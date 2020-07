În vremea COVID-ului, cârciumile au izul fierăriei lui Iocan, din satul Moromeților. La mese și pe lângă mese, coronavirusul e disecat, analizat și comentat intens. Analiști amatori de cartier, șprițari antrenați și consumatori ocazionali iau în derâdere coronavirusul și-l așează-n vârful conspirației mondiale care vrea musai... ciparea și controlul omului.

Bărbat: Păi... cât mai multe internări, ca să spele niște bani! După mine!

Pentru analiștii amatori retrași la umbra teraselor Oborului, COVID-ul e invenția celor care vor să subjuge, paravanul perfect care ajută mai marii pământului să cipează oamenii, ca să-i controleze.

Client: Am auzit.

Reporter: Ce?

Client: Că te bagă în tratamentul ăla fără să observi. Ți l-a băgat cipul! Și ești controlat!

Reporter: Te controlează ca să ce?

Client: Să te știe de tot, unde ești și ce faci!

Client: Îți pune o bulină d-aia și gata, te-a cipuit și te controlează! Că or să lucreze roboții, până la urmă. În 20 de ani n-o să mai vezi muncitori. Roboți!

Client: Prea îl întinde! Prea îl laudă! Nu e dracu așa de negru precum se spune! Prea se exagerează! Prea se exagerează. Masca! Masca o porți două ore și o arunci, dom-ne! O bagi într-un coș, să aibă și capac. Păi dă-o dracu de mască! Și nici nu sunt performante. Sunt făcute din ce dracu le-o face!

Client: Soția mea a lucrat în sănătate! Colega ei, taică-său a murit, avea 86 de ani, și a primit bani să scrie c-a murit de virus! Dar ce, e prima?

Reporter: Cine i-a dat bani?

Client: De la spital de acolo, nu știu!

Reporter: Ca să ce?

Client: Să scrie c-a murit de virus!

În arșița lui Iulie, berea și vinul potolesc setea amicilor și umilesc COVID-ul în conversații cu iz conspiraționist. Chiar dacă virusul omoară zeci de români zilnic, chiar dacă sirenele ambulanțelor împânzesc orașele, iar țara contabilizează peste mia de infectați în doar 24 de ore, analiștii cârciumilor de cartier nu dau doi bani pe Coronavirus.

Client: Despre ce vorbim? Nu stau să mă contrazic cu nimeni! Băi: și Andreea Esca cu bărbatu-său, la fel. Amândoi, etc.

Client: O încearcă cu toate, înțelegi? Care le place oamenilor! Băi, dacă Andreea Esca. Băi, dacă Marcel Pavel... îți dai seama, s-a băgat și la VIP-uri, d-apăi la noi, niște amărâți?! Te face praf! Murim pe stradă. Cădem ca-n China. Vine aparatul foto: băi ai căzut! Vedeți mă cum a murit de carcalac?

Client: Bani grei! Se dă niște bani pentru treaba asta! Mână-n mână cu DSP-ul! Ăștia taie! DSP-ul! Până la DSP te mănâncă ăia de sus!

Și pentru că politică și fotbal știe tot românul, în palavrele de la șuetă își fac loc și fotbaliștii de la CFR Cluj, proaspăt depistați cu Coronavirus.

Client: Au răcit! Lui Bălgrădean i-a făcut primul test și a ieșit pozitiv, i-a făcut al doilea test... negativ!

Client: Păi da! Dacă eu îți spun că-i caterincă?!

Client: Au răcit!

Client: Dom-ne, poate să fie și-o... Nu mai pot să alerg, ia să mă dau bolnav! Nu mai e bani! Și... hai să-i băgăm în cantonament, că nu mai vrea să joace că n-avem bani să-i plătim! Poate să fie! O zic eu!

