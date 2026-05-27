“DIGI DONEAZĂ VIAȚĂ” trece granițele României. O singură campanie, patru țări şi mii de șanse la viață

Data publicării:
DIGI DONEAZĂ VIAȚĂ , campania internă de donare de sânge a grupului DIGI, trece granițele României. Sute de angajați din România, Spania, Portugalia și Italia donează sânge pentru mii de oameni aflați în suferință.
Astăzi, solidaritatea vorbește în mai multe limbi, dar are același sens: viața.

Pentru prima dată de la lansarea campaniei DIGI DONEAZĂ VIAȚĂ, inițiativa Grupului DIGI depășește granițele României și unește angajați din București, Madrid, Lisabona și Torino într-un gest comun de altruism, donarea de sânge. Într-o perioadă în care spitalele din întreaga Europă se confruntă constant cu deficit de sânge, sute de oameni aleg să ofere câteva minute din timpul lor pentru șansa la viață a altora.

Inițiată în 2019 și ajunsă la cea de-a unsprezecea ediție, campania DIGI DONEAZĂ VIAȚĂ a devenit unul dintre cele mai importante proiecte de responsabilitate socială ale Grupului DIGI, construind an de an o cultură a empatiei, voluntariatului și implicării civice. Ediția din acest an marchează un moment simbolic: prima ediție europeană a campaniei, organizată simultan în România, Spania, Portugalia și Italia.

Demersul reflectă direcțiile strategice #DigiBenefit și #DigiWell, prin care compania promovează voluntariatul, sănătatea și responsabilitatea față de comunitate: pacienți oncologici, victime ale accidentelor, copii sau persoane care depind zilnic de transfuzie pentru a supraviețui.

La ediția din acest an, 485 de angajați DIGI din România s-au înscris pentru a dona sânge, din următoarele orașe: Cluj-Napoca, Iași, Constanța, Craiova, Brașov sau Galați, București , Timișoara. În afara țării, mobilizarea este la fel de impresionantă: 150 de angajați DIGI din Spania vor dona sânge, 32 de colegi din Lisabona și 36 de angajați din Torino.

În cei șapte ani de existență ai campaniei, prin cele 11 ediții consecutive și 23 de sesiuni de recoltare, peste 3.119 #oameniDIGI au donat mai mult de 1.400 de litri de sânge, o resursă vitală care a contribuit la tratarea a peste 9.357 de persoane.

În fiecare pungă de sânge donată există o șansă. O operație care poate avea loc. Un tratament care poate continua. O inimă care poate continua să bată. Iar prin DIGI DONEAZĂ VIAȚĂ, acest gest simplu devine, an după an, o lecție europeană despre solidaritate, responsabilitate și puterea de a salva vieți împreună.

Acest gest plin de umanitate nu ar putea avea loc fără sprijinul Centrelor de Transfuzie.

Editor : A.D.V.

Aryna Sabalenka a văzut cum a putut să intre Naomi Osaka pe teren și a descris-o într-un singur cuvânt
Aryna Sabalenka a văzut cum a putut să intre Naomi Osaka pe teren și a descris-o într-un singur cuvânt
