Cazurile de lepră confirmate recent în România nu reprezintă un pericol pentru populația generală, afirmă medicul infecționist Adrian Marinescu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Matei Balș din Capitală. Acesta a declarat, pentru Digi24, că este vorba despre cazuri de import, iar transmiterea bolii se face dificil, prin contact prelungit. Medicul subliniază că ancheta epidemiologică aflată în desfășurare la Cluj vizează doar persoanele identificate în acest caz.

În direct la Digi24, doctorul Adrian Marinescu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Matei Balș din Capitală, a explicat contextul epidemiologic și riscurile reale ale bolii.

„Cu siguranță că nu vom intra în panică. Și aici ar trebui să explicăm că lepra nu este eradicată. Trebuie să știm că, la nivelul globului, sunt zone endemice în Asia, în Africa, în America Latină, unde există cazuri de lepră, lepra cunoscută ca boala Hansen”, a spus el.

Medicul a subliniat că situația din România vizează cazuri de import și că eventuala confirmare a unor persoane care au intrat în contact direct cu cele două femei nu reprezintă un pericol major, insistând că populația generală nu este expusă unui risc real.

„Este foarte important de spus că riscul pentru populația generală este oricum mic. În general, există o imunitate naturală la o mare parte a populației”, a explicat el.

În acest context, autoritățile sanitare desfășoară o anchetă epidemiologică la Cluj, care vizează exclusiv persoanele considerate contacți direcți.

„Riscul să se îmbolnăvească este extrem de mic, dar sigur că trebuie să existe o monitorizare, iar ceea ce se face acum la Cluj este o anchetă epidemiologică, care se referă exact la aceste persoane”, a mai spus el.

În ceea ce privește clienții salonului de masaj, medicul spune că nu există motive de îngrijorare, dar recomandă prudență pentru cei care consideră că au avut un contact direct.

„Oamenii ar trebui să fie liniștiți. Dacă ne referim la cei care au fost la salon, ar trebui să știe că riscul este într-adevăr foarte mic. Sigur că cei care au venit în contact direct cu acele persoane ar fi bine să meargă la un control, dar să o facă în liniște, pentru că probabilitatea este extrem de mică”, a adăugat medicul.

Referitor la persoanele care călătoresc în zone unde lepra este endemică, Adrian Marinescu a precizat că simpla vacanță nu presupune un pericol.

„În raport cu vacanțele, evident că nu trebuie să ne gândim la un risc, pentru că acesta există doar dacă contactul este unul apropiat. Haideți să ne gândim la cele două cazuri: au stat în casă, practic, o perioadă lungă de timp. Deci este vorba strict de cei care au un contact mai mult decât direct cu persoana bolnavă”, a afirmat acesta.

Medicul a mai precizat că tratamentul reduce aproape complet riscul de transmitere.

„Dacă s-a început tratamentul și dacă tratamentul este urmat, pentru o persoană bolnavă riscul de a transmite este aproape de zero”, a conchis medicul.

