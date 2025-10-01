Live TV

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/ Facebook

La spitalul de copii din Iași, în secția de Terapie Intensivă, este încălcată una dintre cele mai importante norme de curățenie care ar limita răspândirea infecțiilor nosocomiale. Saloanele pacienților nu au chiuvete, iar asta înseamnă ca personalul medical nu are unde să se spele pe mâini. Deși este o neregulă majoră, Direcția de sănătate publică a acordat autorizația de funcționare în urmă cu 2 ani, când spitalul a fost renovat. Ies la iveală și date despre cum sunt sifonati bani către firme de curățenie care nu prestează aceste servicii. Cei care decontează toate aceste nereguli sunt pacienții. În acest caz cu propria viață. Ministrul sănătății a anunțat la Antena3 CNN că trimite descoperirile din controlul făcut la Parchet.

Prof. dr. Șerban Bubenek, Institutul C.C. Iliescu, în timp ce se spală pe mâini: Ne ștergem cu prosoape, avem în permanență șervețele. Luăm o substanță dezinfectantă și ne dezinfectăm corect pe mâini. Acum pot să mă duc la un bolnav și să-l ating.

Aceasta este procedura pe care ar trebui să o urmeze orice cadru medical înainte de a lua contact cu un pacient de la Terapie Intensivă. La Spitalul Sfânta Maria din Iași, însă, niciun salon de la ATI nu are chiuvetă, iar ușile sunt din lemn. Personalul medical, dacă vrea să se spele pe mâini, trebuie să iasă din salon și să meargă în capătul holului. Asta înseamnă să piardă timp sau poate chiar vieți. Digi24 a întrebat DSP Iași cum a fost dat avizul de funcționare în aceste condiții. Nu am primit încă un răspuns. Președintele Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă atrage atenția că mai sunt și alte probleme.

Prof. dr. Șerban Bubenek, președintele Societății Române de ATI: Nu aveau ce să caute împreună paturile de terapie intensivă neonatală într-o secâie de terapie intensivă generală. Sunt două specialități diferite. Cum să ai saloane de nou-născuți de ATI cu uși de lemn? Cum să nu ai o chiuvetă cu apă sterilă? Trebuie să te speli pe mâini, să te dezinfectezi după fiecare pacient, dacă treci la următorul. Nu pui mănuși cu care te duci de la unul la altul.

Prof. dr. Elena Copaciu, medic primar ATI: Toate aceste norme sunt făcute pentru siguranța pacientului critic aflat în terapie intensivă, și când se face rabat de la aceste norme, rezultatele se văd.

Despre modul greșit în care se face curățenie vorbesc și mamele copiilor care au fost internați în spitalul din Iași.

Mama unui copil: Se face cu același mop curățenie atât în salon cât și pe hol, dar și în toalete. Nu se schimbă mopul, este același pe toate saloanele, se intră dintr-un salon în altul, se lasă ușile deschise pentru aerisire, geamurile nu se pot deschide sub nicio formă.

Curtea de Conturi a descoperit însă probleme și mai grave. Într-un raport publicat chiar în timpul scandalului, scrie negru pe alb cum spitalul a plătit bani pentru servicii de curățenie care nu au fost efectuate. Prejudiciul total este de peste 55 de mii de lei, bani care trebuie recuperați până în luna februarie anul viitor. Pe de altă parte, spitalul se confruntă cu un deficit de 500 de persoane: medici, asistenți, infirmieri, îngrijitoare, brancardieri, tehnic.

Mama unui copil: Nu am văzut niciodată când se schimbă lenjeria, când noi ne retragem și vine un alt copil, să se șteargă paturile, să se dezinfecteze, să se pună o lampă.

La spitalul Sfânta Maria din Iași au murit 7 copii. Pe lângă bolile severe pe care le aveau, ei au fost infectați cu bacteria Serratia, care le-a scurtat viața. Sursa infecției este scurgerea unei chiuvete. Cele 7 decese ale copiilor nu au determinat DSP să ia măsuri. Echipele au venit la spital abia după ce scandalul a explodat în presă. Iar spitalul a anunțat infecțiile abia pe 15 septembrie, deși primul caz a apărut la începutul lunii august.

EXCLUSIV Mărturia unei mame care a avut copilul internat la Sfânta Maria, la Iași: „Îmi este foarte frică să mă mai duc la spital”

EXCLUSIV „Acolo practic se murea”. Mărturia cutremurătoare a mamei unei fetițe care a murit în secția ATI de la Spitalul „Sf Maria” din Iași

