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Dieta asociată cu un risc mai mic de boli cardiovasculare. Specialiștii explică ce alimente include și ce beneficii are

Marina Cimpoacă Data publicării:
Dieta mediteraneană. Sursă Foto Getty Images
Dieta mediteraneană. Sursă Foto Getty Images
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Din articol
Ce înseamnă dieta mediteraneană Beneficiile dietei mediteraneene

Dieta mediteraneană este unul dintre cele mai studiate modele alimentare și este asociată cu beneficii pentru sănătate. Dr. Andra Neacșu, medic specialist endocrinolog cu expertiză în nutriție, a explicat pentru Digi24.ro pe ce reguli se bazează și cum poate ajuta la controlul glicemiei și al colesterolului.

Bazată pe principii simple și pe alegeri variate, dieta alimentară poate reprezenta un model de referință pentru cei care își doresc să își îmbunătățească obiceiurile de zi cu zi.

Ce înseamnă dieta mediteraneană

Dieta mediteraneană este un model alimentar inspirat din obiceiurile tradiționale ale populațiilor din țările aflate în jurul Mării Mediterane. Nu presupune reguli rigide, ca un regim restrictiv, ci se bazează pe alegeri variate și pe un stil de viață echilibrat.

„Un principiu important este reducerea consumului de alimente ultraprocesate, carbohidrați rafinați și produse de tip fast-food. Zahărul ar trebui consumat cu moderație, de preferat cât mai rar.

În schimb, acest model alimentar încurajează consumul de legume și alegerea unor surse de carbohidrați complecși, precum leguminoasele și cerealele integrale. Fructele pot face parte dintr-un regim echilibrat, alături de proteine vegetale și de surse de proteine slabe, cum sunt carnea de pui, curcanul și peștele. Peștele, în special cel gras, ocupă un loc important în dietă și este recomandat de cel puțin două ori pe săptămână. Carnea roșie se consumă mai rar.

În privința grăsimilor, accentul este pus pe sursele considerate mai sănătoase, în timp ce aportul celor provenite din fast-food și din produse foarte procesate este limitat.”, a explicat Dr. Andra Neacșu

Cât timp poate fi urmată pentru rezultate bune

„Spre deosebire de regimurile restrictive, care impun adesea un număr exact de zile, intervale sau reguli stricte privind mesele, dieta mediteraneană nu are o durată prestabilită. Poate fi adoptată pe termen lung, ca parte a unui stil de viață echilibrat.

Schimbările nu trebuie făcute brusc, ci pot fi introduse treptat, în funcție de obiceiurile și nevoile fiecărei persoane. Important este ca noul mod de alimentație să poată fi menținut în timp, fără să rămână o măsură temporară.”, a adăugat specialistul

Beneficiile dietei mediteraneene

„Adoptarea acestui model alimentar poate contribui la menținerea unei greutăți corporale sănătoase, la un control mai bun al glicemiei și la îmbunătățirea profilului lipidic, inclusiv prin menținerea unor valori favorabile ale colesterolului. Totodată, dieta mediteraneană este asociată cu un risc mai redus de boli cardiovasculare.

Efectele benefice sunt susținute și de activitatea fizică regulată, adaptată vârstei și condiției fiecărei persoane. Somnul de calitate este la fel de important: odihna insuficientă poate influența apetitul, nivelul de energie și alegerile alimentare din timpul zilei. Gestionarea stresului completează aceste obiceiuri și contribuie la menținerea echilibrului general, cu efecte favorabile asupra sănătății pe termen lung.”, a conchis sursa Digi24.ro

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