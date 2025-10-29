Live TV

Exclusiv Directorul medical al Spitalului Obregia după moartea Ștefaniei Szabo: „Suntem puțini și presiunea crește”. Cum se manifestă burnout-ul

Data actualizării: Data publicării:
stefania szabo la o conferinta de presa
Ștefania Szabo la conferinta de presă susținută cu o zi înainte de tragedie. Foto: Captură video / Youtube - Focus TV

Este o presiune foarte mare pe medici, unde există o mare lipsă de personal, atrage atenția dr. Eduard Moțoescu, directorul medical al Spitalului Obregia, după ce medicul Ștefania Szabo a fost găsită moartă în camera de gardă. „Suntem puțini, trebuie să strângem rândurile și ca atare, presiunea crește foarte mult pe fiecare dintre noi,” a declarat dr. Eduard Moțoescu pentru Digi24.

 


„Din păcate, de multe ori nu ne dăm seama că ajungem în această stare de epuizare. Lucrurile merg din inerție. Spunem să mai trecem și hopul ăsta, să mai trecem și hopul ăsta și devenim adevărați alpiniști. Și ca atare, atunci când aerul se rarefiază, putem intra într-un deficit de oxigenare și apoi să colapsăm. Este într-adevăr o presiune foarte mare pe colegii din sănătate, pentru că trebuie să activăm în situații cumva limită. Ni se cere calitate și calitatea are un preț foarte important, și anume viața și siguranța omului. Ca atare, miza este una foarte mare, dar în același timp sunt constrângeri de foarte multe feluri și cea mai importantă la momentul acesta aș vedea-o lipsa de personal. Cred că doamna doctor făcea șapte gărzi, nu pentru că-i plăcea să descarce adrenalină, ci pentru că nu avea practic oameni să pună în camera de gardă. Și noi ne lovim de acest lucru. Suntem puțini, trebuie să strângem rândurile și ca atare, presiunea crește foarte mult pe fiecare dintre noi,” a comentat dr. Eduard Moțoescu pentru Digi24.

Starea de oboseală este unul dintre semnele care anunță un burnout.

„Este evident, starea de oboseală, starea în care simți că nu mai poți, că vrei să renunți, cum am înțeles că afirmase și colega noastră cu puțin timp înainte. Randamentul, evident, scade în astfel de situații și calitatea actului profesional poate să aibă urmări destul de grave. Și omul devine neproductiv, obosit, surmenat, nu mai are randament nici în relaționările de pe planurile personale, să spunem. Deși se odihnește numărul de ore necesar, se trezește foarte obosit. În continuare e această stare de fatigabilitate care apare cumva în episoade depresive,” a explicat medicul.

„Sunt foarte multe astfel de cazuri. Ele nu sunt diagnosticate cu un cod specific de diagnostic acest burnout, dar se regăsesc în foarte multe afecțiuni psihiatrice din sfera afectivității, anxietății. Oamenii devin foarte anxioși, foarte nesiguri, foarte obosiți, așa cum vă spuneam, și în aceste condiții, randamentul lor scade dramatic,” a adăugat specialistul.

Este foarte important să fie un diagnostic distinct în cazul burnout-ului, atrage atenția medicul.

„În mod cert ar trebui să existe (n.r. un diagnostic de burnout) și nu numai la noi. Evident, lucrul acesta se întâmplă în orice țară civilizată și cu constrângeri de acest tip de a te autodepăși în fiecare zi. Este foarte important să fie un diagnostic distinct, pentru ca prelucrările statistice să arate adevărata fața realitățiiși să putem lua măsuri,” a precizat dr. Eduard Moțoescu.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
1
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Ștefania Szabo
2
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
carrefour
3
De ce ar vrea să iasă Carrefour din România? Economist: „Este cel mai puternic semnal de...
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.
4
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai...
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo
5
Directoarea medicală a Spitalului Judeţean Buzău a murit în timpul gărzii. Ștefania Szabo...
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Digi Sport
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ionut mosteanu la o sedinta
Când a fost informată România că SUA urmează să-și retragă trupele...
Oana Gheorghiu. Foto- Facebook
Reacția Oanei Gheorghiu, după ce Sorin Grindeanu a cerut retragerea...
soldati americani romania kogalniceanu
Generalul Virgil Bălăceanu, despre retragerea americanilor: Asta era...
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_04_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Explozia din Rahova: Locatarii se pot întoarce acasă, dar nu vor avea...
Ultimele știri
Anchetatorii au stabilit epicentrul exploziei din Rahova. „Corpul de clădire este impropriu pentru locuit”
Doi medici de la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din București vor fi audiați de procurori, după moartea suspectă a unui pacient
Plecarea soldaților americani din România, deschidere de pagină în presa de stat din Rusia
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo
Fostă directoare de liceu din Buzău, după moartea doctoriței Ștefania Szabo: „O funcţie publică este fascinantă, dar «muşcă» din tine”
stefania szabo la o conferinta de presa
Ultimele imagini cu Ştefania Szabo. Cu o zi înainte să moară în camera de gardă a susținut o conferință de presă
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo
Colegiul Medicilor, după moartea Ștefaniei Szabo: Trebuie să vorbim serios despre sănătatea celor care au grijă de sănătatea noastră
U.S. President Trump visits Japan
Trump se laudă că a trecut printr-o examinare RMN. Acest lucru alimentează speculațiile
Medic militar Ucraina
Un medic militar care a servit în Ucraina a fost respins de armata poloneză după ce a picat testul psihologic
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce spune Saturn despre tine. Semnul tău zodiacal arată lecțiile karmice care îți definesc destinul
Cancan
Ștefania Szabo a fost căsătorită cu un ofițer extrem de influent și se certau pentru bani mulți! Adevărul...
Fanatik.ro
FCSB, amendată de UEFA! Campioana României se află în topul sancțiunilor disciplinare
editiadedimineata.ro
O teorie psihologică celebră, pusă sub semnul întrebării: educația nu încetinește îmbătrânirea creierului
Fanatik.ro
Cum a ajuns, de fapt, David Popovici să semneze cu Dinamo! Suma care l-a făcut pe campionul olimpic să...
Adevărul
„Salvatorii” controversați care au sucit mințile românilor. Cum au ajuns să fie venerați de milioane de oameni
Playtech
Când pică Moșii de toamnă în 2025 și ce se spune că e mare păcat să împarți în această zi
Digi FM
Noi detalii în cazul morții Ștefaniei Szabo. Medicul și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a...
Digi Sport
Simona Halep n-a stat pe gânduri: mesaj sugestiv, după ce americanii au scris că i-a scăzut averea
Pro FM
Justin Trudeau, „îndrăgostit nebunește” de Katy Perry. „O consideră femeia perfectă”, spun apropiații celor...
Film Now
Chris Evans a devenit tată la 44 de ani. Soția starului din „Captain America: First Avenger” a născut primul...
Adevarul
Rețeta dură a Argentinei care ar vindeca economia României: „Orice altceva e tratarea cancerului cu ceai de...
Newsweek
Protest pentru pensii azi. Top 5 nedreptăți în legea pensiilor. Care pensionari au pierdut 1500 lei?
Digi FM
Ce înseamnă Halloween și cum se sărbătorește. De ce se poartă costume
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Fiul cel mic al lui Cillian Murphy, într-un serial alături de Sienna Miller. Adolescentul îi seamănă mult...
UTV
Ce i-a făcut pe Dragoș Bucur și Dana Nălbaru să se mute la țară. „Ne-am dat seama, venind așa, odată la nu...