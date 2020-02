Investigație Digi24 cu camera ascunsă: Vaccinuri antigripale, vândute ilegal pe internet

În plină epidemie și criză de vaccin antigripal, dozele care ar trebui să ne imunizeze se vând ilegal pe internet. Site-urile de vânzări conțin astfel de anunțuri, care sunt valabile foarte puțin timp, pentru că se vând destul de repede, cât și pentru că administratorii platformelor online dezactivează anunțurile, deoarece vânzarea acestora este interzisă. Reporterul Digi24 Mădălina Chițu a stat de vorbă cu vânzătorii de vaccinuri pe internet și chiar s-a întâlnit cu unul dintre ei. De unde provin astfel de vaccinuri și care a fost reacția autorităților, aflați din materialul video. Vă mai spunem şi că OLX, plaforma unde au fost postate anunturile, spune că a declanșat verificări.

Criza vaccinurilor antigripale a dat naștere la o adevărată piață neagră.

Mădălina Chițu, jurnalist Digi24: La scurt timp după ce Ministerul Sănătății a decretat debutul epidemiei de gripă în România, pe site-urile de specialitate deja au apărut anunțuri pentru vaccinurile antigripale. Am sunat și noi la anunțurile postate, în primul rând pentru a vedea dacă ele sunt valabile, dar și pentru a afla de unde provin aceste vaccinuri. Prețul afișat este unul similar cu cel al vaccinurilor pe care le-am găsi în farmacii.

La capătul celălalt al firului am constatat că unii profită. Se pare că vaccinurile antigripale care mai sunt încă disponibile pe piață sunt luate pe sub mână, chiar din sistemul sanitar.

Vânzător de vaccin antigripal: Eu lucrez la spital. Nouă ni se dă acest vaccin. Eu nu l-am făcut niciodată. Că nu fac. Acest vaccin este ținut în condiții optime. Este sigilat, absolut. Nu este desigilat, este absolut cum este el.

Reporter: Cumva mai aveți și alți colegi sau colege care ar putea să mai...

Vânzătoare: Eu, știți ce fac? Eu pot să intru astăzi de serviciu, schimbul 2 și o să mă interesez, dacă doriți să luați mai multe doze.

Pentru a ne asigura că această practică nu este una excepțională am mai încercat la un anunț.

Mădălina Chițu jurnalist Digi 24: „Bun. Atunci rămâne să ne vedem la ora 8. Mulțumesc!”. Tocmai ce am terminat de vorbit cu unul dintre vânzători și urmează să ne vedem în această seară la una din gurile de metrou, pentru a finaliza tranzacția.

Discuție reporter-vânzător, cameră ascunsă:

Vânzător: Cu dumneavoastră am vorbit, nu?

Reporter: Da, Bună seara.

Vâzător: Simona.

Reporter: Mirela, îmi pare bine.

Însoțitor: Iulian.

Vânzător: Bine că am scăpat de ele că nu mai vreau să le am pe net, că numai...

Reporter: Aș vrea să îmi spuneți proveniența lor pentru că, pentru că am văzut...

Vânzător: Asta este data de expirare.

Reporter: Ok, bun. Și ele sunt sigilate, tot?

Vânzător: Ele sunt sigilate. Uitați, ca să vă arat.

Reporter: Le-ați luat din farmacie? Sunt chinezești sau ceva?

Vânzător: Nu sunt chinezești, Doamne ferește, nu. Nu, nu! Sunt normale. Uitați, pachetul este OK, deci nu e desfăcut nimic.

Reporter: OK.

Vânzător: Ele sunt OK și sunt ținute la frigider.

Reporter: Le-ați luat din farmacie sau?...

Vânzător: Le-a luat de la un spital, nu știu exact de unde.

Reporter: Dumneavoastră? Adică vreau să fiu sigură...

Vânzător: Cineva din domeniu - asistent medical, ca să vă spun mai exact. Deci nu vă faceți griji că nu le-am luat de la cineva ciudat sau necunoscut.

Reporterii Digi24 au sesizat autoritățile în legătură cu această situație.

Reporter: Aș vrea să vă uitați la ele, să ne spuneți dacă este un vaccin bun. Pe ambalaj este scris că este pentru sezonul 2019-2020, pare un ambalaj original.

Anca Crupariu, purtător de cuvânt Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România: Există posibilitatea ca în baza codului de bare să se afle o trasabilitate a produsului. ANMDM are această posibilitate. Se poate afla dacă a fost scos din uz. Avem un sistem care este în permanentă legătură cu acest sitem național de verificare a medicamentului.

Reporter: Am mers și la Ministerul Sănătății pentru a ne explica cum ar putea un cadru medical să vândă vaccinul pe care l-ar fi primit pentru a se imuniza.

Horatiu Moldovan, secretar de stat la Ministerul Sănătății: Este o situație anormală și ilegală. Comercializarea de medicamente în România este legiferată. Nu se pot vinde decât prin farmacii acreditate de Ministerul Sănătății. Celelalte site-uri dacă vând medicamente este un gest ilegal și este de competența organelor abilitate să se sesizeze. Noi vom anunța organele în drept să investigheze existența acestor medicamente pe site-uri de comerț general.

Pentru sezonul gripal 2019-2020, Ministerul Sănătății a cumpărat peste 1.500.000 de doze de vaccin. Acestea oricum sunt insuficiente pentru toti cei care ar dori să se imunizeze.

