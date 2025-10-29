Este o presiune foarte mare pe medici, unde există o mare lipsă de personal, atrage atenția dr. Eduard Moțoescu, directorul medical al Spitalului Obregia, după ce medicul Ștefania Szabo a fost găsită moartă în camera de gardă. „Suntem puțini, trebuie să strângem rândurile și ca atare, presiunea crește foarte mult pe fiecare dintre noi,” a declarat dr. Eduard Moțoescu pentru Digi24.



„Din păcate, de multe ori nu ne dăm seama că ajungem în această stare de epuizare. Lucrurile merg din inerție. Spunem să mai trecem și hopul ăsta, să mai trecem și hopul ăsta și devenim adevărați alpiniști. Și ca atare, atunci când aerul se rarefiază, putem intra într-un deficit de oxigenare și apoi să colapsăm. Este într-adevăr o presiune foarte mare pe colegii din sănătate, pentru că trebuie să activăm în situații cumva limită. Ni se cere calitate și calitatea are un preț foarte important, și anume viața și siguranța omului. Ca atare, miza este una foarte mare, dar în același timp sunt constrângeri de foarte multe feluri și cea mai importantă la momentul acesta aș vedea-o lipsa de personal. Cred că doamna doctor făcea șapte gărzi, nu pentru că-i plăcea să descarce adrenalină, ci pentru că nu avea practic oameni să pună în camera de gardă. Și noi ne lovim de acest lucru. Suntem puțini, trebuie să strângem rândurile și ca atare, presiunea crește foarte mult pe fiecare dintre noi,” a comentat dr. Eduard Moțoescu pentru Digi24.

Starea de oboseală este unul dintre semnele care anunță un burnout.

„Este evident, starea de oboseală, starea în care simți că nu mai poți, că vrei să renunți, cum am înțeles că afirmase și colega noastră cu puțin timp înainte. Randamentul, evident, scade în astfel de situații și calitatea actului profesional poate să aibă urmări destul de grave. Și omul devine neproductiv, obosit, surmenat, nu mai are randament nici în relaționările de pe planurile personale, să spunem. Deși se odihnește numărul de ore necesar, se trezește foarte obosit. În continuare e această stare de fatigabilitate care apare cumva în episoade depresive,” a explicat medicul.

„Sunt foarte multe astfel de cazuri. Ele nu sunt diagnosticate cu un cod specific de diagnostic acest burnout, dar se regăsesc în foarte multe afecțiuni psihiatrice din sfera afectivității, anxietății. Oamenii devin foarte anxioși, foarte nesiguri, foarte obosiți, așa cum vă spuneam, și în aceste condiții, randamentul lor scade dramatic,” a adăugat specialistul.

Este foarte important să fie un diagnostic distinct în cazul burnout-ului, atrage atenția medicul.

„În mod cert ar trebui să existe (n.r. un diagnostic de burnout) și nu numai la noi. Evident, lucrul acesta se întâmplă în orice țară civilizată și cu constrângeri de acest tip de a te autodepăși în fiecare zi. Este foarte important să fie un diagnostic distinct, pentru ca prelucrările statistice să arate adevărata fața realitățiiși să putem lua măsuri,” a precizat dr. Eduard Moțoescu.

Editor : A.P.