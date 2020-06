Dispută pe bonusul pentru medici. Într-un spital cu doar 8 pacienți COVID, 200 de cadre medicale au cerut banii

Bonusul de 500 de euro pentru cadrele medicale care au tratat pacienţi cu COVID-19 a devenit subiect de controverse în spitalele din România. Dacă la începutul epidemiei unii medici considerau aceşti bani drept o „şpagă instituționalizată”, supăraţi că nu aveau echipamente de protecţie suficiente, acum se bat pe ei. Un exemplu vine de Institutul Oncologic Bucureşti, unde au fost depistaţi numai 8 bolnavi infectaţi, dar au cerut bonusul aproape 200 de cadre medicale.

Doar 80 dintre cadrele medicale vor primi însă acești bani, în condițiile în care institutul nu este spital COVID.

Lidia Kajanto, managerul Institutului Oncologic București: Am dat pentru cei care au îngrijit efectiv pacientul, pentru că eu nu tratez pacienţi COVID. Au venit de la toţi că au fost contacţi cu contacţi. Pai şi eu am fost contact, că m-am plimbat prin spital toată ziua. Sunt veniți din fonduri europene și trebuie să analizezi foarte bine lista aia, cui dai, cel care a îngrijit efectiv pacientul, nu că au fost toți pe tură și s au întâlnit pe hol. Mulți nu voiau să intre, dacă nu era testat pacientul sau dacă avea probleme respiratorii nu intrau. Dar acum, când a fost cu cine beneficiază, m-am trezit cu secții întregi pe listă că au fost pe hol și au fost contacți.

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății: Dincolo de hotărârile de guvern sau ordonanțele date, au fost și anumite implicații parlamentare care au modificat aceeste legi, iar listele vin de la managementul unității. Noi am creat cadrul legislativ, am creat o serie de sectoare, am specificat că toți cei care au intrat în contact cu un caz confirmat primesc stimulentul. Loterie nu este cât timp șeful de compartiment cunoaște fiecare personal în parte.