumă la „efectul izolat al temperaturilor zilnice” - cu alte cuvinte, a zecea zi a unei canicule nu este neapărat mai periculoasă sau mai letală comparativ cu a treia.

În ansamblu, studiile nu indică toate aceeaşi tendinţă. „Unele studii concluzionează că există un efect cumulativ semnificativ asupra mortalităţii, însă altele consemnează concluzii diferite de la un oraş la altul”, ajungând uneori la concluzia că durata expunerii la căldură are doar un efect „minim sau neglijabil”, potrivit unei cercetări de sinteză publicată în 2018 în revista Science Of The Total Environment.

Cu toate acestea, în ultimii ani, cercetarea ştiinţifică a înregistrat progrese în ceea ce priveşte anumite aspecte ale caniculei care vizează sănătatea, ceea ce ar putea schimba situaţia.

Efecte asupra somnului

Este vorba, în special, de efectele nocive ale valurilor de caniculă, sau chiar, pur şi simplu, ale căldurii, asupra somnului. Iar efectele negative ale unui somn de proastă calitate, atât asupra sănătăţii fizice, cât şi asupra celei mintale, tind să se acumuleze pe măsură ce nopţile dificile se succed, fiind perturbată capacitatea de recuperare a organismului.

O sinteză a mai multor studii ştiinţifice, publicată la jumătatea anului 2024 în revista Sleep Medicine, sublinia astfel că „o creştere a temperaturilor provocată de schimbările climatice şi de urbanizare constituie o ameninţare globală la adresa somnului”.

Europa se va confrunta săptămâna aceasta cu un nou val de caniculă, mai accentuat, care constrânge numeroase ţări să ia măsuri, cum ar fi închiderea şcolilor în Franţa şi anularea unor trenuri în Belgia, potrivit AFP.

Printre statele care se vor confrunta cu temperaturi foarte ridicate pentru această perioadă, atât pe timpul zilei, cât şi al nopţii, se numără şi Spania, Portugalia, dar şi Belgia şi Ţările de Jos.

Totodată, sunt aşteptate temperaturi extreme şi în anumite regiuni din centrul şi sudul Angliei, precum şi în Ţara Galilor, dar şi în Elveţia, în Austria şi în Balcani.

Editor : B.P.

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