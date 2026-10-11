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Disconfortul cu care se confruntă multe persoane în sezonul rece. Ce obiceiuri îl agravează și când este necesar un consult medical

Marina Cimpoacă Data publicării:
Pielea uscată în sezonul rece. Sursă Foto Getty Images
Pielea uscată în sezonul rece. Sursă Foto Getty Images
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Din articol
De ce se usucă pielea mai mult toamna Cum diferențiem pielea uscată de o dermatită sau eczemă Ce putem face acasă pentru a proteja pielea În ce situații este necesar un consult dermatologic

Temperaturile scăzute, umiditatea redusă și trecerile frecvente de la frig la încăperile încălzite pot favoriza uscarea pielii în sezonul rece. Senzația de piele care ține, descuamarea și mâncărimea pot indica afectarea barierei cutanate. Dr. Amalia Anghel, medic primar dermatovenerolog, a explicat pentru Digi24.ro de ce apar aceste manifestări, care sunt zonele cele mai expuse și ce măsuri ajută la protejarea pielii.

Bariera cutanată constituie prima linie de apărare a organismului, iar păstrarea integrității acesteia este esențială pentru sănătatea pielii.

De ce se usucă pielea mai mult toamna

„Odată cu venirea toamnei, pielea trebuie să se adapteze schimbărilor de temperatură și umiditate. Aerul devine mai rece și mai uscat, iar diferențele dintre mediul exterior și spațiile încălzite favorizează pierderea apei de la nivelul pielii. În aceste condiții, bariera cutanată, care are rolul de a menține hidratarea și de a proteja pielea de factorii externi, poate deveni mai vulnerabilă.

La acestea se adaugă efectele sezonului estival, deoarece expunerea prelungită la soare, apa sărată sau clorul din piscine pot contribui la afectarea barierei cutanate. De asemenea, dușurile fierbinți și aerul uscat din încăperile încălzite accentuează deshidratarea. Practic, nu vorbim neapărat despre o lipsă de apă în organism, ci despre o capacitate redusă a pielii de a reține lichidele și de a-și menține funcția naturală de protecție.” , a explicat Dr. Amalia Anghel, medic primar dermatovenerolog

Care sunt cele mai afectate zone ale corpului

„Uscăciunea cutanată poate apărea oriunde pe corp, însă anumite zone sunt mai sensibile. La nivelul feței, observăm frecvent uscăciune pe obraji, în jurul gurii și al ochilor, unde pielea este mai predispusă la descuamare. Mâinile sunt, de asemenea, afectate, în special din cauza contactului repetat cu apa, săpunurile și detergenții, la care se adaugă și expunerea la frig.

La nivelul corpului, uscăciunea apare mai ales pe gambe, coate și genunchi, zone în care secreția de sebum este mai redusă. Persoanele cu piele sensibilă sau dermatită atopică pot observa o accentuare a acestor manifestări în sezonul rece.”, a adăugat specialistul

Cum diferențiem pielea uscată de o dermatită sau eczemă

„Diferența principală este dată de prezența și intensitatea inflamației. Pielea uscată, denumită medical xeroză cutanată, se manifestă prin senzația de piele care ține, aspect aspru, descuamare fină și uneori mâncărime ușoară. De regulă, aceste simptome se ameliorează prin utilizarea constantă a produselor emoliente.

În schimb, eczema presupune un proces inflamator care poate determina roșeață, prurit intens, fisuri și uneori mici vezicule sau leziuni care supurează. Dermatita atopică este o afecțiune inflamatorie cronică, asociată cu alterarea barierei cutanate, în timp ce dermatita de contact poate apărea în urma expunerii la substanțe iritante sau alergeni.

Este important de știut că uscăciunea severă poate favoriza apariția eczemei, motiv pentru care simptomele persistente necesită evaluare dermatologică.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

Ce putem face acasă pentru a proteja pielea

„În primul rând, este recomandat să ne adaptăm rutina de îngrijire la sezonul rece, prin utilizarea zilnică a unor creme emoliente care contribuie la refacerea barierei cutanate. Dintre ingredientele eficiente, aș menționa ceramidele, care ajută la menținerea integrității barierei cutanate, și ureea, care atrage și reține apa în epiderm. Produsele cu uree în concentrații de aproximativ 2-5% sunt potrivite pentru hidratarea pielii uscate, în funcție de toleranța individuală.

Este important să aplicăm crema imediat după duș, pe pielea ușor umedă, și să evităm apa fierbinte, produsele agresive de curățare și exfolierea excesivă. De asemenea, este indicat și utilizarea zilnică a cremelor cu factor de protecție solară, inclusiv toamna și iarna.

Astfel, o rutină simplă, bazată pe curățare blândă, hidratare și fotoprotecție este, de cele mai multe ori, suficientă pentru a menține pielea sănătoasă.”, a mai explicat medicul dermatolog

În ce situații este necesar un consult dermatologic

„Atunci când uscăciunea persistă în ciuda utilizării regulate a produselor emoliente sau este însoțită de mâncărime intensă, roșeață, fisuri dureroase ori inflamație, este recomandat consultul dermatologic. Aceste manifestări pot indica o dermatită sau o altă afecțiune care necesită tratament specific.

Trebuie să avem în vedere că uscăciunea persistentă poate fi asociată și cu afecțiuni sistemice, precum hipotiroidismul sau diabetul zaharat, cu anumite medicamente ori cu modificările hormonale din perimenopauză și menopauză. De aceea, atunci când simptomele apar brusc, devin severe sau persistă indiferent de anotimp, este important să identificăm cauza, nu doar să tratăm manifestările vizibile.”, a conchis Dr. Amalia Anghel, medic primar dermatovenerolog

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